Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Нант

50' Матч возобновлен

48' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Г О О О О Л - Жиротто Андрей из команды Нант правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

46' Гессан Эванн из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Жермен Валер из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Гессан Эванн получил желтую карточку от судьи

44' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

37' Коршья Себастьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Сахо Мамаду . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Леруа Лео из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Коршья Себастьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

34' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Нант

33' Чиривелья Педро пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

32' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Нант

26' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Саванье Тежи бьет со штрафного в створ, но Альбан Ляфон держит все под контролем

23' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Судья начинает матч

19' Матч прерван

15' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

13' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Нант

11' Близко! Жермен Валер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

11' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

11' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

10' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Нант

9' Леруа Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Вахи Элю из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Монпелье начинает с центра поля