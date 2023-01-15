Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Абделли Химад и попал в перекладину!

47' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

44' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Рашани Эльбасан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

40' Рашани Эльбасан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Анже

35' Удар от ворот произведет Клермон

34' Буфаль Софиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

30' Хауи Саиф-Эдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Буфаль Софиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мелали Фарид получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Клермон

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Салама Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ох, нехорошо это выглядит. Киэ Грежон получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Киэ Грежон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Анже

2' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля