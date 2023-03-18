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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Саутгемптон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 108
Саутгемптон 3.7% (4)
X 13% (14)
Тоттенхэм 83.3% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Тоттенхэм
4.80
4.75
1.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
37
Белла-Кочап
Армель
15
Перро
Ромен
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
26
Алькарас
Карлос
20
Сулемана
Камалдин
10
Адамс
Че
20
Форстер
Фрейзер
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Ришарлисон
7
Хын-Мин
Сон
10
Кейн
Гарри
Саутгемптон
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Саутгемптон
Тоттенхэм

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

2.42
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.87
1.65

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

48
54

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 0.22
Адамс Че 4 0.15
Перро Ромен 2 0.07
Арибо Джо 2 0.07
Алькарас Карлос 2 0.07
Армстронг Адам 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Лавия Ромео 1 0.04
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 20 (3) 0.74
Хын-Мин Сон 6 0.22
Бентанкур Родриго 5 0.19
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.15
Кулушевски Деян 2 0.07
Дэвис Бен 2 0.07
Дайер Эрик 2 0.07
Эмерсон Жуниор 2 0.07
Сессеньон Райан 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.04
Скипп Оливер 1 0.04
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Порро Педро 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 6 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Перро Ромен 3 0
Белла-Кочап Армель 3 0
Диалло Ибраима 3 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Адамс Че 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Мара Секу 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 8 0
Ромеро Кристиан 6 1
Биссума Ив 5 0
Перишич Иван 4 0
Кейн Гарри 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Скипп Оливер 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 2 0
Хын-Мин Сон 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
8
Саутгемптон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

6
26
Саутгемптон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

16
34

Голы по времени матча

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
2
15%
3
16%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
7
37%
7
32%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
3
27%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
18%
3
10%
31-45
2
18%
6
21%
46-60
2
18%
7
24%
61-75
2
18%
6
21%
76-90

Пропущено

20
16
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
4
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
9
45%
6
38%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Забито

24
48
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
3
13%
5
10%
1-15
3
13%
5
10%
16-30
5
21%
7
15%
31-45
3
13%
9
19%
46-60
6
25%
13
27%
61-75
4
17%
9
19%
76-90

Пропущено

39
38
19 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 18
3
8%
5
13%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
11
28%
8
21%
31-45
9
23%
8
21%
46-60
4
10%
5
13%
61-75
7
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2
Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0
Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3

Результаты матчей

Саутгемптон
Тоттенхэм

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
4 раза 15%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
2
11
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
23
4
4
23
1.5
14
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 27 15 3 9 49 - 37 48
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 26 10 11 5 42 - 33 41
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 26 10 7 9 27 - 26 37
11.
Астон Вилла
 Заявка 26 10 5 11 32 - 39 35
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 7 6 14 20 - 37 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
15.
Эвертон
 Заявка 27 6 7 14 20 - 38 25
16.
Лестер
 Заявка 26 7 3 16 37 - 46 24
17.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
18.
Борнмут
 Заявка 26 6 6 14 25 - 51 24
19.
Лидс
 Заявка 26 5 8 13 31 - 42 23
20.
Саутгемптон
 Заявка 27 6 4 17 20 - 43 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 13 7 5 1 27 - 13 26
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
10.
Челси
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
11.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 2 5 20 - 19 20
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 10 - 15 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13.
Лестер
 Заявка 13 4 0 9 21 - 29 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Борнмут
 Заявка 13 2 2 9 12 - 35 8
17.
Эвертон
 Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
18.
Лидс
 Заявка 13 1 3 9 13 - 24 6
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 20 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Брентфорд Тони Айвен 9
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

    Совсем скоро начнётся матч между командами: "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" в рамках 28-го тура АПЛ.


    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркую и интересную игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 5 часов 35 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.4% пользователей.
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Прогнозы 108
Саутгемптон 3.7% (4)
X 13% (14)
Тоттенхэм 83.3% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Тоттенхэм
4.80
4.75
1.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Саутгемптон - Тоттенхэм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм

Исход игры
Саутгемптон
3.7% (4)
Ничья
13.1% (14)
Тоттенхэм
83.2% (89)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (52)
Меньше
46.94% (46)
Обе команды забьют
Да
62.24% (61)
Нет
37.76% (37)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
37.4% (40)
0:1 Тоттенхэм
15% (16)
0:2 Тоттенхэм
14% (15)
1:1 Ничья
11.2% (12)
1:3 Тоттенхэм
5.6% (6)
0:3 Тоттенхэм
2.8% (3)
1:0 Саутгемптон
1.9% (2)
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