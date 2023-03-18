Тур: 25. Стадион: Турбийон.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
22' ГолШабани Меритан
32' Желтая карточкаШеттине Гильерме
1:1
37' ГолИтаитинга
60' Желтая карточкаЛаванши Нума
64' Желтая карточкаРибейро Томас
65' Желтая карточкаЯпикино Деннис
1:2
71' ГолШеттине Гильерме
73' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
84' Желтая карточкаЦиглер Рето
87' Желтая карточкаБалотелли Марио
Ход матча
22'
32'
37'
1:1
60'
64'
65'
71'
73'
84'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
-
-
-
27 Abdel Zagre
-
-
Главный тренер: David Bettoni
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Сьон
Грасcхоппер
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
51 матч
41.2%
19.6%
39.2%
21 победа 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
18 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.58
1.26
Среднее время на гол
56
71
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
77
70
Голов в среднем за матч
1.51
1.37
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
18
Больше 35%
Меньше 65%
33
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
59
65
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.2
|Сио Жованни
|5
|0.2
|Балотелли Марио
|5 (3)
|0.2
|Итаитинга
|3
|0.12
|Араз Муса
|2
|0.08
|Поа Денис
|1
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Кавар Димитри
|1
|0.04
|Шуареф Ильяс
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Шмид Йоэль
|1
|0.04
|Nathanael Saintini
|1
|0.04
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.32
|Дадашов Ренат
|7 (2)
|0.28
|Шеттине Гильерме
|6
|0.24
|Герц Кристиан
|3
|0.12
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.12
|Болла Бендегуз
|2
|0.08
|Рибейро Томас
|2
|0.08
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.04
|Francis Momoh
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Феррейра Филипе
|1
|0.04
|Шабани Меритан
|1
|0.04
|Dion Kacuri
|1
|0.04
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|8
|0
|Бальтазар
|6
|1
|Балотелли Марио
|7
|0
|Араз Муса
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Кавар Димитри
|4
|1
|Поа Денис
|5
|0
|Сиприен Вилан
|3
|1
|Гргич Анто
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Буа Кевин
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|8
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Секо Аюму
|4
|1
|Абраши Амир
|5
|0
|Герц Кристиан
|5
|0
|Рибейро Томас
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Болла Бендегуз
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Грасcхоппер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
9
Сьон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
14
17
Сьон
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Грасcхоппер
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
21
26
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
8
30%
30%
4
18%
31-45
8
30%
30%
4
18%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
4
15%
5
23%
76-90
Забито
15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
6
27%
61-75
4
27%
2
9%
76-90
Пропущено
23
19
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
17%
4
21%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
4
17%
5
26%
76-90
Забито
26
35
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 3
2
8%
4
11%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
3
12%
9
26%
31-45
4
15%
8
23%
46-60
5
19%
7
20%
61-75
7
27%
3
9%
76-90
Пропущено
50
41
26 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
8
16%
5
12%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
13
26%
6
15%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
8
16%
7
17%
61-75
8
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4
Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Цюрих - Грасcхоппер 1:4
Результаты матчей
Сьон
Грасcхоппер
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 58%
2
4 раза 17%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сьон
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
210
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
222
1014
816
321
420
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|9
|1
|56 - 17
|51
|2.
|24
|8
|11
|5
|29 - 30
|35
|3.
|24
|9
|7
|8
|46 - 35
|34
|4.
|24
|9
|7
|8
|37 - 35
|34
|5.
|25
|8
|9
|8
|36 - 35
|33
|6.
|2:1
|25
|8
|7
|10
|38 - 41
|31
|7.
|24
|7
|10
|7
|33 - 28
|31
|8.
|25
|6
|10
|9
|25 - 37
|28
|9.
|24
|5
|8
|11
|21 - 44
|23
|10.
|1:2
|25
|5
|8
|12
|30 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 7
|30
|2.
|12
|6
|5
|1
|22 - 11
|23
|3.
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|2:1
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|7.
|12
|4
|4
|4
|11 - 21
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|10.
|1:2
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|21 - 10
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|3.
|12
|4
|4
|4
|18 - 18
|16
|4.
|1:2
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|5.
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|6.
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|10 - 18
|13
|8.
|12
|3
|2
|7
|24 - 24
|11
|9.
|2:1
|13
|2
|5
|6
|16 - 22
|11
|10.
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|13 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|11 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|11 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 6