Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

50' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Твенте

49' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

45' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

40' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Аякс

39' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Смал Гийс пробил со штрафного прямо в стенку

38' Матч возобновлен

35' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Девайн Ренш удален с поля!

33' Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Тейлор Кеннет пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

30' Классен Дэви нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

30' Угелумба Кэлвин из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Аякс

29' Влап Михел из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Твенте

20' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Смал Гийс пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

18' Удар от ворот произведет Твенте

18' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Классен Дэви нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

17' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Сампстед Альфонс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

12' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

7' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Сантиметры! Удар с лета нанес Садилек Михал , но попал в штангу!

5' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Хорошую попытку сделал Консейсау Франсишку . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля