Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Валвейк

88' Верман Хенк не смог попасть в створ ударом издали

88' Ван Мигем Дарил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Gaetano Oristanio получил травму и заменен. Josh Flint выходит на поле.

84' Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Г О О О О О Л - Флоран да Силва из команды Волендам легко посылает мяч в пустые ворота правой! Флоран да Силва легко с этим справился!

81' Gaetano Oristanio сделал результативную передачу.

81' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тактическая замена. Roy Kuijpers уходит с поля и его заменяет Бирет Мика

71' Бирет Мика пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

71' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Валвейк

70' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Команда Волендам сравняла счет! Игра продолжается!

69' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Гаари Жюрьен выиграл воздушное противоборство у Gaetano Oristanio.

66' Удар от ворот произведет Волендам

65' Филип Станкович делает важнейший сейв!

65' Хорошую попытку сделал Бирет Мика . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Лутонда Тьерри из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Команда Валвейк забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

63' Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

61' Яссин Оукили наказан за толчок Флоран да Силва

60' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мюрен Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

58' Флоран да Силва из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Волендам

56' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Волендам

54' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Волендам

52' Оооо... вот это был удар! Лутонда Тьерри должен был забить с этой позиции.

52' Лутонда Тьерри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Хорошую попытку сделал Бирет Мика . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Валвейк

50' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Волендам

49' Оооо... вот это был удар! Леливелд Юлиан должен был забить с этой позиции.

49' Леливелд Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Сёнтьенс Матс из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Волендам