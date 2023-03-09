Тур: 28. Стадион: Энфилд.
История личных встреч
Ливерпуль
Фулхэм
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.44
2
Среднее время на гол
62
45
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.3
0.22
Среднее время на гол
69
405
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.37
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
77
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11
|0.42
|Фирмино Роберто
|8
|0.31
|Нуньес Дарвин
|8
|0.31
|Гакпо Коди
|4
|0.15
|Диас Луис
|3
|0.12
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.12
|Карвалью Фабиу
|2
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.04
|Байчетич Стефан
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.41
|Рид Бобби
|4
|0.15
|Манор Соломон
|4
|0.15
|Виллиан Боргес
|3
|0.11
|Пальинья Жоау
|3
|0.11
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.07
|Рид Харрисон
|2
|0.07
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Диоп Исса
|1
|0.04
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.04
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Перейра Андреас
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Тете Кенни
|6
|0
|Робинсон Энтони
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кэрни Том
|1
|0
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
6
Ливерпуль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Фулхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
9
16
Ливерпуль
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
46% (12)
8% (2)
Фулхэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
13
22
Голы по времени матча
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
17
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
7
41%
76-90
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
5
28%
5
22%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
3
17%
3
13%
76-90
Забито
45
35
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
7
20%
16-30
9
20%
4
11%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
7
16%
7
20%
61-75
10
22%
9
26%
76-90
Пропущено
31
40
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
6
19%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
5
16%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Фулхэм
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
85
86
49
212
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
58
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
216
1313
1215
521
522
224
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|42 - 33
|41
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 39
|35
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|19.
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20.
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|20 - 43
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|13.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|21 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 35
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 24
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|20 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|9
Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Исход игры
Ливерпуль
80% (4)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
20% (1)
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