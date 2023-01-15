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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
0:1
Второй тайм: 75'
Нант
0'
29' Красная карточка
Хазри Вахби
45' Желтая карточка
Гессан Эванн
0:1
45' Гол
Жиротто Андрей
67' Желтая карточка
Вахи Элю
67' Красная карточка
Вахи Элю
69' Желтая карточка
Саймон Мозес

Ход матча

16'
 
Коршья Себастьен
Траоре Шарль
29'
Хазри Вахби
 
45'
 
Гессан Эванн
45'
0:1
Жиротто Андрей
60'
 
Мутуссами Самуэль
Nathan Zeze
60'
 
Мохамед Мостафа
Гессан Эванн
65'
Шотар Жорис
Леруа Лео
 
65'
Норден Арно
Жермен Валер
 
67'
Вахи Элю
 
67'
Вахи Элю
 
69'
 
Саймон Мозес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Монпелье 46.2% (54)
X 44.4% (52)
Нант 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Нант
3.25
4.77
3.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
21
Вахи
Элю
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
9
Жермен
Валер
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
44
Nathan
Zeze
28
Сентонз
Фабьен
93
Траоре
Шарль
7
Гессан
Эванн
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
Монпелье
4-2-3-1
Нант
5-4-1

История личных встреч

Монпелье
Нант

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.82

Среднее время на гол

69
110

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
94

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 0.37
Саванье Тежи 7 (3) 0.37
Норден Арно 3 0.16
Хазри Вахби 2 0.11
Коцца Николя 2 0.11
Жермен Валер 2 0.11
Мауасса Фет 1 0.05
Сент-Люс Тео 1 0.05
Тшато Энзо 1 0.05
Сахо Мамаду 1 0.05
Делайе Саша 1 0.05
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 5 (1) 0.26
Мохамед Мостафа 4 0.21
Ганаго Игнатиус 3 0.16
Блас Людовик 2 (1) 0.11
Гессан Эванн 1 0.05
Жиротто Андрей 1 0.05
Сиссоко Мусса 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хазри Вахби 3 1
Саванье Тежи 3 1
Ферри Жордан 4 0
Леруа Лео 4 0
Вахи Элю 4 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Омлин Йонас 1 1
Жюльен Кристофер 2 0
Сако Фалае 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Жиротто Андрей 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Коршья Себастьен 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Саймон Мозес 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Траоре Шарль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
6
Монпелье
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Нант
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

10
12
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Нант
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
67%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
5
33%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
7
41%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
12%
5
42%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
4
19%
1
11%
76-90

Забито

30
18
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
9
30%
1
6%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
1
3%
3
17%
46-60
4
13%
5
28%
61-75
8
27%
6
33%
76-90

Пропущено

35
24
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
11%
3
13%
1-15
4
11%
6
25%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
7
20%
5
21%
61-75
9
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0
Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2

Результаты матчей

Монпелье
Нант

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
7
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
6.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 2:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 0:0 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 1:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 19 5 2 12 28 - 38 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 1:1 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 1:2 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тулуза
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
8.
Нант
 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 2:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 1:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 2:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 1:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Тулуза
 1:1 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Нант
 1:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
19.
Анже
 1:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Монпелье.
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      BetBoom
      2.55 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Монпелье 46.2% (54)
    X 44.4% (52)
    Нант 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Нант
    3.25
    4.77
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 0:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Нант

    Исход игры
    Монпелье
    46.2% (54)
    Ничья
    44.4% (52)
    Нант
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    2:1 Монпелье
    21.4% (25)
    1:0 Монпелье
    18.8% (22)
    1:2 Нант
    5.1% (6)
    0:1 Нант
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Монпелье
    1.7% (2)
    3:2 Монпелье
    1.7% (2)
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