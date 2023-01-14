Gaetano Oristanio не смог попасть в створ ударом издали

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Валвейк

35' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Флоран да Силва задерживает мяч рукой

34' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Волендам

31' Мёркин Дерри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Удар от ворот произведет Волендам

28' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Мбуямба Ксавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мбуямба Ксавьер нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

23' Флоран да Силва из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Валвейк

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Gaetano Oristanio и попал в перекладину!

21' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

20' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мюрен Роберт нанес удар в каркас ворот!

20' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Флоран да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Валвейк

15' Gaetano Oristanio нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

14' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Gaetano Oristanio наказан за толчок Леливелд Юлиан

9' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

9' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

8' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Волендам

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волендам начинает с центра поля