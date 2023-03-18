Тур: 28. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
15
Дайер
Эрик
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Порро ПедроЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Саутгемптон
Тоттенхэм
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.27
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
2.42
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.87
1.65
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
48
54
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|6
|0.22
|Адамс Че
|4
|0.15
|Перро Ромен
|2
|0.07
|Арибо Джо
|2
|0.07
|Алькарас Карлос
|2
|0.07
|Армстронг Адам
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Лавия Ромео
|1
|0.04
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|20 (3)
|0.74
|Хын-Мин Сон
|6
|0.22
|Бентанкур Родриго
|5
|0.19
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.15
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|2
|0.07
|Дайер Эрик
|2
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.07
|Сессеньон Райан
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Скипп Оливер
|1
|0.04
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Белла-Кочап Армель
|3
|0
|Диалло Ибраима
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Биссума Ив
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Кейн Гарри
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Скипп Оливер
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
8
Саутгемптон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
6
26
Саутгемптон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
16
34
Голы по времени матча
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
2
15%
3
16%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
7
37%
7
32%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
3
27%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
18%
3
10%
31-45
2
18%
6
21%
46-60
2
18%
7
24%
61-75
2
18%
6
21%
76-90
Пропущено
20
16
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
4
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
9
45%
6
38%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Забито
24
48
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
3
13%
5
10%
1-15
3
13%
5
10%
16-30
5
21%
7
15%
31-45
3
13%
9
19%
46-60
6
25%
13
27%
61-75
4
17%
9
19%
76-90
Пропущено
39
38
19 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 18
3
8%
5
13%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
11
28%
8
21%
31-45
9
23%
8
21%
46-60
4
10%
5
13%
61-75
7
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2
Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0
Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3
Результаты матчей
Саутгемптон
Тоттенхэм
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
4 раза 15%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
211
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
112
212
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
234
423
1413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|42 - 33
|41
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 39
|35
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|19.
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20.
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|20 - 43
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|13.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|21 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 35
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 24
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|20 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм
Исход игры
Саутгемптон
3.7% (4)
Ничья
13.1% (14)
Тоттенхэм
83.2% (89)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (52)
Меньше
46.94% (46)
Обе команды забьют
Да
62.24% (61)
Нет
37.76% (37)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
37.4% (40)
0:1 Тоттенхэм
15% (16)
0:2 Тоттенхэм
14% (15)
1:1 Ничья
11.2% (12)
1:3 Тоттенхэм
5.6% (6)
0:3 Тоттенхэм
2.8% (3)
1:0 Саутгемптон
1.9% (2)
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