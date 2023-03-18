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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Аугсбург
1:1
Конец матча
Шальке 04
0'
5' Желтая карточка
Баланта Эдер
12' Желтая карточка
Крал Алекс
1:0
51' Гол
Майер Арне
53' Красная карточка
Демирович Эрмедин
62' Желтая карточка
Варгас Рубен
63' Желтая карточка
Дженц Мориц
78' Желтая карточка
Гикевич Рафал
90' Желтая карточка
Кардона Ирвин
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90' Желтая карточка
Фрай Микаэль
1:1
90' Пенальти
Бюльтер Мариус
90'+11

Ход матча

5'
 
Баланта Эдер
12'
 
Крал Алекс
35'
 
Саласар Родриго
Баланта Эдер
46'
Вейга Ренату
Бауэр Максимилиан
 
51'
Майер Арне
(Демирович Эрмедин)
1:0
53'
Демирович Эрмедин
 
62'
Варгас Рубен
 
63'
 
Дженц Мориц
63'
 
Мор Тобиас
Матричани Хеннинг
67'
 
Теродде Симон
Караман Кенан
67'
 
Айдин Мехмет
Бруннер Седрик
74'
Баумгартлингер Юлиан
Реджбекай Элвис
 
74'
Бельо Дион Дрене
Бериша Мергим
 
74'
Кардона Ирвин
Варгас Рубен
 
78'
Гикевич Рафал
 
85'
Педерсен Мадс
Майер Арне
 
90'
Кардона Ирвин
 
90'
Гоувелеув Джеффри
 
90'
 
Фрай Микаэль
90'
1:1
Бюльтер Мариус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аугсбург 61.8% (76)
X 22% (27)
Шальке 04 16.3% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
11
Бериша
Мергим
9
Демирович
Эрмедин
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
4
Ёсида
Мая
25
Дженц
Мориц
41
Матричани
Хеннинг
30
Крал
Алекс
33
Баланта
Эдер
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
26
Фрай
Микаэль
11
Бюльтер
Мариус
Аугсбург
4-4-2
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Аугсбург
Шальке 04

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

23 матча

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.3%
60.9%
34.8%
1 победа 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
ТМК
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:1
К
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 8 (3) 0.32
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.28
Нидерлехнер Флориан 4 0.16
Майер Арне 3 0.12
Йенсен Фредрик 2 0.08
Хан Андре 2 0.08
Гумни Роберт 1 0.04
Варгас Рубен 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 7 (3) 0.28
Дрекслер Доминик 3 0.12
Теродде Симон 3 0.12
Полтер Себастьян 1 0.04
Саласар Родриго 1 0.04
Молле Флоран 1 0.04
Караман Кенан 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 8 1
Гоувелеув Джеффри 9 0
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Педерсен Мадс 4 0
Гумни Роберт 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Варгас Рубен 3 0
Энгельс Арне 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Майер Арне 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Краусс Том 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Дженц Мориц 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Баланта Эдер 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Уронен Йере 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Шальке 04
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
5
Аугсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шальке 04
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
22

Волевые поражения

8
9
Аугсбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
68% (17)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
16% (4)
36% (9)
Шальке 04
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
23

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 0
15 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
83%
76-90

Пропущено

17
18
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
7
39%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
6
32%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Пропущено

28
29
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
14%
5
17%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
6
21%
8
28%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Забито

32
19
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
8
25%
2
11%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
5
16%
4
21%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
6
19%
8
42%
76-90

Пропущено

45
47
20 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
5
11%
5
11%
1-15
8
18%
4
9%
16-30
7
16%
11
23%
31-45
6
13%
9
19%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
10
22%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1 Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штутгарт - Аугсбург 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0
Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1

Результаты матчей

Аугсбург
Шальке 04

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:6
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:6
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
1
11
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
14
11
8
17
1.5
6
19
4
21
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 13 6 6 49 - 30 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Вольфсбург
 Заявка 25 10 8 7 44 - 32 38
8.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 25 8 4 13 32 - 45 28
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 25 8 1 16 27 - 56 25
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 25 5 6 14 30 - 48 21
17.
Шальке 04
 Заявка 25 4 9 12 21 - 45 21
18.
Штутгарт
 Заявка 25 4 8 13 29 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
10.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
11.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
12.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
7.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 12 1 1 10 11 - 28 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Удар от ворот произведет Шальке 04
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Аугсбург: 47%, Шальке 04: 53%.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 100'
    Шальке 04 пытается что-то создать.
  • 100'
    Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 100'
    Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 99'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 98'
      Шальке 04 пытается что-то создать.
    • 98'
      Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 98'
      Вейга Ренату ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      98'
      Саласар Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 98'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 97'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 97'
      Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 97'
      Шальке 04 пытается что-то создать.
    • 97'
      Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аугсбург 61.8% (76)
    X 22% (27)
    Шальке 04 16.3% (20)
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