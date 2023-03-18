  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 15330
Цюрих
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
21' Пенальти
Майер Макс
1:1
32' Пенальти
Тосин Айегун
60' Желтая карточка
Severin Ottiger
67' Желтая карточка
Конде Шейк
2:1
76' Гол
Тосин Айегун
90' Желтая карточка
Красничи Бледиан
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Майер Макс
32'
Тосин Айегун
1:1
60'
 
Severin Ottiger
67'
Конде Шейк
 
67'
Красничи Бледиан
Мэтью Ифиний
 
73'
 
Шадер Софьян
Severin Ottiger
76'
Тосин Айегун
(Алити Фидан)
2:1
82'
Хорншу Марк
Джемаили Блерим
 
84'
 
Дьямбу Мамади
Соргич Деян
84'
 
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
Шюрпф Паскаль
90'
Красничи Бледиан
 
90'
Ронер Фабиан
Тосин Айегун
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 462 Количество передач 385
  • 50 Владение мячом, % 50
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
12
Мэтью
Ифиний
6
Алити
Фидан
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
38
Pascal
Loretz
74
Severin
Ottiger
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
9
Соргич
Деян
11
Шюрпф
Паскаль
Цюрих
3-1-4-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
28.6%
23 победы 8 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 21 победа

60 матчей

35%
26.7%
38.3%
21 победа 16 ничьих 23 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
20 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

38.3%
26.7%
35%
23 победы 16 ничьих 21 победа

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

44
45

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
79

Всего голов

84
79

Голов в среднем за матч

1.4
1.32

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 75%
Меньше 25%
15
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
58

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 10 (1) 0.4
Окита Жонатан 5 (1) 0.2
Джемаили Блерим 2 (2) 0.08
Шимич Роко 2 0.08
Маркезано Антонио 1 0.04
Ронер Фабиан 1 0.04
Хорншу Марк 1 0.04
Катич Никола 1 0.04
Крюезиу Мирлинд 1 0.04
Calixte Ligue 1 0.04
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Боранияшевич Никола 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Конде Шейк 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 9 (5) 0.36
Соргич Деян 4 0.16
Шюрпф Паскаль 3 0.12
Абубакар-Анкра Асума 3 0.12
Дрэгер Мохамед 3 0.12
Бурч Марко 3 0.12
Фрыдек Мартин 2 0.08
Шадер Софьян 2 0.08
Белоко Стефан 2 0.08
Дорн Пиус 1 0.04
Яшари Ардон 1 0.04
Гентнер Кристиан 1 0.04
Кадак Якуб 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 7 0
Алити Фидан 6 0
Боранияшевич Никола 6 0
Сантини Иван 4 1
Сельнес Оле 4 0
Катич Никола 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Джемаили Блерим 3 0
Камбери Линдрит 3 0
Шимич Роко 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Бреше Янник 1 0
Костадинович Живко 1 0
Мэтью Ифиний 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 8 1
Дрэгер Мохамед 6 2
Белоко Стефан 9 0
Шадер Софьян 3 2
Фрыдек Мартин 4 1
Яшари Ардон 4 1
Бека Исмаил 4 0
Шюрпф Паскаль 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бурч Марко 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Severin Ottiger 1 0

Результаты матчей

Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Люцерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

8
7
Цюрих
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Люцерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

8
14
Цюрих
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
60% (15)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Люцерн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
40%
3
14%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
6
38%
76-90

Забито

25
37
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
5
20%
6
16%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
4
16%
6
16%
61-75
9
36%
6
16%
76-90

Пропущено

37
34
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
8%
6
18%
1-15
6
16%
5
15%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
7
19%
1
3%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
9
24%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0 Арсенал - Цюрих 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2
Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3

Результаты матчей

Цюрих
Люцерн

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
19
6
7
18
1.5
9
16
1
24
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 14 9 1 56 - 17 51
2.
Серветт
 24 8 11 5 29 - 30 35
3.
Санкт-Галлен
 24 9 7 8 46 - 35 34
4.
Лугано
 24 9 7 8 37 - 35 34
5.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
6.
Грасcхоппер
 2:1 25 8 7 10 38 - 41 31
7.
Базель
 24 7 10 7 33 - 28 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 24 5 8 11 21 - 44 23
10.
Сьон
 1:2 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 9 3 0 35 - 7 30
2.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
3.
Серветт
 12 5 6 1 16 - 11 21
4.
Грасcхоппер
 2:1 12 6 2 4 22 - 19 20
5.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Базель
 12 4 6 2 20 - 14 18
7.
Винтертур
 12 4 4 4 11 - 21 16
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 1:2 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 6 1 21 - 10 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Сьон
 1:2 12 3 5 4 17 - 21 14
5.
Серветт
 12 3 5 4 13 - 19 14
6.
Базель
 12 3 4 5 13 - 14 13
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 12 3 2 7 24 - 24 11
9.
Грасcхоппер
 2:1 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 12 1 4 7 10 - 23 7
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 13 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 11 (7)
Лугано Целар Жан 11 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 6
Весь список
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Тосин Айегун бьет в цель!
  • 73'
    Severin Ottiger уходит с поля. Софьян Чейдер выходит вместо него
  • 67'
    Мэтью Ифиний уходит с поля. Красничи Бледиан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Cheick Conde получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Severin Ottiger получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Тосин Айегун из команды Цюрих забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Цюрих 2:1 Люцерн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     