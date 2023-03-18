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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Сьон
1:2
Второй тайм: 90+'
Грасcхоппер
0'
0:1
22' Гол
Шабани Меритан
32' Желтая карточка
Шеттине Гильерме
1:1
37' Гол
Итаитинга
60' Желтая карточка
Лаванши Нума
64' Желтая карточка
Рибейро Томас
65' Желтая карточка
Япикино Деннис
1:2
71' Гол
Шеттине Гильерме
73' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
84' Желтая карточка
Циглер Рето
87' Желтая карточка
Балотелли Марио

Ход матча

22'
0:1
Шабани Меритан
(Шеттине Гильерме)
32'
 
Шеттине Гильерме
37'
Итаитинга
(Япикино Деннис)
1:1
46'
Дзуффи Лука
Сиприен Вилан
 
60'
Лаванши Нума
 
64'
 
Рибейро Томас
65'
Япикино Деннис
 
68'
 
Абраши Амир
Шабани Меритан
68'
 
Giotto Morandi
Демхасай Шкельчим
71'
1:2
Шеттине Гильерме
(Герц Кристиан)
73'
 
Кавабэ Хаяо
79'
Кавар Димитри
Поа Денис
 
79'
Abdel Zagre
Шуареф Ильяс
 
79'
Jose Aguilar Martinez
Япикино Деннис
 
84'
Циглер Рето
 
84'
Kevin Halabaku
Лаванши Нума
 
87'
Балотелли Марио
 
90'
 
Марграйттер Георг
Кавабэ Хаяо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Грасcхоппер
3.80
5.50
3.06
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
21
Япикино
Деннис
22
Поа
Денис
10
Сиприен
Вилан
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
45
Балотелли
Марио
9
Шуареф
Ильяс
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
23
Шабани
Меритан
9
Демхасай
Шкельчим
95
Шеттине
Гильерме
Сьон
4-3-3
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Сьон
Грасcхоппер

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

51 матч

41.2%
19.6%
39.2%
21 победа 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
18 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

С
4:4
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.26

Среднее время на гол

56
71

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

77
70

Голов в среднем за матч

1.51
1.37

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
18
Больше 35%
Меньше 65%
33
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

59
65

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.2
Сио Жованни 5 0.2
Балотелли Марио 5 (3) 0.2
Итаитинга 3 0.12
Араз Муса 2 0.08
Поа Денис 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Кавар Димитри 1 0.04
Шуареф Ильяс 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Шмид Йоэль 1 0.04
Nathanael Saintini 1 0.04
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.32
Дадашов Ренат 7 (2) 0.28
Шеттине Гильерме 6 0.24
Герц Кристиан 3 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.12
Болла Бендегуз 2 0.08
Рибейро Томас 2 0.08
Giotto Morandi 1 (1) 0.04
Francis Momoh 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Феррейра Филипе 1 0.04
Шабани Меритан 1 0.04
Dion Kacuri 1 0.04
Лоосли Ноа 0 0
Секо Аюму 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 8 0
Бальтазар 6 1
Балотелли Марио 7 0
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Кавар Димитри 4 1
Поа Денис 5 0
Сиприен Вилан 3 1
Гргич Анто 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Буа Кевин 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Карлен Гаэтан 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Циглер Рето 1 0
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Итаитинга 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 8 0
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Секо Аюму 4 1
Абраши Амир 5 0
Герц Кристиан 5 0
Рибейро Томас 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Болла Бендегуз 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Сьон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Грасcхоппер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
9
Сьон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

14
17
Сьон
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Грасcхоппер
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

21
26

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
8
30%
30%
4
18%
31-45
8
30%
30%
4
18%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
4
15%
5
23%
76-90

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
6
27%
61-75
4
27%
2
9%
76-90

Пропущено

23
19
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
17%
4
21%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
4
17%
5
26%
76-90

Забито

26
35
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 3
2
8%
4
11%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
3
12%
9
26%
31-45
4
15%
8
23%
46-60
5
19%
7
20%
61-75
7
27%
3
9%
76-90

Пропущено

50
41
26 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
8
16%
5
12%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
13
26%
6
15%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
8
16%
7
17%
61-75
8
16%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4
Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Цюрих - Грасcхоппер 1:4

Результаты матчей

Сьон
Грасcхоппер

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 58%
2
4 раза 17%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сьон
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
2
10
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
22
2
10
14
1.5
8
16
3
21
2.5
4
20
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 14 9 1 56 - 17 51
2.
Серветт
 24 8 11 5 29 - 30 35
3.
Санкт-Галлен
 24 9 7 8 46 - 35 34
4.
Лугано
 24 9 7 8 37 - 35 34
5.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
6.
Грасcхоппер
 2:1 25 8 7 10 38 - 41 31
7.
Базель
 24 7 10 7 33 - 28 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 24 5 8 11 21 - 44 23
10.
Сьон
 1:2 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 9 3 0 35 - 7 30
2.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
3.
Серветт
 12 5 6 1 16 - 11 21
4.
Грасcхоппер
 2:1 12 6 2 4 22 - 19 20
5.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Базель
 12 4 6 2 20 - 14 18
7.
Винтертур
 12 4 4 4 11 - 21 16
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 1:2 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 6 1 21 - 10 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Сьон
 1:2 12 3 5 4 17 - 21 14
5.
Серветт
 12 3 5 4 13 - 19 14
6.
Базель
 12 3 4 5 13 - 14 13
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 12 3 2 7 24 - 24 11
9.
Грасcхоппер
 2:1 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 12 1 4 7 10 - 23 7
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 13 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 11 (7)
Лугано Целар Жан 11 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 6
Весь список
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    • Желтая карточка
      60'
      Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Сиприен Вилан уходит с поля. Дзуффи Лука выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сьон
    Ничья
    Грасcхоппер
    3.80
    5.50
    3.06
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    Где смотреть матч Сьон 1:2 Грасcхоппер онлайн

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