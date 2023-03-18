Тур: 25. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 13961 Главный судья: Квятковски Томаш
0:0
Конец матча
Ход матча
37'
80'
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
23 Adrian Danek
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Погонь Щецин
Корона Кельце
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.89
Среднее время на гол
64
101
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|9 (1)
|0.36
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.2
|Захович Лука
|5
|0.2
|Бичахчян Ваан
|4
|0.16
|Алмквист Понтус
|3
|0.12
|Дабровски Дамьян
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кутрис Леонардо
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.04
|Горгон Александр
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|9 (3)
|0.36
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.16
|Шикавка Евгений
|3
|0.12
|Dawid Blanik
|2
|0.08
|Малярчик Петр
|2
|0.08
|Костож Кацпер
|2
|0.08
|Milos Trojak
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.04
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|1
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ленговски Матеуш
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Захович Лука
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|5
|1
|Milos Trojak
|6
|0
|Петров Кирилл
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Bartosz Spiaczka
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Шпаковски Марчин
|4
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Шикавка Евгений
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Корона Кельце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
13
Погонь Щецин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Корона Кельце
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
16
11
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Корона Кельце
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
22
24
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
1
6%
8
53%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
38%
5
22%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
15%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Забито
36
28
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
7
19%
1
4%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
5
14%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
8
22%
2
7%
61-75
6
17%
11
39%
76-90
Пропущено
36
36
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
5
14%
3
8%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
11
31%
7
19%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
6
17%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1
Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0
Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Результаты матчей
Погонь Щецин
Корона Кельце
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
1213
718
421
124
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8