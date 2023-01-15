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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лилль
5:1
Конец матча
Труа
0'
1:0
16' Гол
Байо Мохамед
23' Желтая карточка
Балеба Карлос
2:0
45' Гол
Дэвид Джонатан
3:0
47' Гол
Байо Мохамед
3:1
65' Гол
Бальде Мама
4:1
75' Гол
Виржинюс Алан
5:1
88' Гол
Дэвид Джонатан
90'+1

Ход матча

8'
Жегрова Эдон
Уна Адам
 
16'
Байо Мохамед
(Гомес Анхель)
1:0
23'
Балеба Карлос
 
45'
Дэвид Джонатан
2:0
47'
Байо Мохамед
3:0
64'
 
Одоберт Уилсон
Бруус Андреас
65'
3:1
Бальде Мама
(Конте Абду)
66'
Кабелла Реми
Балеба Карлос
 
67'
Виржинюс Алан
Байо Мохамед
 
75'
Виржинюс Алан
4:1
75'
Рибейро Александро
Веа Тимоти
 
77'
Фонте Жозе
Йоро Лени
 
88'
Дэвид Джонатан
(Кабелла Реми)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 13 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лилль 96.6% (114)
X 3.4% (4)
Труа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
3
Джало
Тьягу
11
Уна
Адам
21
Андре
Бенжамин
35
Балеба
Карлос
20
Гомес
Анхель
27
Байо
Мохамед
9
Дэвид
Джонатан
22
Веа
Тимоти
1
Лис
Матеуш
18
Бальде
Тьерно
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
19
Бруус
Андреас
11
Лопеш
Рони
39
Ларуси
Яссер
7
Бальде
Мама
Лилль
3-4-3
Труа
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Труа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.63
Бамба Джонатан 4 0.21
Кабелла Реми 3 0.16
Байо Мохамед 3 0.16
Гомес Анхель 2 (1) 0.11
Исмаили Гонсалвес 2 0.11
Джало Тьягу 2 0.11
Андре Бенжамин 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Языджи Юсуф 1 0.05
Фонте Жозе 1 0.05
Зедатка Аким 1 0.05
Виржинюс Алан 1 0.05
Рибейро Александро 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 8 0.42
Лопеш Рони 3 0.16
Одоберт Уилсон 3 0.16
Рипар Рено 3 0.16
Тардьё Флориан 3 (3) 0.16
Шавалерин Ксавье 2 0.11
Поросо Джексон 2 0.11
Угбо Ике 1 0.05
Конте Абду 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Палаверса Анте 1 0.05
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Джало Тьягу 5 0
Фонте Жозе 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Балеба Карлос 2 1
Бамба Джонатан 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Кабелла Реми 2 0
Мартен Жонас 2 0
Гомеш Андре 2 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Рибейро Александро 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Куаме Роминигуе 4 0
Бальде Мама 2 1
Рипар Рено 3 0
Галлон Готье 3 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джексон 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Лилль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Труа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

4
9
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Труа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

12
9
Лилль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Труа
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

21
19
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
14%
2
11%
1-15
4
19%
5
26%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
1
5%
6
32%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
6%
6
21%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
4
24%
8
29%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
2
12%
4
14%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

36
29
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
14%
4
14%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
9
25%
3
10%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
17%
3
10%
61-75
7
19%
9
31%
76-90

Пропущено

24
41
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
1
4%
8
20%
1-15
6
25%
2
5%
16-30
4
17%
5
12%
31-45
4
17%
13
32%
46-60
5
21%
5
12%
61-75
4
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2
Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0
Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3

