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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 8135 Главный судья: Дьперинк Роб
Эммен
0:0
Конец матча
Камбюр
0'
4' Желтая карточка
Виржиния Жоау
90'+4

Ход матча

4'
 
Виржиния Жоау
59'
Бернаду Лукас
Бюрнет Лоренцо
 
65'
Rui Mendes
Ромени Оле
 
67'
 
Remco Balk
Брей Майкл
75'
 
Робертс Улдрикис
Tom Boere
75'
 
Паулиссен Митчелл
Маулун Робин
79'
Хейлен Майкл
Велдмате Йерун
 
79'
Ассехнун Джасин-Амин
Эль-Мессауди Ахмед
 
79'
Шолте Бен
Живкович Рицхайро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
23
Эль-Мессауди
Ахмед
2
Веендорп
Кезиа
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
9
Живкович
Рицхайро
77
Ромени
Оле
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
33
Floris
Smand
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
21
Ван
Кам
Даниэль
8
Якобс
Ями
14
Брей
Майкл
9
Tom
Boere
Эммен
4-4-2
Камбюр
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
Камбюр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

18 матчей

33.3%
5.6%
61.1%
6 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
7 побед 0 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
2:5
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
2:1
ВД(GD
2:4
ВД(GD
1:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
6:2
ВД(GD
0:1
ВД(GD
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.78

Среднее время на гол

64
115

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

2.13
2.22

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.25
Живкович Рицхайро 2 0.13
Rui Mendes 1 0.06
Бернаду Лукас 1 0.06
Димерс Марк 1 0.06
Бушуари Мохамед 1 0.06
Велдмате Йерун 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Влак Яри 1 0.06
Веендорп Кезиа 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 2 0.13
Худемакерс Меес 2 0.13
Брей Майкл 1 0.06
Паулиссен Митчелл 1 0.06
Ван Вермескеркен Саи 1 0.06
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.06
Яспер тер Хейде 1 0.06
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Бангура Алекс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Rui Mendes 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Ван дер Ватер Силвестр 2 0
Remco Balk 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Бергсма Леон 1 0
Брей Майкл 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0

Результаты матчей

Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Камбюр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Эммен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Камбюр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

1
3
Эммен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Камбюр
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
6
60%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
14%
5
21%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0
Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1
Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1
Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2

Результаты матчей

Эммен
Камбюр

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
7 раз 88%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%
0
12 раз 75%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эммен
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
2
6
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
4
12
2
14
1.5
2
14
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 11 4 1 39 - 14 37
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 16 10 2 4 44 - 22 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 16 7 5 4 26 - 24 26
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 4 7 5 25 - 26 19
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 16 4 4 8 20 - 29 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Гронинген
 16 3 3 10 17 - 33 12
16.
Эммен
 16 2 6 8 13 - 29 12
17.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
18.
Камбюр
 16 2 3 11 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 9 2 4 3 15 - 16 10
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 8 1 6 1 8 - 10 9
14.
Фортуна Ситтард
 9 2 2 5 11 - 16 8
15.
Гронинген
 8 2 1 5 12 - 18 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 9 6 2 1 23 - 12 20
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 8 4 2 2 18 - 17 14
5.
ПСВ
 8 4 1 3 19 - 15 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Камбюр
 8 1 3 4 6 - 13 6
14.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
15.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 9 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 3
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Эммен: 65%, Камбюр: 35%.
  • 93'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хейлен Майкл из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 90'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 88'
      Эммен пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Паулиссен Митчелл из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бушуари Мохамед
    • 87'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 86'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      85'
      Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Виржиния Жоау делает важнейший сейв!
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Эммен: 62%, Камбюр: 38%.
    • 48'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Бергсма Леон успешно блокирует удар.
    • 47'
      Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      47'
      Бюрнет Лоренцо наказан за толчок Брей Майкл
    • 46'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Floris Smand из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Эммен: 64%, Камбюр: 36%.
    • 45'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Живкович Рицхайро пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем
    • 43'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Влак Яри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Ван дер Харт Микки из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      42'
      Араухо Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Эммен: 64%, Камбюр: 36%.
    • Угловой
      40'
      Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Бангура Алекс из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 38'
      Эль-Мессауди Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      38'
      Димерс Марк из команды Эммен подал угловой слева.
    • 38'
      Брей Майкл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Эммен пытается что-то создать.
    • Офсайд
      37'
      Том Боер из команды Камбюр в офсайде
    • 37'
      Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      37'
      Брей Майкл из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Бюрнет Лоренцо.
    • 36'
      Эммен контролирует мяч.
    • 35'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Эммен: 66%, Камбюр: 34%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Якобс Ями наказан за толчок Ромени Оле
    • 34'
      Веендорп Кезиа из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 33'
      Якобс Ями не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      32'
      Якобс Ями из команды Камбюр в офсайде
    • 31'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 31'
      Влак Яри из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Эммен: 73%, Камбюр: 27%.
    • 30'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Брей Майкл из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Том Боер из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Живкович Рицхайро. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Живкович Рицхайро бьет ударом через себя, но Жоао Вирджиния блокирует удар!
    • 28'
      Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Бергсма Леон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 27'
      Том Боер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      27'
      Ван Кам Даниэль из команды Камбюр подал угловой справа.
    • 26'
      Бюрнет Лоренцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Эммен: 72%, Камбюр: 28%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Floris Smand наказан за толчок Живкович Рицхайро
    • 24'
      Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Шмидт Доке из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 22'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 20'
      Ван дер Харт Микки из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Шмидт Доке навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Эммен: 73%, Камбюр: 27%.
    • 20'
      Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем
    • 19'
      Влак Яри из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Шмидт Доке навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      19'
      Шмидт Доке из команды Камбюр подал угловой справа.
    • 18'
      Ван дер Харт Микки делает важнейший сейв!
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Якобс Ями. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Брей Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Камбюр начинает контратаку
    • 18'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 17'
      Том Боер не смог попасть в створ ударом издали
    • Травма, повреждение
      16'
      Бюрнет Лоренцо возвращается на поле.
    • 16'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Контроль мяча: Эммен: 74%, Камбюр: 26%.
    • 14'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 14'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 14'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнет Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 13'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • Травма, повреждение
      12'
      Бюрнет Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      12'
      Якобс Ями из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Бюрнет Лоренцо пострадал.
    • 11'
      Бангура Алекс из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Шмидт Доке из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 10'
      Контроль мяча: Эммен: 75%, Камбюр: 25%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Кам Даниэль
    • 9'
      Floris Smand ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Ромени Оле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 8'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 8'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Брей Майкл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
    • 6'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Влак Яри из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Худемакерс Меес
    • 5'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 5'
      Димерс Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 5'
      Контроль мяча: Эммен: 68%, Камбюр: 32%.
    • Желтая карточка
      4'
      Виржиния Жоау - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      4'
      Назначен штрафной. Пострадал Живкович Рицхайро, его свалил Виржиния Жоау.
    • 3'
      Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 1'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Эммен начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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