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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Гоу Эхед Иглс
1:2
Первый тайм: 16'
Утрехт
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Виллюмссон Виллюм
1:1
10' Гол
Адеканье Бобби
1:2
14' Гол
Ван де Стрек Сандер

Ход матча

3'
0:1
Виллюмссон Виллюм
10'
Адеканье Бобби
1:1
14'
1:2
Ван де Стрек Сандер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Утрехт
5.48
4.80
2.39
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
3
Наубер
Геррит
11
Адеканье
Бобби
21
Льянсана
Энрик
15
Теки
Тесфальдет
18
Виллюмссон
Виллюм
9
Лидберг
Исак
23
Эдвардсен
Оливер
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
17
Клейбер
Шон
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
14
Юнес
Амин
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.33
Адеканье Бобби 4 0.27
Лидберг Исак 4 0.27
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.2
Кюйперс Бас 3 0.2
Ромменс Филипп 2 0.13
Штоккерс Финн 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 6 0.4
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.4
Ван де Стрек Сандер 4 0.27
Бут Тейлор 2 0.13
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Клейбер Шон 1 0.07
Силла Мусса 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Редан Дайшон 1 0.07
Юнес Амин 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 4 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

10
7
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

17
12

Голы по времени матча

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
4
50%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

23
24
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
5
22%
4
17%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
7
30%
9
38%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
7
32%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
33%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0
Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
7
8
4
11
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 0:0 16 10 2 4 42 - 20 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Утрехт
 2:1 16 8 4 4 26 - 23 28
7.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 16 4 6 6 24 - 26 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 16 4 4 8 18 - 27 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 0:0 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 2:1 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 2:1 8 5 1 2 18 - 16 16
5.
ПСВ
 0:0 8 4 1 3 17 - 13 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Весь список
  • 13'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 13'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 12'
    Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Идзес Джей ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
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    5.48
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