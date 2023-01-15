Тур: 19. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
18' ГолМунье Стив
37' Желтая карточкаБрассье Лилиан
38' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
42' Желтая карточкаДеягере Брехт
57' Желтая карточкаРуо Антони
1:1
65' ГолАбухляль Закария
90'+5
Ход матча
18'
0:1
37'
38'
42'
57'
65'
1:1
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
21
Ратао
Рафаэл
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
23
Эрей
Кристоф
45
Камара
Махди
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресНападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Брест
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
1.6
Среднее время на гол
360
56
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
67
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|5
|0.26
|Деягере Брехт
|4
|0.21
|Ратао Рафаэл
|4
|0.21
|Даллинга Тийс
|4
|0.21
|Ван ден Бомен Бранко
|3 (3)
|0.16
|Шаиби Фарес
|3
|0.16
|Спирингс Стейн
|2
|0.11
|Руо Антони
|2
|0.11
|Хили Рис
|1
|0.05
|Николаесен Расмус
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|4 (3)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.16
|Мунье Стив
|3 (1)
|0.16
|Онора Франк
|2
|0.11
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.11
|Слимани Ислам
|1
|0.05
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.05
|Белькебла Арис
|1
|0.05
|Дари Ашраф
|1
|0.05
|Фадига Ноа
|1
|0.05
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Деягере Брехт
|4
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Руо Антони
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Брест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
8
5
Тулуза
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Брест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
16
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
19
16
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Забито
29
20
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
3
10%
3
15%
1-15
3
10%
4
20%
16-30
8
28%
1
5%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
7
24%
6
30%
61-75
2
7%
2
10%
76-90
Пропущено
34
33
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
15%
3
9%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
10
29%
29%
5
15%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
9
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1
Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1 Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1
Брест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4
Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2
Результаты матчей
Тулуза
Брест
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
55
27
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
27
37
27
28
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
712
514
415
217
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|6:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 26
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 20
|25
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|21 - 23
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 34
|23
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|21 - 24
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 40
|18
|15.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 40
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 34
|15
|18.
|1:6 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 33
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|6:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|1:6 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|6:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|20 - 27
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:6 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (4)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 6
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 5
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Брест
Исход игры
Тулуза
90.4% (104)
Ничья
7.8% (9)
Брест
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
40.9% (47)
1:0 Тулуза
28.7% (33)
2:0 Тулуза
13.9% (16)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Тулуза
3.5% (4)
1:2 Брест
1.7% (2)
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