Тур: 19. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
51'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
39
Ито
Дзюня
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
16
Ремзи
Аарон
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
10
Диоп
Софьян
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Will Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Didier Digard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реймс
Ницца
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.22
0.13
Среднее время на гол
73
720
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.22
Среднее время на гол
102
73
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.06
0.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
85
127
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|10 (3)
|0.53
|Ито Дзюня
|4
|0.21
|Манетси Маршал
|3
|0.16
|Флипс Алексис
|2
|0.11
|Каюсте Йенс
|1
|0.05
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.05
|Зенели Арбер
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|6 (3)
|0.32
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.32
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.16
|Баркли Росс
|3
|0.16
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|Ремзи Аарон
|1
|0.05
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|Вити Маттиа
|1
|0.05
|Диоп Софьян
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Буанани Бадредин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|5
|1
|Лопи Дион
|3
|2
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Ито Дзюня
|1
|1
|Флипс Алексис
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Брайан Джо
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
5
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
10
12
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ницца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
3
30%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
4
18%
2
9%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
8
36%
4
18%
76-90
Пропущено
22
20
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
6
27%
4
20%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
8
36%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1
Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1
Результаты матчей
Реймс
Ницца
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
514
415
217
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|6:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 26
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 20
|25
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|21 - 23
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 34
|23
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|21 - 24
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 40
|18
|15.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 40
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 34
|15
|18.
|1:6 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 33
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|6:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|1:6 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|6:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|20 - 27
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:6 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (4)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 6
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 5
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца
Исход игры
Реймс
23.3% (27)
Ничья
56.9% (66)
Ницца
19.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
27.43% (31)
Меньше
72.57% (82)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (58)
2:1 Реймс
12.9% (15)
1:2 Ницца
9.5% (11)
1:0 Реймс
9.5% (11)
0:1 Ницца
6% (7)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!