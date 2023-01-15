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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 155
Ренн 3.2% (5)
X 4.5% (7)
ПСЖ 92.3% (143)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
ПСЖ
6.00
4.80
5.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
2
Родон
Джо
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
27
Траоре
Амари
3
Трюффер
Адриен
6
Угочукву
Лесли
21
Майер
Ловро
33
Дуэ
Дезире
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
26
Мукиэле
Норди
14
Бернат
Хуан
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
30
Месси
Лионель
10
Неймар
44
Экитике
Уго
Ренн
5-3-2
ПСЖ
3-4-2-1

История личных встреч

Ренн
ПСЖ

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

33 матча

33.3%
15.2%
51.5%
11 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.05
0.71

Среднее время на гол

85
126

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.79
1.74

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

45
43

Голов в среднем за матч

1.36
1.3

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 9 0.5
Гуйри Амин 6 0.33
Мюинга Арно 4 0.22
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.17
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Теате Артур 2 0.11
Дуэ Дезире 2 0.11
Майер Ловро 1 (1) 0.06
Тэт Флавьен 1 0.06
Сантамария Батист 1 0.06
Родон Джо 1 0.06
Сулемана Камалдин 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.72
Неймар 11 (2) 0.61
Месси Лионель 8 0.44
Экитике Уго 3 0.17
Хакими Ашраф 3 0.17
Солер Карлос 2 0.11
Маркиньос Маркос 2 0.11
Саншеш Ренату 2 0.11
Мендеш Нуну 1 0.06
Бернат Хуан 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Мукиэле Норди 0 0
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 3 1
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Мелинг Биргер 1 1
Омари Вармед 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 7 0
Неймар 5 1
Рамос Серхио 3 1
Хакими Ашраф 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Витинья II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Гарби Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Ренн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
1
Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
23
Ренн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
ПСЖ
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

9
24

Голы по времени матча

Забито

24
25
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
3
13%
5
20%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
9
38%
7
28%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
4
36%
5
22%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

35
48
11 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
1 Не забивали 1
3
9%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
4
11%
6
13%
31-45
8
23%
8
17%
46-60
5
14%
6
13%
61-75
11
31%
13
27%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
25%
6
46%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1
Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1 Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1
ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0

Результаты матчей

Ренн
ПСЖ

Точный счет

2:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ренн
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1.5
6
3
5
4
2.5
3
6
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
1.5
Больше Меньше
6
3
1
8
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
17
1
10
8
1.5
12
6
6
12
2.5
8
10
1
17
3.5
5
13
1
17
4.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Монако
 Заявка 19 11 4 4 42 - 26 37
5.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
6.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 Заявка 19 4 9 6 21 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 Заявка 19 5 2 12 28 - 40 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Брест
 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
18.
Аяччо
 Заявка 19 4 3 12 16 - 34 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Монако
 Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
8.
Тулуза
 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
9.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 10 2 2 6 9 - 20 8
15.
Брест
 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Нант
 Заявка 10 1 4 5 9 - 15 7
17.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
18.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
19.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 6
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2023, осталось 13 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой ПСЖ.
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    • Прогнозы 155
    Ренн 3.2% (5)
    X 4.5% (7)
    ПСЖ 92.3% (143)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    ПСЖ
    6.00
    4.80
    5.82
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ

    Исход игры
    Ренн
    3.2% (5)
    Ничья
    4.4% (7)
    ПСЖ
    92.4% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.9% (95)
    Меньше
    18.1% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    40.5% (64)
    1:3 ПСЖ
    12% (19)
    0:2 ПСЖ
    9.5% (15)
    0:1 ПСЖ
    3.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    2:1 Ренн
    1.9% (3)
    2:3 ПСЖ
    1.3% (2)
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