Тур: 16. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Йоей Кой
1:2
Первый тайм: 16'
0'
0:1
3' Гол в свои воротаВиллюмссон Виллюм
1:1
10' ГолАдеканье Бобби
1:2
14' ГолВан де Стрек Сандер
Ход матча
3'
10'
1:1
14'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Обе команды забьют
25
Амофа
Джамал
17
Клейбер
Шон
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
14
Юнес
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
14 Юнес АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
90
61
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.33
|Адеканье Бобби
|4
|0.27
|Лидберг Исак
|4
|0.27
|Виллюмссон Виллюм
|3 (1)
|0.2
|Кюйперс Бас
|3
|0.2
|Ромменс Филипп
|2
|0.13
|Штоккерс Финн
|1
|0.07
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|6
|0.4
|Дувикас Анастасиос
|6 (1)
|0.4
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0.27
|Бут Тейлор
|2
|0.13
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Клейбер Шон
|1
|0.07
|Силла Мусса
|1
|0.07
|Модибо Саньян
|1
|0.07
|Редан Дайшон
|1
|0.07
|Юнес Амин
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|4
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Клейбер Шон
|2
|0
|Модибо Саньян
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Бут Тейлор
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
7
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
10
7
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
17
12
Голы по времени матча
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
4
50%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
23
24
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
5
22%
4
17%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
7
30%
9
38%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
7
32%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
33%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0
Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
87
78
411
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|45 - 18
|32
|4.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|42 - 20
|32
|5.
|16
|9
|4
|3
|26 - 9
|31
|6.
|2:1
|16
|8
|4
|4
|26 - 23
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|26 - 16
|28
|8.
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|9.
|16
|3
|10
|3
|20 - 17
|19
|10.
|1:2
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 30
|18
|12.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|13.
|16
|5
|1
|10
|17 - 38
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 40
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|4.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|26 - 7
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|12.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|18.
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|18 - 16
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|17 - 13
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4