Результаты матчей

Лилль
Труа

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лилль
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
6
3
7
2.5
1
8
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
6
4
3
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
8
11
1.5
9
10
6
13
2.5
5
14
3
16
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
6.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 2:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 0:0 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 1:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 19 5 2 12 28 - 38 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 1:1 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 1:2 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тулуза
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
8.
Нант
 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 2:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 1:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 2:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 1:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Тулуза
 1:1 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Нант
 1:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
19.
Анже
 1:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 89'
    Жегрова Эдон сделал ключевой пас для гола!
  • 88'
    Кабелла Реми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    ГОООООЛ - Дэвид Джонатан Лилль забивает ударом головой
  • 88'
    Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 88'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 87'
    Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Джало Тьягу из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
  • 87'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 86'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 86'
      Труа пытается что-то создать.
    • 85'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Труа: 33%.
    • 85'
      Яссер Ларуси не смог попасть в створ ударом издали
    • 85'
      Труа начинает контратаку
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Виржинюс Алан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      82'
      Жегрова Эдон из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Яссер Ларуси пострадал.
    • 82'
      Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      80'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • 80'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Труа: 33%.
    • 80'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      78'
      Яссер Ларуси из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Дэвид Джонатан.
    • 78'
      Лилль контролирует мяч.
    • 77'
      Тактическая замена. Йоро Лени уходит с поля и его заменяет Фонте Жозе
    • 76'
      Веа Тимоти получил травму и заменен. Alexsandro Ribeiro выходит на поле.
    • 76'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      76'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 75'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Труа: 34%.
    • Описание гола
      75'
      Г О О О О Л - Виржинюс Алан забивает ударом с левой ноги!
    • 75'
      Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 75'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Веа Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 73'
      Лилль контролирует мяч.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      71'
      Веа Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 71'
      Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
    • 70'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Виржинюс Алан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конте Абду
    • 70'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Труа: 34%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Жегрова Эдон из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • Угловой
      69'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 69'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 69'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Виржинюс Алан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Лилль контролирует мяч.
    • 67'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Тактическая замена. Байо Мохамед уходит с поля и его заменяет Виржинюс Алан
    • 67'
      Тактическая замена. Балеба Карлос уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
    • 66'
      Забив гол, Труа сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 66'
      Тардьё Флориан сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!
    • 65'
      Конте Абду сделал результативную передачу.
    • 65'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Труа: 33%.
    • 65'
      Йоро Лени ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Бруус Андреас уходит с поля и его заменяет Одоберт Уилсон
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 62'
      Тардьё Флориан из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Отличную игру провел сегодня Байо Мохамед! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
    • 60'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 60'
      Тардьё Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 60'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Труа: 34%.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Йоро Лени из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 59'
      Команда Лилль довольна результатом к этому моменту.
    • 58'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 57'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем
    • 56'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      55'
      Яссер Ларуси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Труа пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Труа: 36%.
    • 55'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      54'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 54'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 54'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      53'
      Яссер Ларуси задерживает мяч рукой
    • 53'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 51'
      Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Труа пытается что-то создать.
    • 51'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 65%, Труа: 35%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Труа контролирует мяч.
    • 49'
      Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Байо Мохамед забивает ударом с правой ноги!
    • 47'
      Веа Тимоти пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Труа: 34%.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает ударом с левой ноги!
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Байо Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Офсайд
      47'
      Байо Мохамед из команды Лилль в офсайде
    • 47'
      Палмер-Браун Эрик выиграл воздушное противоборство у Байо Мохамед.
    • 46'
      Дэвид Джонатан выиграл воздушное противоборство у Палмер-Браун Эрик.
    • 46'
      Контроль мяча: Лилль: 65%, Труа: 35%.
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 44'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      43'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Конте Абду успешно блокирует удар.
    • 43'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Веа Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 68%, Труа: 32%.
    • 40'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Жегрова Эдон нанес удар в каркас ворот!
    • 40'
      Веа Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 39'
      Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Тардьё Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 36'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Труа: 33%.
    • 35'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 33'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Йоро Лени
    • 32'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 31'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Веа Тимоти наказан за толчок Тьерно Бальде
    • 31'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Труа: 30%.
    • 30'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      29'
      Диаките Бафоде наказан за толчок Яссер Ларуси
    • Фол, нарушение
      28'
      Андре Бенжамин задерживает мяч рукой
    • 28'
      Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Тардьё Флориан из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 27'
      Диаките Бафоде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 25'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Труа: 33%.
    • Офсайд
      25'
      Байо Мохамед из команды Лилль в офсайде
    • 25'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 24'
      Шанс! Палмер-Браун Эрик из команды Труа пробил головой, но мимо
    • 24'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      23'
      Балеба Карлос из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      23'
      Балеба Карлос из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Бруус Андреас пострадал.
    • 22'
      Труа начинает контратаку
    • 22'
      Тардьё Флориан успешно блокирует удар.
    • 22'
      Балеба Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Шавалерин Ксавье успешно блокирует удар.
    • 22'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 68%, Труа: 32%.
    • 19'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      19'
      Бальде Мама наказан за толчок Балеба Карлос
    • 19'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 16'
      Веа Тимоти сделал ключевой пас для гола!
    • 16'
      Гомес Анхель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Байо Мохамед забивает с правой ноги!
    • 16'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Труа: 31%.
    • 14'
      Тардьё Флориан пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • Угловой
      14'
      Лопеш Рони из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 10'
      Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.
    • 10'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Бруус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Труа начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 75%, Труа: 25%.
    • 9'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Уна Адам получил травму и заменен. Жегрова Эдон выходит на поле.
    • 8'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 7'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Уна Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Шанс! Байо Мохамед из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 6'
      Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 83%, Труа: 17%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Балеба Карлос
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Веа Тимоти. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Бруус Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лилль 96.6% (114)
    X 3.4% (4)
    Труа 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 5:1 Труа

    Исход игры
    Лилль
    96.6% (114)
    Ничья
    3.4% (4)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    33.9% (40)
    2:0 Лилль
    33.1% (39)
    1:0 Лилль
    19.5% (23)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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