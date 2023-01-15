Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Яссер Ларуси не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яссер Ларуси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает ударом с левой ноги!

48' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Труа

43' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Веа Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Труа

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Жегрова Эдон нанес удар в каркас ворот!

40' Веа Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Удар от ворот произведет Лилль

39' Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Тардьё Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

35' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

32' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Лилль

31' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Веа Тимоти наказан за толчок Тьерно Бальде

31' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Диаките Бафоде наказан за толчок Яссер Ларуси

28' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Лилль

25' Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет Лилль

24' Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Г О О О О Л - Байо Мохамед забивает с правой ноги!

16' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

14' Тардьё Флориан пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

13' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

12' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Лилль

10' Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.

10' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Бруус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.

8' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Труа

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Уна Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

4' Хорошую попытку сделал Веа Тимоти . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хорошую попытку сделал Бруус Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лилль начинает с центра поля