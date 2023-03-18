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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 13961 Главный судья: Квятковски Томаш
Погонь Щецин
0:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
37' Желтая карточка
Захович Лука
80' Желтая карточка
Такач Далибор
90'+9
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
15
Вендрыховски
Марцел
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Форенц
Конрад
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
7
Jakub
Lukowski
13
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
99
Шикавка
Евгений
Погонь Щецин
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Корона Кельце

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГА
3:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.89

Среднее время на гол

64
101

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 9 (1) 0.36
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.2
Захович Лука 5 0.2
Бичахчян Ваан 4 0.16
Алмквист Понтус 3 0.12
Дабровски Дамьян 3 0.12
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Бартковски Якуб 1 0.04
Кутрис Леонардо 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Дрыгас Камил 1 (1) 0.04
Горгон Александр 0 0
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 9 (3) 0.36
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.16
Шикавка Евгений 3 0.12
Dawid Blanik 2 0.08
Малярчик Петр 2 0.08
Костож Кацпер 2 0.08
Milos Trojak 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Петров Кирилл 1 0.04
Jacek Podgorski 1 (1) 0.04
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 6 0
Триантафиллопулос Константинос 4 1
Бичахчян Ваан 5 0
Ленговски Матеуш 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Захович Лука 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Мата Луиш 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 5 1
Milos Trojak 6 0
Петров Кирилл 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Bartosz Spiaczka 4 0
Adrian Danek 4 0
Шпаковски Марчин 4 0
Бричаг Марьюс 3 0
Такач Далибор 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Ноно Давид 2 0
Форенц Конрад 2 0
Дея Адам 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Шикавка Евгений 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Малярчик Петр 1 0
Dawid Blanik 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Корраль Роберто 1 0
Затор Доминик 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Корона Кельце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
13
Погонь Щецин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Корона Кельце
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

16
11
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Корона Кельце
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

22
24

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
1
6%
8
53%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
38%
5
22%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
15%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Забито

36
28
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
7
19%
1
4%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
5
14%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
8
22%
2
7%
61-75
6
17%
11
39%
76-90

Пропущено

36
36
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
5
14%
3
8%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
11
31%
7
19%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
6
17%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1
Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0
Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2

Результаты матчей

Погонь Щецин
Корона Кельце

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
7
18
4
21
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 24 11 7 6 32 - 22 40
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Видзев Лодзь
 24 10 7 7 30 - 26 37
6.
Варта Познань
 24 9 7 8 28 - 23 34
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
11.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
12.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
13.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
14.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
15.
Пяст
 24 7 6 11 26 - 27 27
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 24 7 4 13 25 - 40 25
18.
Медзь
 24 4 7 13 25 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 12 5 3 4 17 - 15 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Медзь
 12 3 5 4 14 - 17 14
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Пяст
 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Варта Познань
 12 2 6 4 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
4.
Лех
 12 5 6 1 16 - 10 21
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 12 4 3 5 13 - 13 15
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 12 3 1 8 13 - 24 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Петров Кирилл уходит с поля. Такач Далибор выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      37'
      Захович Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце онлайн

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