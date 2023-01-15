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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Гоу Эхед Иглс
2:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Виллюмссон Виллюм
1:1
10' Гол
Адеканье Бобби
1:2
13' Гол
Ван де Стрек Сандер
26' Желтая карточка
Виллюмссон Виллюм
31' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
56' Желтая карточка
Амофа Джамал
88' Желтая карточка
Клейбер Шон
2:2
90' Гол
Со Силла
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Виллюмссон Виллюм
10'
Адеканье Бобби
1:1
13'
1:2
Ван де Стрек Сандер
21'
 
Брауэрс Люк
Тоорнстра Йенс
26'
Виллюмссон Виллюм
 
31'
Теки Тесфальдет
 
56'
Амофа Джамал
 
67'
Маттьелло Федерико
Теки Тесфальдет
 
67'
 
Бауссайд Отман
Юнес Амин
67'
Со Силла
Наубер Геррит
 
74'
Фернандес Рашаан
Адеканье Бобби
 
85'
 
Дувикас Анастасиос
Ван де Стрек Сандер
85'
 
Тер Авест Хидде
Бут Тейлор
85'
Штоккерс Финн
Льянсана Энрик
 
88'
 
Клейбер Шон
90'
Со Силла
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
3
Наубер
Геррит
11
Адеканье
Бобби
21
Льянсана
Энрик
15
Теки
Тесфальдет
18
Виллюмссон
Виллюм
9
Лидберг
Исак
23
Эдвардсен
Оливер
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
17
Клейбер
Шон
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
14
Юнес
Амин
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеканье Бобби 5 0.31
Эдвардсен Оливер 5 0.31
Лидберг Исак 4 0.25
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.19
Кюйперс Бас 3 0.19
Ромменс Филипп 2 0.13
Штоккерс Финн 1 0.06
Со Силла 1 0.06
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 6 0.38
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.38
Ван де Стрек Сандер 5 0.31
Бут Тейлор 2 0.13
Тоорнстра Йенс 1 0.06
Боздоган Джан 1 0.06
Клейбер Шон 1 0.06
Силла Мусса 1 0.06
Модибо Саньян 1 0.06
Редан Дайшон 1 0.06
Юнес Амин 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Амофа Джамал 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 4 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

10
6
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

10
7
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

20
13

Голы по времени матча

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
5
33%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
4
50%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

26
25
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
7
27%
5
20%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
8
31%
9
36%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
5
20%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
6
24%
7
28%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
32%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0
Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
2
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:0 16 10 5 1 36 - 14 35
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 16 10 2 4 44 - 22 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 16 7 5 4 26 - 24 26
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 4 7 5 25 - 26 19
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 16 4 4 8 20 - 29 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Гронинген
 0:0 16 3 4 9 17 - 30 13
16.
Эммен
 0:0 16 2 6 8 13 - 29 12
17.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
18.
Камбюр
 0:0 16 2 3 11 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 0:0 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 9 2 4 3 15 - 16 10
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 0:0 8 1 6 1 8 - 10 9
14.
Гронинген
 0:0 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Фортуна Ситтард
 9 2 2 5 11 - 16 8
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 0:0 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 0:0 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 8 4 2 2 18 - 17 14
5.
ПСВ
 8 4 1 3 19 - 15 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Камбюр
 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
14.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
15.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
16.
Гронинген
 0:0 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 0:0 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 9 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 3
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 47%, Утрехт: 53%.
  • 96'
    Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем
  • 95'
    Виллюмссон Виллюм ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Угловой
    95'
    Бауссайд Отман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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