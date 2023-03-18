Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Кевин Паредес не смог попасть в створ ударом издали

Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Якуб Каминьский уходит с поля и его заменяет Кевин Паредес

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Штутгарт

45' Феликс Нмеча оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Диаш Жиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Kilian Fischer из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

40' Арнольд Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Феликс Нмеча наказан за толчок Ито Хироки

37' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Вольфсбург

33' Феликс Нмеча успешно блокирует удар.

31' Удар от ворот произведет Штутгарт

31' Шанс! Феликс Нмеча из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо

29' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Kilian Fischer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

27' Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Kilian Fischer из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мавропанос Константинос выиграл воздушное противоборство у Якуб Каминьский.

23' Удар от ворот произведет Вольфсбург

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Якуб Каминьский. Удар в створ, но вратарь начеку

16' Хорошую попытку сделал Диаш Жиль . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Харагути Генки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Вольфсбург

12' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

11' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мавропанос Константинос выиграл воздушное противоборство у Якуб Каминьский.

10' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Каразор Атакан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Удар от ворот произведет Вольфсбург

7' Хорошую попытку сделал Kilian Fischer. Удар в створ, но вратарь начеку

6' Удар от ворот произведет Вольфсбург

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Штутгарт

4' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вольфсбург начинает с центра поля