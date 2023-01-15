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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Эммен
0:0
Первый тайм: 4'
Камбюр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Камбюр
3.95
3.58
4.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
23
Эль-Мессауди
Ахмед
2
Веендорп
Кезиа
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
9
Живкович
Рицхайро
77
Ромени
Оле
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
33
Floris
Smand
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
21
Ван
Кам
Даниэль
8
Якобс
Ями
14
Брей
Майкл
9
Tom
Boere
Эммен
4-4-2
Камбюр
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
Камбюр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

18 матчей

33.3%
5.6%
61.1%
6 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
7 побед 0 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
2:5
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
2:1
ВД(GD
2:4
ВД(GD
1:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
6:2
ВД(GD
0:1
ВД(GD
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.78

Среднее время на гол

64
115

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

2.13
2.22

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.27
Живкович Рицхайро 2 0.13
Rui Mendes 1 0.07
Бернаду Лукас 1 0.07
Димерс Марк 1 0.07
Бушуари Мохамед 1 0.07
Велдмате Йерун 1 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.07
Влак Яри 1 0.07
Веендорп Кезиа 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 2 0.13
Худемакерс Меес 2 0.13
Брей Майкл 1 0.07
Паулиссен Митчелл 1 0.07
Ван Вермескеркен Саи 1 0.07
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.07
Яспер тер Хейде 1 0.07
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Бангура Алекс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Rui Mendes 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Ван дер Ватер Силвестр 2 0
Remco Balk 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Бергсма Леон 1 0
Брей Майкл 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0

Результаты матчей

Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Камбюр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Эммен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Камбюр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

1
3
Эммен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Камбюр
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
6
60%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
14%
5
21%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0
Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1
Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1
Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2

Результаты матчей

Эммен
Камбюр

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
4 раза 50%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
7 раз 88%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
11 раз 73%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эммен
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
7
2
5
1.5
1
7
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
4
11
2
13
1.5
2
13
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:0 16 10 5 1 36 - 14 35
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 16 10 2 4 44 - 22 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 16 7 5 4 26 - 24 26
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 4 7 5 25 - 26 19
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 16 4 4 8 20 - 29 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Гронинген
 0:0 16 3 4 9 17 - 30 13
16.
Эммен
 0:0 16 2 6 8 13 - 29 12
17.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
18.
Камбюр
 0:0 16 2 3 11 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 0:0 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 9 2 4 3 15 - 16 10
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 0:0 8 1 6 1 8 - 10 9
14.
Гронинген
 0:0 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Фортуна Ситтард
 9 2 2 5 11 - 16 8
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 0:0 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 0:0 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 8 4 2 2 18 - 17 14
5.
ПСВ
 8 4 1 3 19 - 15 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Камбюр
 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
14.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
15.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
16.
Гронинген
 0:0 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 0:0 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 9 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 3
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Виржиния Жоау - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    4'
    Назначен штрафной. Пострадал Живкович Рицхайро, его свалил Виржиния Жоау.
  • 3'
    Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 3'
    Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 1'
    Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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    Эммен
    Ничья
    Камбюр
    3.95
    3.58
    4.66
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