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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 15'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ПСВ
8.60
5.80
1.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
55
Stipe
Radic
14
Гут
Родриго
2
Химо
Наварро
7
Кордоба
Иньиго
21
Эрдоган
Доган
6
Дуарте
Дерой
61
Вита
Реми
15
Озьякуп
Огузхан
17
Йилмаз
Бурак
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филлипп
6
Сангаре
Ибрахим
7
Симонс
Хави
15
Гутьеррес
Эрик
10
Мадуэке
Нони
9
Де
Йонг
Люк
21
Эль-Гази
Анвар
Фортуна Ситтард
4-4-1-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПСВ

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

3.8
3

Среднее время на гол

23
30

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

32
80

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.25
Гладон Пол 3 0.19
Tijjani Noslin 3 0.19
Озьякуп Огузхан 2 0.13
Вита Реми 2 0.13
Кордоба Иньиго 1 0.06
Ферати Арианит 1 0.06
Эмбало Умару 1 0.06
Гут Родриго 1 0.06
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Кокс Джордж 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.56
Симонс Хави 8 0.5
Тиль Гус 5 0.31
Де Йонг Люк 3 (1) 0.19
Эль-Гази Анвар 3 0.19
Сангаре Ибрахим 3 0.19
Веерман Йоэй 2 0.13
Обиспо Армандо 2 0.13
Бакайоко Жоан 2 0.13
Гутьеррес Эрик 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Мадуэке Нони 1 0.06
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 6 0
Сёнтьенс Матс 4 1
Эрдоган Доган 3 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Эмбало Умару 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Кокс Джордж 1 0
Гут Родриго 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
Tijjani Noslin 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 3 0
Макс Филипп 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Обиспо Армандо 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
ПСВ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
3
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
ПСВ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
23
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
ПСВ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

13
26

Голы по времени матча

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
4
24%
76-90

Пропущено

14
13
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
5
36%
5
38%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
5
56%
6
26%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

18
40
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
17%
4
10%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
3
17%
8
20%
31-45
0
0%
9
23%
46-60
2
11%
2
5%
61-75
9
50%
10
25%
76-90

Пропущено

27
22
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
4
15%
5
23%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
7
26%
2
9%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
8
30%
30%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2
ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
ПСВ

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 0:0 16 10 2 4 42 - 20 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Утрехт
 2:1 16 8 4 4 26 - 23 28
7.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 16 4 6 6 24 - 26 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 16 4 4 8 18 - 27 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 0:0 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 2:1 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 2:1 8 5 1 2 18 - 16 16
5.
ПСВ
 0:0 8 4 1 3 17 - 13 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
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    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    ПСВ
    8.60
    5.80
    1.34
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