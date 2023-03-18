Тур: 28. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 17006 Главный судья: Бонд Даррен
0'
22' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
1:0
32' ГолЙенсен Матиас
40' Желтая карточкаНоргор Кристиан
1:1
52' ГолБарнс Харви
84' Желтая карточкаСумаре Бубакари
89' Желтая карточкаБаптист Шендон
90' Вторая желтая карточкаБаптист Шендон
90'+7
Ход матча
22'
32'
1:0
40'
52'
1:1
61'
66'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
15
Суттар
Гарри
37
Тете
20
Дака
Патсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Брант ЛьюисЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Лестер
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|16 (5)
|0.59
|Йенсен Матиас
|5
|0.19
|Мбеумо Брайан
|5 (1)
|0.19
|Висса Йоан
|5
|0.19
|Дасилва Джош
|3
|0.11
|Янельт Витали
|3
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.33
|Барнс Харви
|9
|0.33
|Дака Патсон
|4
|0.15
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.11
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.11
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.07
|Варди Джейми
|1
|0.04
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Менди Нампали
|1
|0.04
|Прат Деннис
|1
|0.04
|Тете
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лестер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
12
Брентфорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
13
13
Брентфорд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Лестер
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
19
25
Голы по времени матча
Забито
27
25
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
11%
8
32%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
7
26%
8
32%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
7
26%
4
16%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
27%
6
22%
46-60
3
20%
8
30%
30%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
4
24%
6
40%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
28%
4
22%
1-15
4
22%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Забито
44
40
20 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
3
7%
8
20%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
11
25%
14
35%
31-45
5
11%
3
8%
46-60
6
14%
5
13%
61-75
13
30%
30%
5
13%
76-90
Пропущено
33
45
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
5
15%
7
16%
1-15
8
24%
7
16%
16-30
4
12%
5
11%
31-45
8
24%
8
18%
46-60
4
12%
10
22%
61-75
4
12%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2
Результаты матчей
Брентфорд
Лестер
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
4
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
86
58
59
211
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
67
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1413
1215
522
423
225
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|13.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 1:1 Лестер
Исход игры
Брентфорд
57.4% (74)
Ничья
24% (31)
Лестер
18.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
37.2% (48)
1:1 Ничья
17.8% (23)
1:2 Лестер
8.5% (11)
1:0 Брентфорд
7.8% (10)
2:0 Брентфорд
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
3:2 Брентфорд
2.3% (3)
0:1 Лестер
2.3% (3)
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