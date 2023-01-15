Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Исмаэл Сайбари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Мадуэке Нони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Исмаэл Сайбари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Тактическая замена. Симонс Хави уходит с поля и его заменяет Исмаэл Сайбари

87' Обиспо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

85' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет ПСВ

83' Тактическая замена. Stipe Radic уходит с поля и его заменяет Гладон Пол

81' Удар от ворот произведет ПСВ

80' Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

76' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Химо Наварро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оооо... вот это был удар! Де Йонг Люк должен был забить с этой позиции.

72' Мадуэке Нони из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Stipe Radic успешно блокирует удар.

67' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сангаре Ибрахим пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

61' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет ПСВ

59' Вита Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Йилмаз Бурак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

55' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет ПСВ

54' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Оооо... вот это был удар! Симонс Хави должен был забить с этой позиции.

53' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Гутьеррес Эрик пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

51' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет ПСВ

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника