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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Бохум
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 107
Бохум 3.7% (4)
X 7.5% (8)
РБ Лейпциг 88.8% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
РБ Лейпциг
6.20
6.07
1.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
3
Данило
Соарес
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
11
Вернер
Тимо
Бохум
4-3-3
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Бохум
РБ Лейпциг

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

3.2
1.33

Среднее время на гол

28
67

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.13
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

42
144

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 7 0.29
Цоллер Симон 3 0.13
Машович Эрхан 3 0.13
Антви-Аджей Кристофер 2 0.08
Фёрстер Филипп 2 0.08
Штёгер Кевин 2 (1) 0.08
Асано Такума 1 0.04
Хольтманн Геррит 1 0.04
Кунде Пьер 1 0.04
Шлоттербек Кевен 1 0.04
Брошински Мориц 1 0.04
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.5
Вернер Тимо 7 0.29
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.25
Собослаи Доминик 4 0.17
Андре Силва 4 0.17
Орбан Вилли 3 0.13
Ольмо Дани 2 0.08
Хенрихс Бенджамин 2 0.08
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Айдара Амаду 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0
Кампль Кевин 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 1
Цоллер Симон 4 0
Данило Соарес 4 0
Ордец Иван 3 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Машович Эрхан 1 0
Хорн Яннес 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 7 0
Кампль Кевин 5 0
Лаймер Конрад 5 0
Раум Давид 4 0
Айдара Амаду 3 0
Собослаи Доминик 1 1
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Андре Силва 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Бохум
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
РБ Лейпциг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

3
7
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

34
2

Волевые поражения

3
28
Бохум
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
58% (14)
25% (6)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
РБ Лейпциг
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
21% (5)
58% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

40
5

Волевые поражения

6
35

Голы по времени матча

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
2
12%
8
38%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
7
37%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
10
48%
1
5%
76-90

Забито

10
29
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
3
30%
4
14%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
20%
7
24%
46-60
3
30%
2
7%
61-75
1
10%
6
21%
76-90

Пропущено

34
9
19 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
7
21%
0
0%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
5
15%
2
22%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
7
78%
61-75
5
15%
0
0%
76-90

Забито

27
50
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 3
5
19%
9
18%
1-15
4
15%
6
12%
16-30
5
19%
7
14%
31-45
3
11%
8
16%
46-60
7
26%
6
12%
61-75
3
11%
14
28%
76-90

Пропущено

55
28
26 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 17
9
16%
1
4%
1-15
9
16%
3
11%
16-30
8
15%
9
32%
31-45
9
16%
5
18%
46-60
5
9%
9
32%
61-75
15
27%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2
Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4

Результаты матчей

Бохум
РБ Лейпциг

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:7
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бохум
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
10
2
3
8
2.5
5
7
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
21
3
8
16
1.5
15
9
3
21
2.5
9
15
1
23
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
2.
Боруссия Д
 Заявка 24 16 2 6 49 - 30 50
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 6 5 49 - 29 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
8.
Вольфсбург
 Заявка 24 9 8 7 43 - 32 35
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 24 8 3 13 31 - 44 27
13.
Кёльн
 Заявка 24 6 9 9 32 - 38 27
14.
Бохум
 Заявка 24 7 1 16 26 - 56 22
15.
Герта
 Заявка 24 5 6 13 29 - 45 21
16.
Штутгарт
 Заявка 24 4 8 12 29 - 41 20
17.
Шальке 04
 Заявка 24 4 8 12 20 - 44 20
18.
Хоффенхайм
 Заявка 24 5 4 15 30 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
2.
Боруссия Д
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
10.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
12.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 5 2 5 12 - 16 17
14.
Бохум
 Заявка 11 5 1 5 17 - 21 16
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
17.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
18.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 2 7 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
4.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 4 4 4 21 - 19 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 12 1 6 5 11 - 24 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 11 1 1 9 10 - 25 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Боруссия М Коне Куадио 9
Хоффенхайм Фогт Кевин 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 5 часов 5 минут.

    Главный судья: Штегеманн Саша

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    • Прогнозы 107
    Бохум 3.7% (4)
    X 7.5% (8)
    РБ Лейпциг 88.8% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    РБ Лейпциг
    6.20
    6.07
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бохум - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бохум
    3.7% (4)
    Ничья
    7.4% (8)
    РБ Лейпциг
    88.9% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.08% (66)
    Меньше
    35.92% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    66.02% (68)
    Нет
    33.98% (35)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.5% (47)
    0:2 РБ Лейпциг
    19.4% (21)
    1:3 РБ Лейпциг
    9.3% (10)
    0:1 РБ Лейпциг
    7.4% (8)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.7% (4)
    2:1 Бохум
    1.9% (2)
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