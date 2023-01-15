Тур: 16. Стадион: De Oude Meerdijk. Зрители: 8135 Главный судья: Дьперинк Роб
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Обе команды забьют
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
33
Floris
Smand
20
Маулун
Робин
14
Брей
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
-
30 Remco Balk
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эммен
Камбюр
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
18 матчей
33.3%
5.6%
61.1%
6 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
7 побед 0 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.78
Среднее время на гол
64
115
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
2.13
2.22
Среднее время на гол
42
40
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.25
|Живкович Рицхайро
|2
|0.13
|Rui Mendes
|1
|0.06
|Бернаду Лукас
|1
|0.06
|Димерс Марк
|1
|0.06
|Бушуари Мохамед
|1
|0.06
|Велдмате Йерун
|1
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.06
|Влак Яри
|1
|0.06
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|2
|0.13
|Худемакерс Меес
|2
|0.13
|Брей Майкл
|1
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.06
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.06
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.06
|Яспер тер Хейде
|1
|0.06
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Бангура Алекс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Влак Яри
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|2
|1
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шмидт Доке
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Бергсма Леон
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Камбюр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Эммен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Камбюр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
1
3
Эммен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Камбюр
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Пропущено
10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
6
60%
76-90
Пропущено
28
24
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
14%
5
21%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0
Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1
Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1
Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2
Результаты матчей
Эммен
Камбюр
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
7 раз 88%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%
0
12 раз 75%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эммен
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
26
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
412
214
214
214
214
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|9 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2 3
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 4