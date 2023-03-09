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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Ливерпуль
 
Отложен
Фулхэм
Прогнозы 4
Ливерпуль 75% (3)
X 0% (0)
Фулхэм 25% (1)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Фулхэм

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.44
2

Среднее время на гол

62
45

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.3
0.22

Среднее время на гол

69
405

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.37
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 0.42
Фирмино Роберто 8 0.31
Нуньес Дарвин 8 0.31
Гакпо Коди 4 0.15
Диас Луис 3 0.12
Ван Дейк Виргил 3 0.12
Карвалью Фабиу 2 0.08
Александер-Арнольд Трент 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.04
Байчетич Стефан 1 0.04
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Жота Диогу 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.41
Рид Бобби 4 0.15
Манор Соломон 4 0.15
Виллиан Боргес 3 0.11
Пальинья Жоау 3 0.11
Перейра Андреас 2 (1) 0.07
Рид Харрисон 2 0.07
Винисиус Карлос 2 0.07
Рим Тим 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Диоп Исса 1 0.04
Джеймс Дэниэл 1 0.04
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 6 0
Гомес Джо 3 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Матип Жоэль 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Конате Ибраима 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Рид Бобби 7 0
Перейра Андреас 7 0
Митрович Александар 6 0
Тете Кенни 6 0
Робинсон Энтони 6 0
Рид Харрисон 5 0
Виллиан Боргес 2 0
Рим Тим 2 0
Лено Бернд 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кэрни Том 1 0
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
6
Ливерпуль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Фулхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

9
16
Ливерпуль
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
46% (12)
8% (2)
Фулхэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
17
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
7
41%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
5
28%
5
22%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
3
17%
3
13%
76-90

Забито

45
35
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
7
20%
16-30
9
20%
4
11%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
7
16%
7
20%
61-75
10
22%
9
26%
76-90

Пропущено

31
40
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
6
19%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
5
16%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Фулхэм

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
8
6
4
9
2.5
2
12
2
11
3.5
2
11
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
21
6
13
13
1.5
12
15
5
21
2.5
5
22
2
24
3.5
2
24
4.5
2
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 27 15 3 9 49 - 37 48
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 26 10 11 5 42 - 33 41
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 26 10 7 9 27 - 26 37
11.
Астон Вилла
 Заявка 26 10 5 11 32 - 39 35
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 7 6 14 20 - 37 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
15.
Эвертон
 Заявка 27 6 7 14 20 - 38 25
16.
Лестер
 Заявка 26 7 3 16 37 - 46 24
17.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
18.
Борнмут
 Заявка 26 6 6 14 25 - 51 24
19.
Лидс
 Заявка 26 5 8 13 31 - 42 23
20.
Саутгемптон
 Заявка 27 6 4 17 20 - 43 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 13 7 5 1 27 - 13 26
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
10.
Челси
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
11.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 2 5 20 - 19 20
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 10 - 15 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13.
Лестер
 Заявка 13 4 0 9 21 - 29 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Борнмут
 Заявка 13 2 2 9 12 - 35 8
17.
Эвертон
 Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
18.
Лидс
 Заявка 13 1 3 9 13 - 24 6
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 20 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Брентфорд Тони Айвен 9
Весь список
  • До матча
  • Опасный момент
    Матч перенесён.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 5 часов 35 минут.



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Прогнозы 4
Ливерпуль 75% (3)
X 0% (0)
Фулхэм 25% (1)
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм

Исход игры
Ливерпуль
80% (4)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
20% (1)
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