Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ох, нехорошо это выглядит. Кирнан Дьюсбери-Холл получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Рикарду Перейра II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Суттар Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Баптист Шендон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Тони Айвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хикки Аарон из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Суттар Гарри из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Кирнан Дьюсбери-Холл нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Мэддисон Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

73' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Суттар Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Барнс Харви навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Амарти Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Лестер

58' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Мбеумо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мбеумо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Команда Лестер сравняла счет! Игра продолжается!

53' Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!

53' Г О О О О Л - Барнс Харви забивает с правой ноги!

53' Мэддисон Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер в офсайде

51' Мбеумо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Генри Рико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Амарти Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Лестер

47' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.