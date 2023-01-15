Тур: 19. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
0:1
40' ГолРашани Эльбасан
42' Желтая карточкаКапель Пьеррик
0:2
47' ГолВивальдо Боргес до Сантос Нето
60' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
79' Желтая карточкаВивальдо Боргес до Сантос Нето
1:2
80' ГолБуфаль Софиан
83' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
90'+6
Ход матча
40'
0:1
42'
47'
60'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Эну
Адриен
11
Салама
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Запасные игроки
-
40 Борн ТеоВратарь
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Камара УсманНападающий
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бухазама Абдел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Клермон
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.56
1.28
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.21
|Эну Адриен
|3
|0.16
|Салама Амин
|3
|0.16
|Бенталеб Набиль
|2
|0.11
|Блажич Миха
|2
|0.11
|Дьони Лои
|2
|0.11
|Сима Абдалла
|1
|0.05
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.21
|Чам Мухаммед
|4 (1)
|0.21
|Киэ Грежон
|3
|0.16
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.11
|Гастьен Йоан
|2
|0.11
|Рашани Эльбасан
|2
|0.11
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.11
|Бела Жереми
|1
|0.05
|Гоналон Максим
|1
|0.05
|Доссу Жодель
|1
|0.05
|Аллевина Джим
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Капель Пьеррик
|6
|0
|Унтонджи Седрик
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|1
|Гастьен Йоан
|5
|0
|Сейду Алиду
|5
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Ожье Флоран
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Результаты матчей
Анже
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Клермон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
11
3
Анже
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Клермон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
4
8
Анже
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
17
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
22%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
4
20%
3
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
2
10%
7
30%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
6
30%
7
30%
76-90
Пропущено
38
28
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
7
18%
3
11%
1-15
2
5%
5
18%
16-30
10
26%
4
14%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
5
13%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0
Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2
Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1
Результаты матчей
Анже
Клермон
Точный счет
1:2
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Анже
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
514
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|6:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 26
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 20
|25
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|21 - 23
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 34
|23
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|21 - 24
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 40
|18
|15.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 40
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 34
|15
|18.
|1:6 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 33
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|6:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|1:6 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|6:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|20 - 27
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:6 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (4)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 6
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 5
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 1:2 Клермон
Исход игры
Анже
31.9% (37)
Ничья
31% (36)
Клермон
37.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
28.32% (32)
Меньше
71.68% (81)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (31)
0:1 Клермон
18.1% (21)
1:2 Клермон
15.5% (18)
1:0 Анже
14.7% (17)
2:1 Анже
10.3% (12)
2:0 Анже
6% (7)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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