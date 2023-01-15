Тур: 19. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Леонард Томас
0'
29' Красная карточкаХазри Вахби
45' Желтая карточкаГессан Эванн
0:1
45' ГолЖиротто Андрей
67' Желтая карточкаВахи Элю
67' Красная карточкаВахи Элю
69' Желтая карточкаСаймон Мозес
Ход матча
29'
45'
45'
0:1
65'
67'
67'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
75
Сахо
Мамаду
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
21
Вахи
Элю
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
44
Nathan
Zeze
93
Траоре
Шарль
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Nathan ZezeЗащитник
- Защитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Мишель ДиасПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Нант
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.82
Среднее время на гол
69
110
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.29
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
94
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|7
|0.37
|Саванье Тежи
|7 (3)
|0.37
|Норден Арно
|3
|0.16
|Хазри Вахби
|2
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.11
|Жермен Валер
|2
|0.11
|Мауасса Фет
|1
|0.05
|Сент-Люс Тео
|1
|0.05
|Тшато Энзо
|1
|0.05
|Сахо Мамаду
|1
|0.05
|Делайе Саша
|1
|0.05
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.26
|Мохамед Мостафа
|4
|0.21
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.16
|Блас Людовик
|2 (1)
|0.11
|Гессан Эванн
|1
|0.05
|Жиротто Андрей
|1
|0.05
|Сиссоко Мусса
|1
|0.05
|Коко Маркус
|1
|0.05
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хазри Вахби
|3
|1
|Саванье Тежи
|3
|1
|Ферри Жордан
|4
|0
|Леруа Лео
|4
|0
|Вахи Элю
|4
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Омлин Йонас
|1
|1
|Жюльен Кристофер
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Коршья Себастьен
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Траоре Шарль
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
6
Монпелье
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Нант
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
10
12
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Нант
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
67%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
5
33%
76-90
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
7
41%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
12%
5
42%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
4
19%
1
11%
76-90
Забито
30
18
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
9
30%
1
6%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
1
3%
3
17%
46-60
4
13%
5
28%
61-75
8
27%
6
33%
76-90
Пропущено
35
24
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
11%
3
13%
1-15
4
11%
6
25%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
7
20%
5
21%
61-75
9
26%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0
Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2
Результаты матчей
Монпелье
Нант
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
7
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
711
414
216
216
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|8.
|2:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|9.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 20
|25
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|10
|4
|21 - 23
|25
|12.
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 34
|23
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|19 - 24
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 40
|18
|15.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 38
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|18.
|1:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 34
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|1:2 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|12.
|2:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|1:2 Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|2:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|20 - 27
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|15.
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|16.
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|18.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|19.
|1:2 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (4)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 5
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Нант
Исход игры
Монпелье
46.2% (54)
Ничья
44.4% (52)
Нант
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
2:1 Монпелье
21.4% (25)
1:0 Монпелье
18.8% (22)
1:2 Нант
5.1% (6)
0:1 Нант
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Монпелье
1.7% (2)
3:2 Монпелье
1.7% (2)
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