Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Тусар Люка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Анхелиньо Хосе пробил со штрафного прямо в стенку

86' Миттельштедт Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

83' Нганкам Жессик не смог попасть в створ ударом издали

82' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Миттельштедт Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Нганкам Жессик получает желтую карточку за толчок соперника.

78' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

75' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

71' Гайгер Деннис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Герта

67' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

63' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Штиллер Анджело пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

62' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бебу Ила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

57' Штиллер Анджело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Платтенхардт Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Г О О О О Л - Бебу Ила забивает ударом с правой ноги!

51' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Лукебакио Доди нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

49' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Баумгартнер Кристоф нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

49' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

46' Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.