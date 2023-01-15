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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Анже
1:2
Второй тайм: 88'
Клермон
0'
0:1
40' Гол
Рашани Эльбасан
42' Желтая карточка
Капель Пьеррик
0:2
47' Гол
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
61' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
79' Желтая карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
1:2
80' Гол
Буфаль Софиан
84' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано

Ход матча

23'
Абделли Химад
Эль-Мелали Фарид
 
40'
0:1
Рашани Эльбасан
42'
Капель Пьеррик
 
47'
0:2
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
(Киэ Грежон)
59'
Сима Абдалла
Менди Батиста
 
60'
Унаи Аззедин
Эну Адриен
 
61'
Унтонджи Седрик
 
69'
Рао-Лисоа Лилиан
Капель Пьеррик
 
73'
 
Андрич Комнен
Киэ Грежон
73'
 
Чам Мухаммед
Рашани Эльбасан
79'
 
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
80'
Буфаль Софиан
(Бенталеб Набиль)
1:2
84'
 
Кофрие Максимилиано
87'
 
Массолин Янис
Хауи Саиф-Эдин
87'
 
Зеффан Мехди
Аллевина Джим

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 116
Анже 31.9% (37)
X 31% (36)
Клермон 37.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Клермон
58.57
3.30
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
28
Эль-Мелали
Фарид
23
Эну
Адриен
7
Буфаль
Софиан
11
Салама
Амин
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Анже
4-2-3-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Анже
Клермон

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
4:2
Л2
2:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.28

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.16
Эну Адриен 3 0.16
Салама Амин 3 0.16
Бенталеб Набиль 2 0.11
Блажич Миха 2 0.11
Дьони Лои 2 0.11
Сима Абдалла 1 0.05
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрич Комнен 4 (1) 0.21
Чам Мухаммед 4 (1) 0.21
Киэ Грежон 3 0.16
Хауи Саиф-Эдин 2 0.11
Гастьен Йоан 2 0.11
Рашани Эльбасан 2 0.11
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.11
Бела Жереми 1 0.05
Гоналон Максим 1 0.05
Доссу Жодель 1 0.05
Аллевина Джим 1 0.05
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Капель Пьеррик 6 0
Унтонджи Седрик 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Блажич Миха 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 1
Гастьен Йоан 5 0
Сейду Алиду 5 0
Маньен Йоанн 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ветеска Матеуш 3 0
Андрич Комнен 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Хауи Саиф-Эдин 2 0
Киэ Грежон 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Аллевина Джим 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Pascal Gastien 1 0

Результаты матчей

Анже
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Клермон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

10
3
Анже
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

4
8
Анже
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
22%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
21%
3
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
5
26%
7
33%
76-90

Пропущено

36
27
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
7
19%
3
11%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
9
25%
4
15%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
7
19%
6
22%
61-75
5
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0
Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2
Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1

Результаты матчей

Анже
Клермон

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Анже
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
6.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 2:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 0:0 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 1:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 19 5 2 12 28 - 38 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 1:1 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 1:2 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тулуза
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
8.
Нант
 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 2:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 1:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 2:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 1:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Тулуза
 1:1 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Нант
 1:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
19.
Анже
 1:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 26.7% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Анже 31.9% (37)
    X 31% (36)
    Клермон 37.1% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Клермон
    58.57
    3.30
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анже 1:2 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:2 Клермон

    Исход игры
    Анже
    31.9% (37)
    Ничья
    31% (36)
    Клермон
    37.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (31)
    0:1 Клермон
    18.1% (21)
    1:2 Клермон
    15.5% (18)
    1:0 Анже
    14.7% (17)
    2:1 Анже
    10.3% (12)
    2:0 Анже
    6% (7)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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    Клермон
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