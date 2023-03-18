Тур: 25. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Зрители: 44900 Главный судья: Брых Феликс
0:1
Конец матча
Бонусы букмекеров
Ход матча
56'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
31
Диаш
Жиль
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
22
Нмеча
Феликс
33
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильНападающий
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Амброс ЛукасПолузащитник
-
20 Баку РидлеНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Вольфсбург
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
27 матчей
29.6%
11.1%
59.3%
8 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.85
0.64
Среднее время на гол
48
140
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.21
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
55
27
Голов в среднем за матч
2.04
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
44
90
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.24
|Мвумпа Силас
|4 (1)
|0.16
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.16
|Эндо Ватару
|3
|0.12
|Соса Борна
|2
|0.08
|Томаш Тьягу
|2
|0.08
|Ахамада Науиру
|2
|0.08
|Мавропанос Константинос
|2
|0.08
|Диаш Жиль
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|1
|0.04
|Переа Хуан
|1
|0.04
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.24
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.2
|Мармуш Омар
|5
|0.2
|Баку Ридле
|5
|0.2
|Нмеча Лукас
|4
|0.16
|Винд Йонас
|4
|0.16
|Виммер Патрик
|3
|0.12
|Сванберг Маттиас
|2
|0.08
|Нмеча Феликс
|2
|0.08
|Каминьски Якуб
|1
|0.04
|Паредес Кевин
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.04
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Мавропанос Константинос
|6
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Ито Хироки
|4
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мвумпа Силас
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|7
|0
|Борнаув Себастьян
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Виммер Патрик
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
3
Штутгарт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
7
22
Штутгарт
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Вольфсбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
4
31%
7
26%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
3
23%
9
33%
76-90
Пропущено
26
19
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
23%
4
21%
1-15
4
15%
7
37%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
23%
3
16%
76-90
Забито
29
43
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
4
14%
7
16%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
6
21%
10
23%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
7
24%
12
28%
76-90
Пропущено
42
33
23 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 15
10
24%
5
15%
1-15
7
17%
10
30%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
2
5%
2
6%
61-75
9
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0
Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 5:0 Штутгарт - Арминия 6:0
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3
Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Результаты матчей
Штутгарт
Вольфсбург
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
49
93
211
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
48
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
196
817
1411
223
520
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|46 - 34
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|25
|8
|1
|16
|27 - 56
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Штутгарт
27.2% (34)
Ничья
42.4% (53)
Вольфсбург
30.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
83.76% (98)
Нет
16.24% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (41)
1:2 Вольфсбург
20.8% (26)
2:1 Штутгарт
14.4% (18)
1:0 Штутгарт
7.2% (9)
2:2 Ничья
6.4% (8)
0:1 Вольфсбург
4% (5)
0:2 Вольфсбург
2.4% (3)
1:3 Вольфсбург
1.6% (2)
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