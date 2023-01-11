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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
 
Позже
Аяччо
Прогнозы 41
Монако 97.6% (40)
X 2.4% (1)
Аяччо 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Аяччо
4.80
8.70
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
Аяччо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1
Л1
1:4
Л1
1:0
К
0:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 8 0.44
Бен-Йеддер Виссам 8 (3) 0.44
Головин Александр 4 0.22
Фолланд Кевин 2 0.11
Марипан Гильермо 2 0.11
Бадьяшиль Бенуа 2 0.11
Бен Сехир Элиссе 2 0.11
Кайо Энрике 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Диатта Крепин 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Диоп Софьян 1 0.06
Фофана Юссуф 1 0.06
Якобс Исмаил 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Скардовелли Вандерсон 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 4 (4) 0.22
Эль-Идрисси Мунем 3 0.17
Амума Ромен 2 0.11
Нури Рияд 1 0.06
Мангани Тома 1 (1) 0.06
Авинель Седрик 1 0.06
Баяла Сириль 1 0.06
Муссити-Око Бевик 1 0.06
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Фофана Юссуф 2 1
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Головин Александр 2 0
Эмболо Брель 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Сарр Маланг 2 0
Диатта Крепин 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Агилар Рубен 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 6 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Юссуф Мохамед 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Альфонс Микаэль 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0

Результаты матчей

Монако
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Аяччо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
5
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Аяччо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

17
5
Монако
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Аяччо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

24
10

Голы по времени матча

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
6
35%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Забито

20
7
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
5
71%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
5
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
56%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

37
14
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
3
8%
0
0%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
8
22%
6
43%
31-45
9
24%
2
14%
46-60
9
24%
3
21%
61-75
6
16%
2
14%
76-90

Пропущено

23
28
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
6
26%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3
Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3
Аяччо
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0
Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1

Результаты матчей

Монако
Аяччо

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монако
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
8
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
7
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
1.5
Больше Меньше
3
15
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 36 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 18 9 5 4 30 - 26 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
16.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
17.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лорьян Моффи Теремас 11
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Аяччо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 7 часов 7 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Монако 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Аяччо 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Аяччо
    4.80
    8.70
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Аяччо онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Аяччо

    Исход игры
    Монако
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Аяччо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (14)
    Нет
    65% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    45.2% (19)
    2:1 Монако
    28.6% (12)
    1:0 Монако
    7.1% (3)
    3:0 Монако
    7.1% (3)
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