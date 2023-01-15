  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Тулуза
1:1
Второй тайм: 90+'
Брест
0'
0:1
18' Гол
Мунье Стив
37' Желтая карточка
Брассье Лилиан
38' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
42' Желтая карточка
Деягере Брехт
57' Желтая карточка
Руо Антони
1:1
65' Гол
Абухляль Закария

Ход матча

18'
0:1
Мунье Стив
(Маньетти Уго)
37'
 
Брассье Лилиан
38'
 
Лис-Мелу Пьерр
42'
Деягере Брехт
 
56'
Даллинга Тийс
Онаиу Адо
 
56'
Шаиби Фарес
Ратао Рафаэл
 
57'
Руо Антони
 
65'
Абухляль Закария
1:1
70'
Бирманчевич Велько
Абухляль Закария
 
70'
 
Лала Кенни
Фадига Ноа
70'
 
Слимани Ислам
Мунье Стив
80'
Скюття Наатан
Деягере Брехт
 
83'
 
Белькебла Арис
Камара Махди
83'
 
Камблан Аксель
Ле Дуарон Жереми

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 115
Тулуза 90.4% (104)
X 7.8% (9)
Брест 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Брест
3.10
4.46
7.40
Все Коэффициенты
30
Дюпе
Максим
12
Силла
Иссиага
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
23
Диарра
Мусса
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
7
Онаиу
Адо
21
Ратао
Рафаэл
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
Тулуза
4-3-3
Брест
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Брест

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1.6

Среднее время на гол

360
56

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
67

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 5 0.26
Деягере Брехт 4 0.21
Ратао Рафаэл 4 0.21
Даллинга Тийс 4 0.21
Ван ден Бомен Бранко 3 (3) 0.16
Шаиби Фарес 3 0.16
Спирингс Стейн 2 0.11
Руо Антони 2 0.11
Хили Рис 1 0.05
Николаесен Расмус 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Онаиу Адо 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.21
Ле Дуарон Жереми 3 0.16
Мунье Стив 3 (1) 0.16
Онора Франк 2 0.11
Лис-Мелу Пьерр 2 0.11
Слимани Ислам 1 0.05
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Белькебла Арис 1 0.05
Дари Ашраф 1 0.05
Фадига Ноа 1 0.05
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Маньетти Уго 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Деягере Брехт 4 0
Ван ден Бомен Бранко 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Деслер Миккел 1 1
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухляль Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Руо Антони 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 5 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Белайли Юсеф 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Бизот Марко 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Эрей Кристоф 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Камара Махди 1 0
Дари Ашраф 1 0
Фадига Ноа 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0

Результаты матчей

Тулуза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
5
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Брест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

8
5
Тулуза
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Брест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

13
10

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

19
16
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Забито

28
19
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
3
11%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
8
29%
1
5%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
6
21%
6
32%
61-75
2
7%
2
11%
76-90

Пропущено

33
32
9 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
5
15%
3
9%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
10
30%
5
16%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
9
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1
Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1 Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1
Брест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4
Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2

Результаты матчей

Тулуза
Брест

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
5
13
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Лилль
 Заявка 19 10 4 5 35 - 25 34
6.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
8.
Клермон
 2:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 27 28
9.
Ницца
 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 20 25
10.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
11.
Реймс
 0:0 Заявка 19 5 10 4 21 - 23 25
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 19 6 5 8 29 - 34 23
13.
Нант
 1:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 24 21
14.
Труа
 Заявка 19 4 6 9 30 - 40 18
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 19 5 2 12 28 - 38 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 1:1 Заявка 19 3 6 10 19 - 34 15
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 1:2 Заявка 19 2 2 15 17 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лилль
 Заявка 10 6 2 2 21 - 17 20
6.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тулуза
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 15 16
8.
Нант
 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Реймс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
12.
Клермон
 2:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
13.
Ницца
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 1:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Клермон
 2:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Ницца
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
12.
Труа
 Заявка 10 3 0 7 20 - 27 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 1:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
16.
Тулуза
 1:1 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Нант
 1:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
19.
Анже
 1:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (4)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 5
Реймс Каюсте Йенс 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 91'
    Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Брест пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Онора Франк пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
  • 90'
    Брест пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Тулуза 90.4% (104)
    X 7.8% (9)
    Брест 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Брест
    3.10
    4.46
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тулуза 1:1 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Брест

    Исход игры
    Тулуза
    90.4% (104)
    Ничья
    7.8% (9)
    Брест
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    40.9% (47)
    1:0 Тулуза
    28.7% (33)
    2:0 Тулуза
    13.9% (16)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Тулуза
    3.5% (4)
    1:2 Брест
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тулуза
    Брест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     