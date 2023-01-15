Тур: 16. Стадион: Гелредом. Зрители: 16086 Главный судья: Маккили Дэнни
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
23' Красная карточкаТаннан Уссама
65' Желтая карточкаШоне Лассе
81' Желтая карточкаПропер Дирк
87' Желтая карточкаВердонк Калвин
88' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
90'+5
Ход матча
23'
65'
81'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
НЕК Неймеген
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.09
Среднее время на гол
50
82
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
0.8
Среднее время на гол
61
112
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.62
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|3 (1)
|0.19
|Манхуф Миллион
|3
|0.19
|Фредериксен Николай
|2
|0.13
|Бялек Бартош
|2
|0.13
|Фламинго Райан
|2
|0.13
|Виттек Максимилиан
|1
|0.06
|Козловски Кацпер
|1
|0.06
|Тронстад Сондре
|1
|0.06
|Санкох Мохамед
|1
|0.06
|Gabriel Vidovic
|1
|0.06
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.06
|Аркус Карлан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|3
|0.19
|Димата Ландри
|3 (1)
|0.19
|Таннан Уссама
|2
|0.13
|Маттссон Магнус
|2
|0.13
|Маркес Иван
|2
|0.13
|Тавшан Элаис
|2
|0.13
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.06
|Шоне Лассе
|1
|0.06
|Брюин Джорди
|1
|0.06
|Сандлер Филипп
|1
|0.06
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0.06
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.06
|Крамер Йорис
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|6
|0
|Тронстад Сондре
|3
|1
|Беро Матуш
|4
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
|Milano Jonathans
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|4
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|5
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
1
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
9
14
Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
5%
2
29%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
7
50%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
42%
2
20%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
9
45%
76-90
Пропущено
31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
13%
4
24%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
1
3%
3
18%
46-60
8
26%
2
12%
61-75
9
29%
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 0:2 Дуйсбург - Витесс 2:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 2:1 Кадиого - Витесс 0:1 Витесс - ЮСФА 0:1 Фасо-Йенненга - Витесс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
Результаты матчей
Витесс
НЕК Неймеген
Точный счет
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
5 раз 63%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витесс
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
610
313
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|45 - 18
|32
|4.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|42 - 20
|32
|5.
|16
|9
|4
|3
|26 - 9
|31
|6.
|2:1
|16
|8
|4
|4
|26 - 23
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|26 - 16
|28
|8.
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|9.
|16
|3
|10
|3
|20 - 17
|19
|10.
|1:2
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 30
|18
|12.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|13.
|16
|5
|1
|10
|17 - 38
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 40
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|4.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|26 - 7
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|12.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|18.
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|18 - 16
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|17 - 13
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4