Тур: 16. Стадион: Крас. Главный судья: Marc Nagtegaal
Ход матча
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.47 Победа «Волендама»
21
Мюрен
Роберт
23
Гаари
Жюрьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
36 Jordi Blom
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волендам
Валвейк
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
1.67
2.71
Среднее время на гол
54
33
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
46
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|4
|0.25
|Верман Хенк
|3
|0.19
|Эйтинг Карел
|2
|0.13
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.13
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.13
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.06
|Walid Ould Chikh
|1
|0.06
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мбуямба Ксавьер
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.31
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.25
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.19
|Баккали Закария
|3
|0.19
|Клемент Пелле
|2
|0.13
|Бирет Мика
|2
|0.13
|Анита Вурнон
|1
|0.06
|Йозефзон Флориан
|1
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.06
|Лобете Хулен
|1
|0.06
|Адевойе Шоун
|1
|0.06
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Плат Брайан
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|3
|0
|Ористанио Гаэтано
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Адевойе Шоун
|4
|0
|Yassin Oukili
|4
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|1
|Крамер Михил
|3
|0
|Анита Вурнон
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Валвейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
4
Волендам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Валвейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
7
16
Волендам
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Валвейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
9
45%
6
40%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
3
18%
9
38%
76-90
Пропущено
38
29
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
11%
3
10%
1-15
8
21%
2
7%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
2
5%
4
14%
46-60
6
16%
6
21%
61-75
11
29%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0
Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2
Валвейк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0
НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1
Результаты матчей
Волендам
Валвейк
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Волендам
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
411
78
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|27 - 17
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|45 - 18
|31
|4.
|15
|10
|1
|4
|42 - 20
|31
|5.
|15
|9
|3
|3
|26 - 9
|30
|6.
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|16 - 14
|24
|9.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|25 - 28
|19
|10.
|15
|3
|9
|3
|20 - 17
|18
|11.
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|17 - 37
|16
|13.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|14.
|15
|3
|5
|7
|18 - 31
|14
|15.
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|17.
|0:0
|16
|2
|4
|10
|16 - 39
|10
|18.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|0:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 15
|7
|14.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5