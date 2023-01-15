Тур: 19. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
1:0
16' ГолБайо Мохамед
23' Желтая карточкаБалеба Карлос
2:0
45' ГолДэвид Джонатан
3:0
47' ГолБайо Мохамед
3:1
66' ГолБальде Мама
4:1
75' ГолВиржинюс Алан
5:1
88' ГолДэвид Джонатан
Ход матча
16'
1:0
23'
45'
2:0
47'
3:0
66'
3:1
75'
4:1
77'
88'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
13 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
11
Уна
Адам
20
Гомес
Анхель
27
Байо
Мохамед
22
Веа
Тимоти
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
39
Ларуси
Яссер
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
-
39 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Труа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.57
0.5
Среднее время на гол
57
180
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|0.58
|Бамба Джонатан
|4
|0.21
|Кабелла Реми
|3
|0.16
|Байо Мохамед
|3
|0.16
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.11
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.11
|Джало Тьягу
|2
|0.11
|Андре Бенжамин
|1
|0.05
|Уна Адам
|1
|0.05
|Языджи Юсуф
|1
|0.05
|Фонте Жозе
|1
|0.05
|Зедатка Аким
|1
|0.05
|Виржинюс Алан
|1
|0.05
|Рибейро Александро
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|8
|0.42
|Лопеш Рони
|3
|0.16
|Одоберт Уилсон
|3
|0.16
|Рипар Рено
|3
|0.16
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.16
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.11
|Поросо Джексон
|2
|0.11
|Угбо Ике
|1
|0.05
|Конте Абду
|1
|0.05
|Сальмье Йоанн
|1
|0.05
|Палаверса Анте
|1
|0.05
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Джало Тьягу
|5
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Кабелла Реми
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Рибейро Александро
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|3
|1
|Куаме Роминигуе
|4
|0
|Бальде Мама
|2
|1
|Рипар Рено
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Труа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
8
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Труа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
12
9
Лилль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Труа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
16
18
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
6
26%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
4
25%
7
30%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
31
28
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
16%
4
14%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
6
19%
9
32%
76-90
Пропущено
23
36
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
1
4%
8
22%
1-15
6
26%
1
3%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
4
17%
12
33%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
4
17%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2
Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0
Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3
Результаты матчей
Лилль
Труа
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лилль
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
36
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
63
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
711
99
513
513
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|4:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 25
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|1:4 Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 39
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|4:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|1:4 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|4:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|20 - 26
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 5:1 Труа
Исход игры
Лилль
96.6% (114)
Ничья
3.4% (4)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.9% (40)
2:0 Лилль
33.1% (39)
1:0 Лилль
19.5% (23)
3:1 Лилль
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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