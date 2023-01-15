Тур: 16. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11534 Главный судья: Камфуис Йочем
2:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаJulio Velazquez
38' Желтая карточкаГутьеррес Эрик
1:0
45' ГолКордоба Иньиго
56' Красная карточкаЭрдоган Доган
1:1
65' ГолСимонс Хави
1:2
76' ГолСангаре Ибрахим
90' Желтая карточкаМадуэке Нони
2:2
90' ПенальтиЙилмаз Бурак
90'+12
Ход матча
22'
38'
45'
1:0
56'
65'
1:1
76'
1:2
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 12
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
55
Stipe
Radic
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Йилмаз
Бурак
10
Мадуэке
Нони
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Вита РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
ПСВ
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
3.8
3
Среднее время на гол
23
30
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2.75
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
32
80
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|5 (3)
|0.31
|Гладон Пол
|3
|0.19
|Tijjani Noslin
|3
|0.19
|Кордоба Иньиго
|2
|0.13
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.13
|Вита Реми
|2
|0.13
|Ферати Арианит
|1
|0.06
|Эмбало Умару
|1
|0.06
|Гут Родриго
|1
|0.06
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.56
|Симонс Хави
|9
|0.56
|Тиль Гус
|5
|0.31
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.25
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|0.19
|Эль-Гази Анвар
|3
|0.19
|Веерман Йоэй
|2
|0.13
|Обиспо Армандо
|2
|0.13
|Бакайоко Жоан
|2
|0.13
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.06
|Мадуэке Нони
|1
|0.06
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Эмбало Умару
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
|Tijjani Noslin
|1
|0
|Julio Velazquez
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Обиспо Армандо
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
ПСВ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
8
5
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
ПСВ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
23
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
ПСВ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
18%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
5
26%
76-90
Пропущено
16
15
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
6
38%
6
40%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
5
56%
6
26%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
20
42
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
15%
4
10%
1-15
1
5%
7
17%
16-30
4
20%
8
19%
31-45
0
0%
9
21%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
10
50%
11
26%
76-90
Пропущено
29
24
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
9
31%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2
ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
ПСВ
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
45
53
18
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
106
214
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|5
|1
|36 - 14
|35
|2.
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|45 - 18
|32
|4.
|16
|10
|2
|4
|44 - 22
|32
|5.
|16
|9
|4
|3
|26 - 9
|31
|6.
|16
|8
|4
|4
|26 - 16
|28
|7.
|16
|7
|5
|4
|26 - 24
|26
|8.
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|9.
|16
|3
|10
|3
|20 - 17
|19
|10.
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 30
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|13.
|16
|5
|1
|10
|17 - 38
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|15.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|17 - 30
|13
|16.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|17.
|16
|3
|3
|10
|18 - 40
|12
|18.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|4.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|26 - 7
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|12.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|13.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|8 - 10
|9
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|18.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 17
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|19 - 15
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|16.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|18.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|9 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2 3
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 4