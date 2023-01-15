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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Витесс
0:0
Первый тайм: 24'
НЕК Неймеген
0'
23' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
23' Красная карточка
Таннан Уссама

Ход матча

23'
Виттек Максимилиан
 
23'
 
Таннан Уссама

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
НЕК Неймеген
2.35
3.50
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
35
Дейкс
Митчелл
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
14
Бялек
Бартош
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Витесс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
НЕК Неймеген

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.09

Среднее время на гол

50
82

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.8

Среднее время на гол

61
112

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.62
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 3 (1) 0.19
Манхуф Миллион 3 0.19
Фредериксен Николай 2 0.13
Бялек Бартош 2 0.13
Фламинго Райан 2 0.13
Виттек Максимилиан 1 0.06
Козловски Кацпер 1 0.06
Тронстад Сондре 1 0.06
Санкох Мохамед 1 0.06
Gabriel Vidovic 1 0.06
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.06
Аркус Карлан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 3 0.19
Димата Ландри 3 (1) 0.19
Таннан Уссама 2 0.13
Маттссон Магнус 2 0.13
Маркес Иван 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Дуэлунд Миккель 1 0.06
Шоне Лассе 1 0.06
Брюин Джорди 1 0.06
Сандлер Филипп 1 0.06
Эль-Каруани Суфьян 1 0.06
Сиссоко Ибрагим I 1 0.06
Крамер Йорис 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 5 0
Тронстад Сондре 3 1
Беро Матуш 4 0
Фламинго Райан 3 0
Аркус Карлан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Райцигер Даан 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Milano Jonathans 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Маркес Иван 3 0
Шоне Лассе 2 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Результаты матчей

Витесс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
1
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

9
14
Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

15
15

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
5%
2
29%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
7
50%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
9
45%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
13%
4
24%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
1
3%
3
18%
46-60
8
26%
2
12%
61-75
9
29%
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 0:2 Дуйсбург - Витесс 2:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 2:1 Кадиого - Витесс 0:1 Витесс - ЮСФА 0:1 Фасо-Йенненга - Витесс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0

Результаты матчей

Витесс
НЕК Неймеген

Точный счет

0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:1
5 раз 63%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Витесс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
3
12
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
5.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 0:0 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 0:0 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 0:0 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 0:0 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
НЕК Неймеген
 0:0 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 0:0 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Таннан Уссама оказался удален с поля
  • Желтая карточка
    23'
    Виттек Максимилиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Травма, повреждение
    22'
    Таннан Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    22'
    Козловски Кацпер из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Таннан Уссама.
  • 21'
    НЕК Неймеген начинает контратаку
  • 21'
    Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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