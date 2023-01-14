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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
0:0
Конец матча
Твенте
0'
13' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
35' Красная карточка
Ренсх Девайн
45' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
55' Желтая карточка
Тадич Душан
61' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
73' Желтая карточка
Цолис Христос
90'+4

Ход матча

13'
 
Сампстед Альфонс
35'
Ренсх Девайн
 
45'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
46'
Кудус Мохаммед
Бробби Брайан
 
55'
Тадич Душан
 
61'
 
Зерруки Рамиз
67'
 
Даан Ротс
Мисиджан Вирджил
67'
 
Бренет Джошуа
Черны Вацлав
67'
 
Цолис Христос
Сампстед Альфонс
71'
Бергвейн Стевен
Консейсау Франсишку
 
73'
 
Цолис Христос
77'
 
Кьёлё Матиас
Садилек Михал
85'
 
Манфред Угалде
Влап Михел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

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12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
15
Ренсх
Девайн
3
Угелумба
Кэлвин
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
35
Консейсау
Франсишку
9
Бробби
Брайан
10
Тадич
Душан
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
23
Садилек
Михал
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Аякс
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Твенте

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
27.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

33 матча

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2.13
1.71

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.41
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 8 0.5
Бробби Брайан 8 0.5
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.31
Тейлор Кеннет 5 0.31
Кудус Мохаммед 5 0.31
Классен Дэви 4 0.25
Тадич Душан 3 (1) 0.19
Ренсх Девайн 2 0.13
Лукка Лоренцо 2 0.13
Антони 1 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.06
Санчес Хорхе 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юрриен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 6 (2) 0.38
Мисиджан Вирджил 4 0.25
Черны Вацлав 4 0.25
Стейн Сем 4 0.25
Бренет Джошуа 3 0.19
Смал Гийс 1 0.06
Садилек Михал 1 0.06
Манфред Угалде 1 0.06
Цолис Христос 1 0.06
Клеонизе Денильо 1 0.06
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 5 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Классен Дэви 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 5 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Меес Хилгерс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Черны Вацлав 0 1
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Твенте
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

18
21
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Твенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

22
24

Голы по времени матча

Забито

26
5
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
15%
1
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
1
20%
61-75
4
15%
3
60%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Забито

45
26
23 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
7
16%
4
15%
1-15
7
16%
3
12%
16-30
9
20%
5
19%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
8
18%
4
15%
61-75
6
13%
7
27%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4
Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3 Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0
Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1

Результаты матчей

Аякс
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
3:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аякс
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
1
4
4
2.5
5
3
4
4
3.5
1
7
3
5
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
7
9
8
8
2.5
5
11
6
10
3.5
1
15
3
13
4.5
2
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
5.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
9.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
11.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Аякс: 41%, Твенте: 59%.
  • 94'
    Шанс! Проппер Робин из команды Твенте пробил головой, но мимо
  • 94'
    Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Христос Цолис
  • 93'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 93'
    Классен Дэви из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Христос Цолис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
  • 92'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 92'
    Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Аякс контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
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