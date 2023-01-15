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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Реймс
0:0
Второй тайм: 90'
Ницца
0'
51' Желтая карточка
Каюсте Йенс

Ход матча

51'
Каюсте Йенс
 
69'
 
Браими Билаль
Диоп Софьян
69'
 
Баркли Росс
Ремзи Аарон
69'
 
Буанани Бадредин
Лаборд Гаэтан
70'
Зенели Арбер
Ван Берген Митчелл
 
81'
Лопи Дион
Манетси Маршал
 
81'
Думбия Камори
Каюсте Йенс
 
88'
Локо Брэдли
Бузи Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Реймс 23.3% (27)
X 56.9% (66)
Ницца 19.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ницца
6.12
3.15
7.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
39
Ито
Дзюня
8
Каюсте
Йенс
19
Ван
Берген
Митчелл
29
Балогун
Фоларин
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
16
Ремзи
Аарон
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
10
Диоп
Софьян
Реймс
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Ницца

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
К
2:3

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.22
0.13

Среднее время на гол

73
720

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.22

Среднее время на гол

102
73

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

85
127

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 10 (3) 0.53
Ито Дзюня 4 0.21
Манетси Маршал 3 0.16
Флипс Алексис 2 0.11
Каюсте Йенс 1 0.05
Думбия Камори 1 (1) 0.05
Зенели Арбер 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 6 (3) 0.32
Пепе Николя 6 (3) 0.32
Лаборд Гаэтан 3 0.16
Баркли Росс 3 0.16
Тюрам Кефрен 1 0.05
Ремзи Аарон 1 0.05
Аталь Юсеф 1 0.05
Вити Маттиа 1 0.05
Диоп Софьян 0 0
Браими Билаль 0 0
Данте Бонфим 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Будауи Хишем 0 0
Буанани Бадредин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 5 1
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Ито Дзюня 1 1
Флипс Алексис 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фас Ваут 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Бар Мельвен 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Результаты матчей

Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

10
12
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ницца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
3
30%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
18%
2
9%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
8
36%
4
18%
76-90

Пропущено

22
20
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
6
27%
4
20%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
8
36%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1
Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1

Результаты матчей

Реймс
Ницца

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
2
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
6.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 2:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 0:0 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 1:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 19 5 2 12 28 - 38 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 1:1 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 1:2 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тулуза
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
8.
Нант
 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 2:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 1:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 2:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 1:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Тулуза
 1:1 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Нант
 1:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
19.
Анже
 1:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    91'
    Данте Бонфим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Ницца: 50%.
  • 90'
    Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 90'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 88'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Бузи Максим уходит с поля и его заменяет Локо Брэдли
  • 87'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 87'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 86'
    Реймс контролирует мяч.
  • 86'
    Диуф Йеванн делает важнейший сейв!
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    • 86'
      Оооо... вот это был удар! Пепе Николя должен был забить с этой позиции.
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 86'
      Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Ницца: 51%.
    • 85'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Абдельамид Юнис ошибается в защите.
    • 84'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Лопи Дион нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Абдельамид Юнис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Шмейхель Каспер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 83'
      Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.
    • 83'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 81'
      Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
    • 81'
      Тактическая замена. Манетси Маршал уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
    • Фол, нарушение
      81'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Пепе Николя
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ницца: 50%.
    • 80'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 78'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      77'
      Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ницца: 50%.
    • Угловой
      75'
      Баркли Росс из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 75'
      Хорошую попытку сделал Будауи Хишем. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 75'
      Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 75'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 74'
      Шмейхель Каспер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 73'
      Реймс контролирует мяч.
    • 72'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Тодибо Жан-Клер выиграл воздушное противоборство у Манетси Маршал.
    • 72'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Реймс контролирует мяч.
    • 71'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • 70'
      Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
    • 69'
      Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Буанани Бадредин
    • 69'
      Тактическая замена. Ремзи Аарон уходит с поля и его заменяет Баркли Росс
    • 69'
      Тактическая замена. Диоп Софьян уходит с поля и его заменяет Билал Браими
    • 68'
      Ито Дзюня не смог попасть в створ ударом издали
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Агбаду Эммануэль
    • 68'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 67'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      67'
      Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Ремзи Аарон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 65'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 47%, Ницца: 53%.
    • 65'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 65'
      Каюсте Йенс из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      65'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой слева.
    • 64'
      Будауи Хишем из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 63'
      Реймс контролирует мяч.
    • 61'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 61'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Ито Дзюня выиграл воздушное противоборство у Бар Мельвен.
    • Офсайд
      60'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 60'
      Манетси Маршал из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 45%, Ницца: 55%.
    • 60'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 59'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      58'
      Бузи Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      58'
      Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 56'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 46%, Ницца: 54%.
    • 55'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 54'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 54'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Реймс начинает контратаку
    • 54'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Ницца контролирует мяч.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Желтая карточка
      51'
      Каюсте Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      51'
      Каюсте Йенс из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Лотомба Жордан.
    • 50'
      Ницца контролирует мяч.
    • 50'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Агбаду Эммануэль.
    • Травма, повреждение
      50'
      Матусива Азор возвращается на поле.
    • 50'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 46%, Ницца: 54%.
    • Травма, повреждение
      49'
      Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Абдельамид Юнис.
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 48'
      Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • 47'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Диуф Йеванн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ван Берген Митчелл ошибается в защите.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Манетси Маршал выиграл воздушное противоборство у Ремзи Аарон.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Ремзи Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Тодибо Жан-Клер ошибается в защите.
    • 45'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ницца: 50%.
    • 45'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Пепе Николя выиграл воздушное противоборство у Бузи Максим.
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Реймс контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • 39'
      Манетси Маршал из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 39'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 36'
      Ито Дзюня нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 36'
      Фоке Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Каюсте Йенс из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Ницца контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 46%, Ницца: 54%.
    • 34'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Манетси Маршал.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 32'
      Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 32'
      Шанс! Агбаду Эммануэль из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 32'
      Матусива Азор из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 31'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • 30'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 28'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 27'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 46%, Ницца: 54%.
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Ремзи Аарон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 23'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      23'
      Пепе Николя из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 22'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ремзи Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 22'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Реймс начинает контратаку
    • 21'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 46%, Ницца: 54%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 20'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 18'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Реймс начинает контратаку
    • 18'
      Данте Бонфим ошибается в защите.
    • 18'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 17'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Пепе Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 16'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Реймс контролирует мяч.
    • 15'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 47%, Ницца: 53%.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      11'
      Ремзи Аарон из команды Ницца в офсайде
    • 11'
      Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
    • 10'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 45%, Ницца: 55%.
    • 9'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      8'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 7'
      Каюсте Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Абдельамид Юнис.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 57%, Ницца: 43%.
    • 4'
      Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Ремзи Аарон наказан за толчок Ван Берген Митчелл
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 1'
      Ван Берген Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 116
    Реймс 23.3% (27)
    X 56.9% (66)
    Ницца 19.8% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Ницца
    6.12
    3.15
    7.98
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца

    Исход игры
    Реймс
    23.3% (27)
    Ничья
    56.9% (66)
    Ницца
    19.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.43% (31)
    Меньше
    72.57% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (58)
    2:1 Реймс
    12.9% (15)
    1:2 Ницца
    9.5% (11)
    1:0 Реймс
    9.5% (11)
    0:1 Ницца
    6% (7)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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