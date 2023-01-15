Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

87' Глупую желтую получил Вердонк Калвин за то, что отбил ногой мяч после свистка

87' Simon van Duivenbooden из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Ryan Flamingo.

87' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фредериксен Николай нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

86' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Milano Jonathans выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

85' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

83' Ryan Flamingo задерживает мяч рукой

83' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Пропер Дирк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хорошую попытку сделал Димата Ландри . Удар в створ, но вратарь начеку

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Milano Jonathans выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ryan Flamingo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Бартош Бялек уходит с поля и его заменяет Фредериксен Николай

72' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Манхуф Миллион не смог попасть в створ ударом издали

70' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Шоне Лассе получил желтую карточку от судьи

64' Бартош Бялек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Хорошую попытку сделал Тронстад Сондре . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тронстад Сондре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Тавшан Элаис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

58' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сандлер Филипп выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.

57' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Витесс

53' Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

53' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Эль-Каруани Суфьян . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Пропер Дирк наказан за толчок Бартош Бялек

49' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Манхуф Миллион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Оооо... вот это был удар! Козловски Кацпер должен был забить с этой позиции.

48' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бартош Бялек из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

47' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.