Тур: 25. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 6130 Главный судья: Ласык Петр
1:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЭкспозито Эрик
1:1
10' ГолСаппинен Рауно
49' Желтая карточкаСаппинен Рауно
61' Желтая карточкаОльсен Патрик
72' Желтая карточкаЗамора Джон
90' Желтая карточкаШварц Петр
90' Желтая карточкаГетингер Крыстян
90' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
90' Желтая карточкаВердаска Диогу
90' Желтая карточкаФлис Марцин
90'+9
Ход матча
7'
10'
1:1
49'
61'
72'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кинтана КайеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Шлёнск
Сталь Мелец
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.24
|Замора Джон
|6 (1)
|0.24
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.12
|Шварц Петр
|2
|0.08
|Бейгер Лукаш
|2
|0.08
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.04
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.04
|Лыщаш Адриан
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.36
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.16
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.16
|Матрас Матеуш
|1
|0.04
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.04
|Ратайчик Адам
|1
|0.04
|Гербовски Фридерик
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.04
|Жира Павел
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Мак Матеуш
|0
|0
|Цепеля Бартломей
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|9
|1
|Ольсен Патрик
|9
|0
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Поправа Конрад
|3
|1
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Шварц Петр
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|1
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Флис Марцин
|5
|0
|Fabian Hiszpanski
|4
|0
|Вальехо Алекс
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Крук Камиль
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
5
Шлёнск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сталь Мелец
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
7
11
Шлёнск
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Сталь Мелец
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
6
43%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
26%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
33%
7
54%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
3
12%
4
16%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
3
12%
7
28%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
4
16%
3
12%
76-90
Пропущено
34
33
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
5
15%
4
12%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
11
32%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1
Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кисварда - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0
Результаты матчей
Шлёнск
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
66
58
48
112
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1411
718
916
124
322
124
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8