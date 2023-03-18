Тур: 28. Стадион: Вилла Парк. Зрители: 41021 Главный судья: Джонс Роберт
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолСоарес Дуглас
14' Желтая карточкаБиллинг Филип
36' Желтая карточкаМакгинн Джон
58' Желтая карточкаХефферсон Лерма
66' Желтая карточкаСенеси Маркос
79' Желтая карточкаСтивенс Джек
2:0
80' ГолРамси Джакоб
3:0
89' ГолБуэндия Эмилиано
90'+5
Ход матча
7'
1:0
14'
36'
58'
66'
79'
79'
80'
2:0
89'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
14
Ротуэлл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Борнмут
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9 (1)
|0.33
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.22
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.19
|Бэйли Леон
|4
|0.15
|Соарес Дуглас
|3
|0.11
|Рамси Джакоб
|3
|0.11
|Янг Эшли
|1
|0.04
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.04
|Динь Люка
|1
|0.04
|Макгинн Джон
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|6
|0.22
|Мур Киффер
|4
|0.15
|Соланке Доминик
|3
|0.11
|Тавернер Маркус
|3
|0.11
|Хефферсон Лерма
|3
|0.11
|Энтони Джейдон
|3
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.04
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|4
|1
|Мартинес Эмилиано
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Конса Эзри
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Камара Бубакар I
|3
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|8
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Борнмут
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
10
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Борнмут
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
9
10
Астон Вилла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Борнмут
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
16
20
Голы по времени матча
Забито
24
14
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
9
38%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Пропущено
18
36
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
22%
4
11%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
4
22%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
3
17%
6
17%
61-75
4
22%
9
25%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
6
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
26%
5
33%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
37
28
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
10
27%
4
14%
1-15
3
8%
8
29%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
5
14%
7
25%
46-60
6
16%
5
18%
61-75
9
24%
4
14%
76-90
Пропущено
37
51
21 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
9
24%
9
18%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
8
22%
11
22%
31-45
4
11%
5
10%
46-60
6
16%
7
14%
61-75
6
16%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4
Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0
Борнмут
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Борнмут
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
77
49
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
68
310
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1413
1017
819
324
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|13.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Борнмут
Исход игры
Астон Вилла
82.3% (102)
Ничья
13.7% (17)
Борнмут
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
71.19% (84)
Нет
28.81% (34)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
48.4% (60)
1:0 Астон Вилла
21.8% (27)
1:1 Ничья
9.7% (12)
2:0 Астон Вилла
4% (5)
3:2 Астон Вилла
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:1 Астон Вилла
2.4% (3)
1:2 Борнмут
1.6% (2)
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