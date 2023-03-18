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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 44900 Главный судья: Брых Феликс
Штутгарт
0:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
9' Желтая карточка
Каразор Атакан
0:1
56' Гол
Мармуш Омар
90'+6
0:1. Гол Омара Мармуха (видео). ...

Ход матча

9'
Каразор Атакан
 
56'
0:1
Мармуш Омар
58'
 
Баку Ридле
Виммер Патрик
58'
 
Паредес Кевин
Каминьски Якуб
61'
Мийо Энцо
Каразор Атакан
 
62'
Кулибали Танги
Диаш Жиль
 
62'
Томаш Тьягу
Фюрих Крис
 
62'
Вагноман Жоша
Антон Вальдемар
 
76'
 
Гилавоги Жошуа
Нмеча Феликс
81'
 
Борнаув Себастьян
Отавио Пауло
82'
 
Винд Йонас
Мармуш Омар
88'
Пфайффер Лука
Харагути Генки
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Штутгарт 27.2% (34)
X 42.4% (53)
Вольфсбург 30.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
17
Харагути
Генки
31
Диаш
Жиль
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
1
Кастельс
Коэн
2
Фишер
Килиан
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
39
Виммер
Патрик
33
Мармуш
Омар
16
Каминьски
Якуб
Штутгарт
4-3-3
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Штутгарт
Вольфсбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

27 матчей

29.6%
11.1%
59.3%
8 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.85
0.64

Среднее время на гол

48
140

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.21
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

55
27

Голов в среднем за матч

2.04
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

44
90

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.24
Мвумпа Силас 4 (1) 0.16
Фюрих Крис 4 (1) 0.16
Эндо Ватару 3 0.12
Соса Борна 2 0.08
Томаш Тьягу 2 0.08
Ахамада Науиру 2 0.08
Мавропанос Константинос 2 0.08
Диаш Жиль 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Кулибали Танги 1 0.04
Переа Хуан 1 0.04
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.24
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.2
Мармуш Омар 5 0.2
Баку Ридле 5 0.2
Нмеча Лукас 4 0.16
Винд Йонас 4 0.16
Виммер Патрик 3 0.12
Сванберг Маттиас 2 0.08
Нмеча Феликс 2 0.08
Каминьски Якуб 1 0.04
Паредес Кевин 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Лакруа Максанс 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.04
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Мавропанос Константинос 6 0
Соса Борна 5 0
Ахамада Науиру 3 1
Ито Хироки 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мвумпа Силас 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Кулибали Танги 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Баку Ридле 4 0
Виммер Патрик 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
3
Штутгарт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

7
22
Штутгарт
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Вольфсбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
4
31%
7
26%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
3
23%
9
33%
76-90

Пропущено

26
19
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
23%
4
21%
1-15
4
15%
7
37%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
23%
3
16%
76-90

Забито

29
43
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
4
14%
7
16%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
6
21%
10
23%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
7
24%
12
28%
76-90

Пропущено

42
33
23 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 15
10
24%
5
15%
1-15
7
17%
10
30%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
2
5%
2
6%
61-75
9
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0
Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 5:0 Штутгарт - Арминия 6:0
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3
Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2

Результаты матчей

Штутгарт
Вольфсбург

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
9
3
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
14
11
2
23
2.5
5
20
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 13 6 6 49 - 30 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Вольфсбург
 Заявка 25 10 8 7 44 - 32 38
8.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 25 8 4 13 32 - 45 28
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 25 8 1 16 27 - 56 25
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 25 5 6 14 30 - 48 21
17.
Шальке 04
 Заявка 25 4 9 12 21 - 45 21
18.
Штутгарт
 Заявка 25 4 8 13 29 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
10.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
11.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
12.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
7.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 12 1 1 10 11 - 28 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 44900 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вольфсбург вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Штутгарт: 57%, Вольфсбург: 43%.
  • 95'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Винд Йонас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 93'
      Кевин Паредес не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      92'
      Винд Йонас из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Тиаго Томас пострадал.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Кулибали Танги из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Кевин Паредес
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Вагноман Жоша из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Кевин Паредес
    • 90'
      Контроль мяча: Штутгарт: 57%, Вольфсбург: 43%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Штутгарт 27.2% (34)
    X 42.4% (53)
    Вольфсбург 30.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Штутгарт 0:1 Вольфсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Штутгарт
    27.2% (34)
    Ничья
    42.4% (53)
    Вольфсбург
    30.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (41)
    1:2 Вольфсбург
    20.8% (26)
    2:1 Штутгарт
    14.4% (18)
    1:0 Штутгарт
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    6.4% (8)
    0:1 Вольфсбург
    4% (5)
    0:2 Вольфсбург
    2.4% (3)
    1:3 Вольфсбург
    1.6% (2)
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