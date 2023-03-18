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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 41021 Главный судья: Джонс Роберт
Астон Вилла
3:0
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
7' Гол
Соарес Дуглас
14' Желтая карточка
Биллинг Филип
36' Желтая карточка
Макгинн Джон
58' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
66' Желтая карточка
Сенеси Маркос
79' Желтая карточка
Стивенс Джек
2:0
80' Гол
Рамси Джакоб
3:0
89' Гол
Буэндия Эмилиано
90'+5

Ход матча

7'
Соарес Дуглас
(Бэйли Леон)
1:0
14'
 
Биллинг Филип
36'
Макгинн Джон
 
58'
 
Хефферсон Лерма
59'
 
Семеньо Антуан
Энтони Джейдон
59'
 
Траоре Хамед
Ротуэлл Джо
65'
Траоре Бертран
Бэйли Леон
 
66'
 
Сенеси Маркос
79'
 
Брукс Дэвид
Смит Адам
79'
 
Стивенс Джек
80'
Рамси Джакоб
(Уоткинс Олли)
2:0
89'
Буэндия Эмилиано
(Мингс Тайрон)
3:0
90'
Дуран Джон
Буэндия Эмилиано
 
90'
Чамберс Калум
Макгинн Джон
 
90'
 
Винья Матиас
Уттара Данго
90'
 
Мур Киффер
Биллинг Филип

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Астон Вилла 82.3% (102)
X 13.7% (17)
Борнмут 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
10
Буэндия
Эмилиано
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
3
Стивенс
Джек
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
11
Уттара
Данго
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
32
Энтони
Джейдон
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
Астон Вилла
4-2-3-1
Борнмут
4-4-1-1

История личных встреч

Астон Вилла
Борнмут

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 (1) 0.33
Ингс Дэнни 6 (2) 0.22
Буэндия Эмилиано 5 0.19
Бэйли Леон 4 0.15
Соарес Дуглас 3 0.11
Рамси Джакоб 3 0.11
Янг Эшли 1 0.04
Коутиньо Филиппе 1 0.04
Динь Люка 1 0.04
Макгинн Джон 0 0
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 6 0.22
Мур Киффер 4 0.15
Соланке Доминик 3 0.11
Тавернер Маркус 3 0.11
Хефферсон Лерма 3 0.11
Энтони Джейдон 3 0.11
Сенеси Маркос 2 0.07
Кристи Райан 1 0.04
Уттара Данго 0 0
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Конса Эзри 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Динь Люка 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Камара Бубакар I 3 0
Морено Алекс 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Чамберс Калум 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 8 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Нето Мурара 4 0
Хефферсон Лерма 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Стивенс Джек 2 0
Кук Льюис 2 0
Стэйси Джек 2 0
Келли Ллойд 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Борнмут
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
10
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Борнмут
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

9
10
Астон Вилла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Борнмут
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

16
20

Голы по времени матча

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
9
38%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Пропущено

18
36
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
22%
4
11%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
4
22%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
3
17%
6
17%
61-75
4
22%
9
25%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
6
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
26%
5
33%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

37
28
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
10
27%
4
14%
1-15
3
8%
8
29%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
5
14%
7
25%
46-60
6
16%
5
18%
61-75
9
24%
4
14%
76-90

Пропущено

37
51
21 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
9
24%
9
18%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
8
22%
11
22%
31-45
4
11%
5
10%
46-60
6
16%
7
14%
61-75
6
16%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4
Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0
Борнмут
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Борнмут

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
7
1.5
4
9
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
8
3
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
14
13
10
17
1.5
8
19
3
24
2.5
3
24
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Астон Вилла заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 41021 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Астон Вилла: 56%, Борнмут: 44%.
  • 95'
    Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Астон Вилла 82.3% (102)
    X 13.7% (17)
    Борнмут 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла 3:0 Борнмут онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Борнмут

    Исход игры
    Астон Вилла
    82.3% (102)
    Ничья
    13.7% (17)
    Борнмут
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    71.19% (84)
    Нет
    28.81% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    48.4% (60)
    1:0 Астон Вилла
    21.8% (27)
    1:1 Ничья
    9.7% (12)
    2:0 Астон Вилла
    4% (5)
    3:2 Астон Вилла
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Астон Вилла
    2.4% (3)
    1:2 Борнмут
    1.6% (2)
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