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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 16086 Главный судья: Маккили Дэнни
Витесс
0:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
23' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
23' Красная карточка
Таннан Уссама
65' Желтая карточка
Шоне Лассе
81' Желтая карточка
Пропер Дирк
87' Желтая карточка
Вердонк Калвин
88' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
90'+5

Ход матча

23'
Виттек Максимилиан
 
23'
 
Таннан Уссама
65'
 
Шоне Лассе
71'
 
Мусаба Антони
Тавшан Элаис
72'
Фредериксен Николай
Бялек Бартош
 
72'
Milano Jonathans
Манхуф Миллион
 
80'
 
Крамер Йорис
Сандлер Филипп
81'
 
Пропер Дирк
84'
 
Вердонк Калвин
Маттссон Магнус
84'
Ван Дейвенбооден Симон
Дейкс Митчелл
 
87'
 
Вердонк Калвин
88'
 
Эль-Каруани Суфьян
90'
Санкох Мохамед
Козловски Кацпер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
35
Дейкс
Митчелл
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
14
Бялек
Бартош
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Витесс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
НЕК Неймеген

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.09

Среднее время на гол

50
82

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.8

Среднее время на гол

61
112

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.62
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 3 (1) 0.19
Манхуф Миллион 3 0.19
Фредериксен Николай 2 0.13
Бялек Бартош 2 0.13
Фламинго Райан 2 0.13
Виттек Максимилиан 1 0.06
Козловски Кацпер 1 0.06
Тронстад Сондре 1 0.06
Санкох Мохамед 1 0.06
Gabriel Vidovic 1 0.06
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.06
Аркус Карлан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 3 0.19
Димата Ландри 3 (1) 0.19
Таннан Уссама 2 0.13
Маттссон Магнус 2 0.13
Маркес Иван 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Дуэлунд Миккель 1 0.06
Шоне Лассе 1 0.06
Брюин Джорди 1 0.06
Сандлер Филипп 1 0.06
Эль-Каруани Суфьян 1 0.06
Сиссоко Ибрагим I 1 0.06
Крамер Йорис 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 6 0
Тронстад Сондре 3 1
Беро Матуш 4 0
Фламинго Райан 3 0
Аркус Карлан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Райцигер Даан 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Milano Jonathans 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 1
Эль-Каруани Суфьян 5 0
Шоне Лассе 3 0
Маркес Иван 3 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Пропер Дирк 1 0

Результаты матчей

Витесс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
1
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

9
14
Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

15
15

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
5%
2
29%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
7
50%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
9
45%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
13%
4
24%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
1
3%
3
18%
46-60
8
26%
2
12%
61-75
9
29%
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 0:2 Дуйсбург - Витесс 2:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 2:1 Кадиого - Витесс 0:1 Витесс - ЮСФА 0:1 Фасо-Йенненга - Витесс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0

Результаты матчей

Витесс
НЕК Неймеген

Точный счет

0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
5 раз 63%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витесс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
3
13
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 0:0 16 10 2 4 42 - 20 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Утрехт
 2:1 16 8 4 4 26 - 23 28
7.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 16 4 6 6 24 - 26 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 16 4 4 8 18 - 27 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 0:0 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 2:1 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 2:1 8 5 1 2 18 - 16 16
5.
ПСВ
 0:0 8 4 1 3 17 - 13 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Весь список
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