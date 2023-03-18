Тур: 25. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 15330
0'
0:1
21' ПенальтиМайер Макс
1:1
32' ПенальтиТосин Айегун
60' Желтая карточкаSeverin Ottiger
67' Желтая карточкаКонде Шейк
2:1
76' ГолТосин Айегун
90' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
90'+4
Ход матча
21'
0:1
32'
1:1
60'
67'
76'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
462 Количество передач 385
-
50 Владение мячом, % 50
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
15
Тосин
Айегун
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
22 Шимич РокоНападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Цюрих
Люцерн
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
20 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
28.6%
23 победы 8 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 21 победа
60 матчей
35%
26.7%
38.3%
21 победа 16 ничьих 23 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
20 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
38.3%
26.7%
35%
23 победы 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
44
45
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
79
Всего голов
84
79
Голов в среднем за матч
1.4
1.32
Тотал матчей
2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 75%
Меньше 25%
15
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|10 (1)
|0.4
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.2
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.08
|Шимич Роко
|2
|0.08
|Маркезано Антонио
|1
|0.04
|Ронер Фабиан
|1
|0.04
|Хорншу Марк
|1
|0.04
|Катич Никола
|1
|0.04
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.04
|Calixte Ligue
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|9 (5)
|0.36
|Соргич Деян
|4
|0.16
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.12
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.12
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.12
|Бурч Марко
|3
|0.12
|Фрыдек Мартин
|2
|0.08
|Шадер Софьян
|2
|0.08
|Белоко Стефан
|2
|0.08
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|Яшари Ардон
|1
|0.04
|Гентнер Кристиан
|1
|0.04
|Кадак Якуб
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|7
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Сельнес Оле
|4
|0
|Катич Никола
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Шимич Роко
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Мэтью Ифиний
|1
|0
|Зайлер Штефан
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|8
|1
|Дрэгер Мохамед
|6
|2
|Белоко Стефан
|9
|0
|Шадер Софьян
|3
|2
|Фрыдек Мартин
|4
|1
|Яшари Ардон
|4
|1
|Бека Исмаил
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Люцерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
8
7
Цюрих
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Люцерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
8
14
Цюрих
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
60% (15)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Люцерн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
40%
3
14%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
6
38%
76-90
Забито
25
37
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
5
20%
6
16%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
4
16%
6
16%
61-75
9
36%
6
16%
76-90
Пропущено
37
34
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
8%
6
18%
1-15
6
16%
5
15%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
7
19%
1
3%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
9
24%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0 Арсенал - Цюрих 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2
Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3
Результаты матчей
Цюрих
Люцерн
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
49
48
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
39
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
718
916
124
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|9
|1
|56 - 17
|51
|2.
|24
|8
|11
|5
|29 - 30
|35
|3.
|24
|9
|7
|8
|46 - 35
|34
|4.
|24
|9
|7
|8
|37 - 35
|34
|5.
|25
|8
|9
|8
|36 - 35
|33
|6.
|2:1
|25
|8
|7
|10
|38 - 41
|31
|7.
|24
|7
|10
|7
|33 - 28
|31
|8.
|25
|6
|10
|9
|25 - 37
|28
|9.
|24
|5
|8
|11
|21 - 44
|23
|10.
|1:2
|25
|5
|8
|12
|30 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 7
|30
|2.
|12
|6
|5
|1
|22 - 11
|23
|3.
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|2:1
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|7.
|12
|4
|4
|4
|11 - 21
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|10.
|1:2
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|21 - 10
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|3.
|12
|4
|4
|4
|18 - 18
|16
|4.
|1:2
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|5.
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|6.
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|10 - 18
|13
|8.
|12
|3
|2
|7
|24 - 24
|11
|9.
|2:1
|13
|2
|5
|6
|16 - 22
|11
|10.
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|13 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|11 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|11 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 6