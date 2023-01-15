Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Живкович Рицхайро пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

43' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

42' Араухо Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Камбюр

38' Эль-Мессауди Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Эммен

33' Якобс Ями не смог попасть в створ ударом издали

32' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Эммен

31' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

30' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Живкович Рицхайро . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Живкович Рицхайро бьет ударом через себя, но Жоао Вирджиния блокирует удар!

28' Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Эммен

27' Том Боер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Шмидт Доке навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

19' Шмидт Доке навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хорошую попытку сделал Якобс Ями . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Брей Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Эммен

17' Том Боер не смог попасть в створ ударом издали

16' Матч возобновится спорным мячом

14' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

14' Удар от ворот произведет Камбюр

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнет Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Идет дождь, трудные условия для игроков.

12' Бюрнет Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Камбюр

5' Димерс Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Виржиния Жоау - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

1' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эммен начинает с центра поля