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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 17006 Главный судья: Бонд Даррен
Брентфорд
1:1
Конец матча
Лестер
0'
22' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
1:0
32' Гол
Йенсен Матиас
40' Желтая карточка
Норгор Кристиан
1:1
52' Гол
Барнс Харви
84' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
89' Желтая карточка
Баптист Шендон
90' Вторая желтая карточка
Баптист Шендон
90'+7

Ход матча

22'
 
Мэддисон Джеймс
32'
Йенсен Матиас
1:0
40'
Норгор Кристиан
 
52'
1:1
Барнс Харви
(Мэддисон Джеймс)
61'
Дасилва Джош
Дамсгор Миккель
 
61'
Шаде Кевин
Висса Йоан
 
66'
 
Прат Деннис
Тете
66'
 
Варди Джейми
Дака Патсон
75'
 
Сумаре Бубакари
Ндиди Уилфред
75'
Баптист Шендон
Йенсен Матиас
 
84'
 
Сумаре Бубакари
89'
Баптист Шендон
 
90'
 
Ихеаначо Келечи
Мэддисон Джеймс
90'
Баптист Шендон
 
90'
Янссон Понтус
Мбеумо Брайан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Брентфорд 57.4% (74)
X 24% (31)
Лестер 18.6% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
31
Иверсен
Даниэль
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
15
Суттар
Гарри
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
37
Тете
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Брентфорд
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Лестер

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:3
К
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 16 (5) 0.59
Йенсен Матиас 5 0.19
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.19
Висса Йоан 5 0.19
Дасилва Джош 3 0.11
Янельт Витали 3 0.11
Ми Бен 3 0.11
Норгор Кристиан 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 9 0.33
Барнс Харви 9 0.33
Дака Патсон 4 0.15
Ихеаначо Келечи 3 0.11
Тилеманс Юри 3 (1) 0.11
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.07
Варди Джейми 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Менди Нампали 1 0.04
Прат Деннис 1 0.04
Тете 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Суттар Гарри 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Дамсгор Миккель 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Тилеманс Юри 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Кастань Тимоти 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Суттар Гарри 1 0
Томас Люк 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лестер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
12
Брентфорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

13
13
Брентфорд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Лестер
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

27
25
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
11%
8
32%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
7
26%
8
32%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
7
26%
4
16%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
27%
6
22%
46-60
3
20%
8
30%
30%
61-75
2
13%
4
15%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
4
24%
6
40%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
28%
4
22%
1-15
4
22%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Забито

44
40
20 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
3
7%
8
20%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
11
25%
14
35%
31-45
5
11%
3
8%
46-60
6
14%
5
13%
61-75
13
30%
30%
5
13%
76-90

Пропущено

33
45
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
5
15%
7
16%
1-15
8
24%
7
16%
16-30
4
12%
5
11%
31-45
8
24%
8
18%
46-60
4
12%
10
22%
61-75
4
12%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2

Результаты матчей

Брентфорд
Лестер

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
6
1.5
5
8
5
9
2.5
2
11
2
12
3.5
2
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
14
13
1.5
12
15
5
22
2.5
4
23
2
25
3.5
4
23
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
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    Прогнозы 129
    Брентфорд 57.4% (74)
    X 24% (31)
    Лестер 18.6% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:1 Лестер

    Исход игры
    Брентфорд
    57.4% (74)
    Ничья
    24% (31)
    Лестер
    18.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    37.2% (48)
    1:1 Ничья
    17.8% (23)
    1:2 Лестер
    8.5% (11)
    1:0 Брентфорд
    7.8% (10)
    2:0 Брентфорд
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    3:2 Брентфорд
    2.3% (3)
    0:1 Лестер
    2.3% (3)
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