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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 11534 Главный судья: Камфуис Йочем
Фортуна Ситтард
2:2
Конец матча
ПСВ
0'
22' Желтая карточка
Julio Velazquez
38' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
1:0
45' Гол
Кордоба Иньиго
56' Красная карточка
Эрдоган Доган
1:1
65' Гол
Симонс Хави
1:2
76' Гол
Сангаре Ибрахим
90' Желтая карточка
Мадуэке Нони
2:2
90' Пенальти
Йилмаз Бурак
90'+12

Ход матча

22'
Julio Velazquez
 
38'
 
Гутьеррес Эрик
45'
Кордоба Иньиго
1:0
56'
Эрдоган Доган
 
60'
 
Тиль Гус
Гутьеррес Эрик
60'
 
Веерман Йоэй
Эль-Гази Анвар
63'
Эмбало Умару
Озьякуп Огузхан
 
65'
1:1
Симонс Хави
(Тезе Джордан)
74'
Tijjani Noslin
Вита Реми
 
76'
1:2
Сангаре Ибрахим
83'
Гладон Пол
Stipe Radic
 
89'
 
Рамальо Андре
Обиспо Армандо
89'
 
Сайбари Исмаэль
Симонс Хави
90'
 
Мадуэке Нони
90'
Йилмаз Бурак
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 12
  • 1 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

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31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
55
Stipe
Radic
14
Гут
Родриго
2
Химо
Наварро
7
Кордоба
Иньиго
21
Эрдоган
Доган
6
Дуарте
Дерой
61
Вита
Реми
15
Озьякуп
Огузхан
17
Йилмаз
Бурак
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филлипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
10
Мадуэке
Нони
7
Симонс
Хави
21
Эль-Гази
Анвар
9
Де
Йонг
Люк
Фортуна Ситтард
4-4-1-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПСВ

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

3.8
3

Среднее время на гол

23
30

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

32
80

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 5 (3) 0.31
Гладон Пол 3 0.19
Tijjani Noslin 3 0.19
Кордоба Иньиго 2 0.13
Озьякуп Огузхан 2 0.13
Вита Реми 2 0.13
Ферати Арианит 1 0.06
Эмбало Умару 1 0.06
Гут Родриго 1 0.06
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Кокс Джордж 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.56
Симонс Хави 9 0.56
Тиль Гус 5 0.31
Сангаре Ибрахим 4 0.25
Де Йонг Люк 3 (1) 0.19
Эль-Гази Анвар 3 0.19
Веерман Йоэй 2 0.13
Обиспо Армандо 2 0.13
Бакайоко Жоан 2 0.13
Гутьеррес Эрик 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Мадуэке Нони 1 0.06
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Доган 3 2
Йилмаз Бурак 6 0
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Эмбало Умару 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Кокс Джордж 1 0
Гут Родриго 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
Tijjani Noslin 1 0
Julio Velazquez 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 3 0
Макс Филипп 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Обиспо Армандо 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
ПСВ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

8
5
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
ПСВ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
23
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
ПСВ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
18%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
5
26%
76-90

Пропущено

16
15
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
6
38%
6
40%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
5
56%
6
26%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

20
42
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
15%
4
10%
1-15
1
5%
7
17%
16-30
4
20%
8
19%
31-45
0
0%
9
21%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
10
50%
11
26%
76-90

Пропущено

29
24
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
9
31%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2
ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
ПСВ

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
5
3
1
8
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
10
6
2
14
2.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:0 16 10 5 1 36 - 14 35
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 16 10 2 4 44 - 22 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 16 7 5 4 26 - 24 26
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 4 7 5 25 - 26 19
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 16 4 4 8 20 - 29 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Гронинген
 0:0 16 3 4 9 17 - 30 13
16.
Эммен
 0:0 16 2 6 8 13 - 29 12
17.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
18.
Камбюр
 0:0 16 2 3 11 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 0:0 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 9 2 4 3 15 - 16 10
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 0:0 8 1 6 1 8 - 10 9
14.
Гронинген
 0:0 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Фортуна Ситтард
 9 2 2 5 11 - 16 8
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 0:0 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 0:0 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 8 4 2 2 18 - 17 14
5.
ПСВ
 8 4 1 3 19 - 15 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Камбюр
 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
14.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
15.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
16.
Гронинген
 0:0 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 0:0 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 9 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 3
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11534 болельщиков
  • Свисток
    102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 33%, ПСВ: 67%.
  • 102'
    Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
  • 101'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Гут Родриго из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Тиджани Нослин из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!
  • 98'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 97'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Йилмаз Бурак и попал в перекладину!
  • 97'
    Тиджани Нослин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля
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