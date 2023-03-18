Тур: 25. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
0'
5' Желтая карточкаБаланта Эдер
12' Желтая карточкаКрал Алекс
1:0
51' ГолМайер Арне
53' Красная карточкаДемирович Эрмедин
62' Желтая карточкаВаргас Рубен
63' Желтая карточкаДженц Мориц
78' Желтая карточкаГикевич Рафал
90' Желтая карточкаКардона Ирвин
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90' Желтая карточкаФрай Микаэль
1:1
90' ПенальтиБюльтер Мариус
90'+11
Ход матча
5'
12'
51'
1:0
62'
63'
78'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
25
Дженц
Мориц
30
Крал
Алекс
33
Баланта
Эдер
26
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
-
33 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
-
39 Мюллер ДжоуиЗащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
44 Сиди АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Шальке 04
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
23 матча
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
4.3%
60.9%
34.8%
1 победа 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.83
1.27
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
62
76
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|8 (3)
|0.32
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.28
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.16
|Майер Арне
|3
|0.12
|Йенсен Фредрик
|2
|0.08
|Хан Андре
|2
|0.08
|Гумни Роберт
|1
|0.04
|Варгас Рубен
|1
|0.04
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.04
|Кардона Ирвин
|1
|0.04
|Чолина Давид
|1
|0.04
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.04
|Энгельс Арне
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|7 (3)
|0.28
|Дрекслер Доминик
|3
|0.12
|Теродде Симон
|3
|0.12
|Полтер Себастьян
|1
|0.04
|Саласар Родриго
|1
|0.04
|Молле Флоран
|1
|0.04
|Караман Кенан
|1
|0.04
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|8
|1
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|Демирович Эрмедин
|5
|1
|Бауэр Максимилиан
|6
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Педерсен Мадс
|4
|0
|Гумни Роберт
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Энгельс Арне
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Майер Арне
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теродде Симон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Ёсида Мая
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Дженц Мориц
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Шальке 04
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
5
Аугсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шальке 04
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
22
Волевые поражения
8
9
Аугсбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
68% (17)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
16% (4)
36% (9)
Шальке 04
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
24
23
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 0
15 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
83%
76-90
Пропущено
17
18
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
7
39%
76-90
Забито
19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
6
32%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Пропущено
28
29
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
14%
5
17%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
6
21%
8
28%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Забито
32
19
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
8
25%
2
11%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
5
16%
4
21%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
6
19%
8
42%
76-90
Пропущено
45
47
20 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
5
11%
5
11%
1-15
8
18%
4
9%
16-30
7
16%
11
23%
31-45
6
13%
9
19%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
10
22%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1 Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штутгарт - Аугсбург 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0
Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1
Результаты матчей
Аугсбург
Шальке 04
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:6
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:6
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
211
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1411
817
619
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|46 - 34
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|25
|8
|1
|16
|27 - 56
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9