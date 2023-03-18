Тур: 25. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 25027 Главный судья: Вилленборг Франк
3:1
Конец матча
0'
1:0
24' ПенальтиКрамарич Андрей
27' Желтая карточкаРихтер Марко
2:0
37' ПенальтиКрамарич Андрей
3:0
51' ГолБебу Ила
71' Красная карточкаДаббур Мунас
78' Желтая карточкаНганкам Жессик
85' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
3:1
90' ГолЙоветич Стеван
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
1:0
27'
37'
2:0
51'
3:0
71'
78'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Герта
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.77
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.44
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
60
62
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|7 (2)
|0.28
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.2
|Даббур Мунас
|5
|0.2
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.12
|Бебу Ила
|3
|0.12
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.08
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|Прёмель Гриша
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Нсоки Стенли
|1
|0.04
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.04
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|10 (4)
|0.4
|Рихтер Марко
|4
|0.16
|Сердар Суат
|4
|0.16
|Тусар Люка
|3
|0.12
|Йоветич Стеван
|2
|0.08
|Канга Вилфрид
|2
|0.08
|Нганкам Жессик
|2 (1)
|0.08
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.04
|Дордой Мартон
|1
|0.04
|Шерхант Дерри
|1
|0.04
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|9
|2
|Фогт Кевин
|8
|0
|Акпогума Кевин
|8
|0
|Гайгер Деннис
|7
|0
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Брукс Джон
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Руди Себастьян
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукебакио Доди
|6
|0
|Рохель Агустин
|6
|0
|Уремович Филип
|4
|1
|Рихтер Марко
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Герта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
9
Хоффенхайм
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Герта
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
8
17
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Герта
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
11
Волевые поражения
16
26
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
32%
4
36%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
18%
2
7%
1-15
3
14%
8
29%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
6
21%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
18%
2
10%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
6
30%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
4
20%
76-90
Забито
34
30
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
10
29%
29%
4
13%
31-45
7
21%
6
20%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
44
48
23 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
8
18%
4
8%
1-15
7
16%
11
23%
16-30
8
18%
12
25%
31-45
5
11%
8
17%
46-60
4
9%
3
6%
61-75
12
27%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1
Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1 Герта - Кёльн 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Герта - Бавария 2:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Герта
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
49
76
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
817
916
520
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|46 - 34
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|25
|8
|1
|16
|27 - 56
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Герта
Исход игры
Хоффенхайм
71% (88)
Ничья
19.4% (24)
Герта
9.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
42.7% (53)
1:0 Хоффенхайм
16.1% (20)
1:1 Ничья
12.9% (16)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Хоффенхайм
4.8% (6)
0:1 Герта
4.8% (6)
1:2 Герта
3.2% (4)
3:1 Хоффенхайм
3.2% (4)
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