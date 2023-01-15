Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Оооо... вот это был удар! Пепе Николя должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

83' Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

79' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Удар от ворот произведет Реймс

75' Хорошую попытку сделал Будауи Хишем . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Ницца

69' Тактическая замена. Диоп Софьян уходит с поля и его заменяет Билал Браими

68' Ито Дзюня не смог попасть в створ ударом издали

68' Удар от ворот произведет Ницца

67' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Ницца

65' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Каюсте Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде

60' Манетси Маршал из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Ницца

59' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Бузи Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Реймс

51' Каюсте Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Реймс

48' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля