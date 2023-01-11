Тур: 19. Стадион: Луи II. Главный судья: Буке Рюдди
История личных встреч
Монако
Аяччо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|8
|0.44
|Бен-Йеддер Виссам
|8 (3)
|0.44
|Головин Александр
|4
|0.22
|Фолланд Кевин
|2
|0.11
|Марипан Гильермо
|2
|0.11
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.11
|Бен Сехир Элиссе
|2
|0.11
|Кайо Энрике
|1
|0.06
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Диатта Крепин
|1
|0.06
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.06
|Фофана Юссуф
|1
|0.06
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|4 (4)
|0.22
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.17
|Амума Ромен
|2
|0.11
|Нури Рияд
|1
|0.06
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.06
|Авинель Седрик
|1
|0.06
|Баяла Сириль
|1
|0.06
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.06
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Фофана Юссуф
|2
|1
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Головин Александр
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Диатта Крепин
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Юссуф Мохамед
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Результаты матчей
Монако
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Аяччо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
5
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Аяччо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
17
5
Монако
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Аяччо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
14
Волевые поражения
24
10
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
6
35%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Забито
20
7
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
5
71%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
5
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
56%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Забито
37
14
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
3
8%
0
0%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
8
22%
6
43%
31-45
9
24%
2
14%
46-60
9
24%
3
21%
61-75
6
16%
2
14%
76-90
Пропущено
23
28
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
6
26%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3
Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3
Аяччо
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0
Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1
Результаты матчей
Монако
Аяччо
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монако
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
315
414
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|30 - 26
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
Прогнозы на матч Монако - Аяччо
Исход игры
Монако
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Аяччо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
35% (14)
Нет
65% (26)
Популярный счёт
2:0 Монако
45.2% (19)
2:1 Монако
28.6% (12)
1:0 Монако
7.1% (3)
3:0 Монако
7.1% (3)
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