Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

96' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

96' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Фрай Микаэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Г О О О О О Л - Бюльтер Мариус из команды Шальке 04 забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Рафал Гикевич прыгнул не в ту сторону.

92' Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи

91' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Аугсбург

88' Вейга Ренату решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

87' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

87' Хорошую попытку сделал Теродде Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Майер Арне получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Майер Арне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Энгельс Арне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Фрай Микаэль нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

81' Удар от ворот произведет Аугсбург

80' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Айдин Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Аугсбург

78' Удар от ворот произведет Аугсбург

77' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Удар от ворот произведет Аугсбург

76' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Аугсбург

72' Удар от ворот произведет Аугсбург

71' Оооо... вот это был удар! Теродде Симон должен был забить с этой позиции.

71' Теродде Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Саласар Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Аугсбург

70' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Реджбекай Элвис получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Реджбекай Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дженц Мориц получает желтую карточку за толчок соперника.

62' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

61' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

58' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Аугсбург

57' Варгас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Краусс Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ферманн Ральф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

52' Г О О О О Л - Майер Арне забивает с правой ноги!

52' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Энгельс Арне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.