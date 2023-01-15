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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
0:3
Конец матча
Нант
0'
42' Красная карточка
Хазри Вахби
45' Желтая карточка
Гессан Эванн
0:1
45' Гол
Жиротто Андрей
67' Желтая карточка
Вахи Элю
67' Красная карточка
Вахи Элю
69' Желтая карточка
Саймон Мозес
0:2
81' Гол
Мохамед Мостафа
0:3
84' Гол
Блас Людовик
90'+1

Ход матча

16'
 
Коршья Себастьен
Траоре Шарль
42'
Хазри Вахби
 
45'
 
Гессан Эванн
45'
0:1
Жиротто Андрей
60'
 
Мутуссами Самуэль
Nathan Zeze
60'
 
Мохамед Мостафа
Гессан Эванн
64'
Шотар Жорис
Леруа Лео
 
65'
Норден Арно
Жермен Валер
 
67'
Вахи Элю
 
67'
Вахи Элю
 
69'
 
Саймон Мозес
78'
Коцца Николя
Мауасса Фет
 
79'
Фаяд Халил
Ферри Жордан
 
81'
0:2
Мохамед Мостафа
(Чиривелья Педро)
84'
0:3
Блас Людовик
(Коршья Себастьен)
85'
 
Дусе Лоанн
Чиривелья Педро
86'
Сако Фалае
Жюльен Кристофер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Монпелье 46.2% (54)
X 44.4% (52)
Нант 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
21
Вахи
Элю
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
9
Жермен
Валер
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
44
Nathan
Zeze
28
Сентонз
Фабьен
93
Траоре
Шарль
7
Гессан
Эванн
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
Монпелье
4-2-3-1
Нант
5-4-1

История личных встреч

Монпелье
Нант

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.82

Среднее время на гол

69
110

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
94

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 0.37
Саванье Тежи 7 (3) 0.37
Норден Арно 3 0.16
Хазри Вахби 2 0.11
Коцца Николя 2 0.11
Жермен Валер 2 0.11
Мауасса Фет 1 0.05
Сент-Люс Тео 1 0.05
Тшато Энзо 1 0.05
Сахо Мамаду 1 0.05
Делайе Саша 1 0.05
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 0.26
Саймон Мозес 5 (1) 0.26
Ганаго Игнатиус 3 0.16
Блас Людовик 3 (1) 0.16
Гессан Эванн 1 0.05
Жиротто Андрей 1 0.05
Сиссоко Мусса 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Хазри Вахби 3 1
Саванье Тежи 3 1
Ферри Жордан 4 0
Леруа Лео 4 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Омлин Йонас 1 1
Жюльен Кристофер 2 0
Сако Фалае 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Жиротто Андрей 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Коршья Себастьен 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Саймон Мозес 2 0
Блас Людовик 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Траоре Шарль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
6
Монпелье
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Нант
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

10
12
Монпелье
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Нант
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
6
67%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
7
41%
5
33%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
7
41%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
12%
5
42%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
4
19%
1
11%
76-90

Забито

30
21
17 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
9
30%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
8
27%
8
38%
76-90

Пропущено

38
24
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
11%
3
13%
1-15
4
11%
6
25%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
7
18%
5
21%
61-75
11
29%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0
Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2

Результаты матчей

Монпелье
Нант

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
7
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
5
14
2
17
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Монако
 6:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 26 37
5.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
6.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 Заявка 19 4 9 6 21 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 Заявка 19 5 2 12 28 - 40 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Брест
 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
18.
Аяччо
 1:6 Заявка 19 4 3 12 16 - 33 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Монако
 6:1 Заявка 10 5 2 3 22 - 16 17
8.
Тулуза
 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
9.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 1:6 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 6:1 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 1:6 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
15.
Брест
 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Нант
 Заявка 10 1 4 5 9 - 15 7
17.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
18.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
19.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 6
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: Монпелье: 47%, Нант: 53%.
  • 91'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Сахо Мамаду успешно блокирует удар.
  • 91'
    Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 90'
    Сахо Мамаду из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Монпелье 46.2% (54)
    X 44.4% (52)
    Нант 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Монпелье 0:3 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:3 Нант

    Исход игры
    Монпелье
    46.2% (54)
    Ничья
    44.4% (52)
    Нант
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    2:1 Монпелье
    21.4% (25)
    1:0 Монпелье
    18.8% (22)
    1:2 Нант
    5.1% (6)
    0:1 Нант
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Монпелье
    1.7% (2)
    3:2 Монпелье
    1.7% (2)
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