Тур: 25. Стадион: Ревирпауэрштадион. Главный судья: Штегеманн Саша
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
РБ Лейпциг
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
3.2
1.33
Среднее время на гол
28
67
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.13
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
42
144
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|7
|0.29
|Цоллер Симон
|3
|0.13
|Машович Эрхан
|3
|0.13
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.08
|Фёрстер Филипп
|2
|0.08
|Штёгер Кевин
|2 (1)
|0.08
|Асано Такума
|1
|0.04
|Хольтманн Геррит
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|1
|0.04
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.04
|Брошински Мориц
|1
|0.04
|Лосилья Антони
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.5
|Вернер Тимо
|7
|0.29
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.25
|Собослаи Доминик
|4
|0.17
|Андре Силва
|4
|0.17
|Орбан Вилли
|3
|0.13
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.08
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.04
|Поульсен Юссуф
|1
|0.04
|Айдара Амаду
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Диалло Абду
|1
|0.04
|Гвардиол Йошко
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Раум Давид
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|3
|1
|Цоллер Симон
|4
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Кампль Кевин
|5
|0
|Лаймер Конрад
|5
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Собослаи Доминик
|1
|1
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
РБ Лейпциг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
3
7
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
34
2
Волевые поражения
3
28
Бохум
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
58% (14)
25% (6)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
РБ Лейпциг
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
21% (5)
58% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
40
5
Волевые поражения
6
35
Голы по времени матча
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
2
12%
8
38%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
7
37%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
10
48%
1
5%
76-90
Забито
10
29
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
3
30%
4
14%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
20%
7
24%
46-60
3
30%
2
7%
61-75
1
10%
6
21%
76-90
Пропущено
34
9
19 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
7
21%
0
0%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
5
15%
2
22%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
7
78%
61-75
5
15%
0
0%
76-90
Забито
27
50
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 3
5
19%
9
18%
1-15
4
15%
6
12%
16-30
5
19%
7
14%
31-45
3
11%
8
16%
46-60
7
26%
6
12%
61-75
3
11%
14
28%
76-90
Пропущено
55
28
26 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 17
9
16%
1
4%
1-15
9
16%
3
11%
16-30
8
15%
9
32%
31-45
9
16%
5
18%
46-60
5
9%
9
32%
61-75
15
27%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2
Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4
Результаты матчей
Бохум
РБ Лейпциг
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:7
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бохум
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
102
38
57
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
93
310
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
213
816
159
321
915
123
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|2.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|49 - 30
|50
|3.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 29
|45
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|46 - 34
|40
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 32
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 44
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|32 - 38
|27
|14.
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|26 - 56
|22
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|29 - 45
|21
|16.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|29 - 41
|20
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|20 - 44
|20
|18.
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|30 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 16
|17
|14.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 19
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 24
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 25
|4
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|9
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум - РБ Лейпциг
Исход игры
Бохум
3.7% (4)
Ничья
7.4% (8)
РБ Лейпциг
88.9% (96)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (66)
Меньше
35.92% (37)
Обе команды забьют
Да
66.02% (68)
Нет
33.98% (35)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
43.5% (47)
0:2 РБ Лейпциг
19.4% (21)
1:3 РБ Лейпциг
9.3% (10)
0:1 РБ Лейпциг
7.4% (8)
1:1 Ничья
5.6% (6)
0:3 РБ Лейпциг
3.7% (4)
2:1 Бохум
1.9% (2)
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