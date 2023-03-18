Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Хорошую попытку сделал Мингс Тайрон . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Конса Эзри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Соарес Дуглас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Стивенс Джек получил желтую карточку от судьи

78' Оооо... вот это был удар! Соланке Доминик должен был забить с этой позиции.

77' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Биллинг Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Оооо... вот это был удар! Соланке Доминик должен был забить с этой позиции.

71' Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

69' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Астон Вилла пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

68' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Сенеси Маркос получил желтую карточку от судьи

65' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Соланке Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Биллинг Филип бьет со штрафного в створ, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

61' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

60' Мингс Тайрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Джейдон Энтони уходит с поля и его заменяет Семеньо Антуан

58' Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи

58' Мингс Тайрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Соарес Дуглас нанес удар головой, но Нето Мурара спокойно отбил мяч.

57' Бэйли Леон не смог попасть в створ ударом издали

56' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

56' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Биллинг Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Бэйли Леон наказан за толчок Джейдон Энтони

49' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Морено Алекс пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

47' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.