Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Дост Бас получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Утрехт

35' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

32' Боздоган Джан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Теки Тесфальдет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

31' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Теки Тесфальдет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

27' Юнес Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Виллюмссон Виллюм грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

24' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ох, нехорошо это выглядит. Тоорнстра Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Тоорнстра Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

16' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Идзес Джей плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

14' Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер забивает ударом с правой ноги!

12' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

8' Эдвардсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Виллюмссон Виллюм плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Г О О О О Л - Виллюмссон Виллюм уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

3' Де Ланге Жеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.