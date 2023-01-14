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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Marc Nagtegaal
Волендам
0:0
Первый тайм: 42'
Валвейк
0'
31' Желтая карточка
Мёркин Дерри

Ход матча

31'
Мёркин Дерри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Валвейк
2.78
3.75
3.01
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
2
Буур
Оскар
5
Мёркин
Дерри
12
Да
Сильва
Флоран
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
10
Ористанио
Гаэтано
21
Мюрен
Роберт
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
14
Клемент
Пелле
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
9
Бирет
Мика
20
Сёнтьенс
Матс
Волендам
3-4-2-1
Валвейк
3-4-1-2

История личных встреч

Волендам
Валвейк

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:4
ПД
2:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

1.67
2.71

Среднее время на гол

54
33

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
46

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 4 0.25
Верман Хенк 3 0.19
Эйтинг Карел 2 0.13
Ван Мигем Дарил 2 0.13
Lequincio Zeefuik 2 0.13
Бенамар Бенаисса 1 0.06
Улд-Ших Биляль 1 0.06
Walid Ould Chikh 1 0.06
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Мирани Деймон 0 0
Мбуямба Ксавьер 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 5 0.31
Крамер Михил 4 (1) 0.25
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.19
Баккали Закария 3 0.19
Клемент Пелле 2 0.13
Бирет Мика 2 0.13
Анита Вурнон 1 0.06
Йозефзон Флориан 1 0.06
Лутонда Тьерри 1 0.06
Лобете Хулен 1 0.06
Адевойе Шоун 1 0.06
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Плат Брайан 3 0
Бенамар Бенаисса 3 0
Ористанио Гаэтано 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 5 0
Адевойе Шоун 4 0
Yassin Oukili 4 0
Бель-Хассани Иллиас 2 1
Крамер Михил 3 0
Анита Вурнон 2 0
Леливелд Юлиан 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Волендам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Валвейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
4
Волендам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Валвейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

7
16
Волендам
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Валвейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
9
45%
6
40%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
3
18%
9
38%
76-90

Пропущено

38
29
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
11%
3
10%
1-15
8
21%
2
7%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
2
5%
4
14%
46-60
6
16%
6
21%
61-75
11
29%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0
Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2
Валвейк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0
НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1

Результаты матчей

Волендам
Валвейк

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Волендам
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8
1
14
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 16 10 3 3 27 - 17 33
3.
Аякс
 15 9 4 2 45 - 18 31
4.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
5.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
6.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 0:1 16 6 6 4 16 - 14 24
9.
Валвейк
 0:0 16 4 7 5 25 - 28 19
10.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
11.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
12.
Эксельсиор
 15 5 1 9 17 - 37 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Волендам
 0:0 16 2 4 10 16 - 39 10
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 0:0 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 1:0 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 0:1 8 3 2 3 7 - 7 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Волендам
 0:0 8 1 1 6 7 - 20 4
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1:0 9 7 0 2 17 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 0:1 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 0:0 8 1 4 3 7 - 15 7
14.
Волендам
 0:0 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 37'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 36'
      Вассен Этьенн из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Анита Вурнон успешно блокирует удар.
    • 35'
      Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Валвейк
    2.78
    3.75
    3.01
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