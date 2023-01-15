Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

14' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

14' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

11' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Таннан Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' О, нет. Из многообещающей позиции Беро Матуш из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют

1' Витесс начинает с центра поля