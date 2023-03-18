  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 25027 Главный судья: Вилленборг Франк
Хоффенхайм
3:1
Конец матча
Герта
0'
1:0
24' Пенальти
Крамарич Андрей
27' Желтая карточка
Рихтер Марко
2:0
37' Пенальти
Крамарич Андрей
3:0
51' Гол
Бебу Ила
71' Красная карточка
Даббур Мунас
78' Желтая карточка
Нганкам Жессик
85' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
3:1
90' Гол
Йоветич Стеван
90'+4
3:1. Гол Стевана Йоветича (видео...

Ход матча

24'
Крамарич Андрей
1:0
27'
 
Рихтер Марко
37'
Крамарич Андрей
2:0
46'
 
Лукебакио Доди
Нидерлехнер Флориан
46'
 
Йоветич Стеван
Джигерджи Толга
51'
Бебу Ила
3:0
65'
 
Кенни Джонджо
Платтенхардт Марвин
65'
 
Боатенг Кевин-Принс
Рихтер Марко
69'
Даббур Мунас
Баумгартнер Кристоф
 
71'
Даббур Мунас
 
73'
 
Канга Вилфрид
Сердар Суат
76'
Беккер Финн
Крамарич Андрей
 
78'
 
Нганкам Жессик
83'
Анхелиньо Хосе
Сков Роберт
 
83'
Бисакшич Эрмин
Фогт Кевин
 
84'
Дилейни Томас
Штиллер Анджело
 
85'
 
Миттельштедт Максимилиан
90'
3:1
Йоветич Стеван

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Хоффенхайм 71% (88)
X 19.4% (24)
Герта 9.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
3
Кадержабек
Павел
8
Гайгер
Деннис
29
Сков
Роберт
13
Штиллер
Анджело
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Кристенсен
Оливер
5
Уремович
Филип
3
Рохель
Агустин
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
6
Джигерджи
Толга
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
24
Нганкам
Жессик
7
Нидерлехнер
Флориан
Хоффенхайм
3-3-2-2
Герта
3-3-2-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Герта

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
2:3
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
1:0

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.77

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.44

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

60
62

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 7 (2) 0.28
Баумгартнер Кристоф 5 0.2
Даббур Мунас 5 0.2
Сков Роберт 3 (2) 0.12
Бебу Ила 3 0.12
Кабак Озан 2 0.08
Рюттер Жоржиньо 2 0.08
Гайгер Деннис 1 0.04
Прёмель Гриша 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Нсоки Стенли 1 0.04
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.04
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 10 (4) 0.4
Рихтер Марко 4 0.16
Сердар Суат 4 0.16
Тусар Люка 3 0.12
Йоветич Стеван 2 0.08
Канга Вилфрид 2 0.08
Нганкам Жессик 2 (1) 0.08
Зельке Дейви 1 (1) 0.04
Дордой Мартон 1 0.04
Шерхант Дерри 1 0.04
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 9 2
Фогт Кевин 8 0
Акпогума Кевин 8 0
Гайгер Деннис 7 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Даббур Мунас 2 1
Брукс Джон 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 6 0
Рохель Агустин 6 0
Уремович Филип 4 1
Рихтер Марко 5 0
Кемпф Марк-Оливер 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Боатенг Кевин-Принс 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Герта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
9
Хоффенхайм
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Герта
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

8
17
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Герта
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
11

Волевые поражения

16
26

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
32%
4
36%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
18%
2
7%
1-15
3
14%
8
29%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
6
21%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
18%
2
10%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
6
30%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
4
20%
76-90

Забито

34
30
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
10
29%
29%
4
13%
31-45
7
21%
6
20%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

44
48
23 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
8
18%
4
8%
1-15
7
16%
11
23%
16-30
8
18%
12
25%
31-45
5
11%
8
17%
46-60
4
9%
3
6%
61-75
12
27%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1
Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1 Герта - Кёльн 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Герта - Бавария 2:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Герта

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
9
16
5
20
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 13 6 6 49 - 30 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Вольфсбург
 Заявка 25 10 8 7 44 - 32 38
8.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 25 8 4 13 32 - 45 28
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 25 8 1 16 27 - 56 25
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 25 5 6 14 30 - 48 21
17.
Шальке 04
 Заявка 25 4 9 12 21 - 45 21
18.
Штутгарт
 Заявка 25 4 8 13 29 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
10.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
11.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
12.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
7.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 12 1 1 10 11 - 28 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Йоветич Стеван забивает ударом с правой ноги!
  • 92'
    Йоветич Стеван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Кадержабек Павел ошибается в защите.
  • 91'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Хоффенхайм 71% (88)
    X 19.4% (24)
    Герта 9.7% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хоффенхайм 3:1 Герта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Герта

    Исход игры
    Хоффенхайм
    71% (88)
    Ничья
    19.4% (24)
    Герта
    9.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (70)
    Меньше
    40.68% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    42.7% (53)
    1:0 Хоффенхайм
    16.1% (20)
    1:1 Ничья
    12.9% (16)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    2:0 Хоффенхайм
    4.8% (6)
    0:1 Герта
    4.8% (6)
    1:2 Герта
    3.2% (4)
    3:1 Хоффенхайм
    3.2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     