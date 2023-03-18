Тур: 25. Стадион: Stadion Rakow. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
4' Желтая карточкаКялльман Беньямин
7' Желтая карточкаАтанасов Яни
15' Желтая карточкаTakuto Oshima
0:1
16' ГолРакочи Михал
1:1
38' ГолГутковский Владислав
2:1
59' ГолНовак Бартош
3:1
65' ГолИви Лопес
69' Желтая карточкаPatryk Makuch
83' Желтая карточкаЯрошински Павел
4:1
84' ПенальтиЦебуля Марчин
88' Желтая карточкаЮгас Якуб
90' Красная карточкаАтанасов Яни
90'+4
Ход матча
7'
15'
16'
0:1
38'
59'
2:1
65'
3:1
69'
83'
84'
4:1
88'
90'
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
24
Югас
Якуб
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ракув
Краковия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|8 (3)
|0.32
|Новак Бартош
|8
|0.32
|Гутковский Владислав
|7 (1)
|0.28
|Пясецки Фабиан
|5
|0.2
|Кочергин Владислав
|5
|0.2
|Сварнас Стратос
|3
|0.12
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.12
|Кун Патрик
|2
|0.08
|Сореску Деян
|2
|0.08
|Тудор Фран
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.04
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|6
|0.24
|Кялльман Беньямин
|4
|0.16
|Patryk Makuch
|4 (1)
|0.16
|Мишор Якуб
|2
|0.08
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Коноплянка Евгений
|1
|0.04
|Югас Якуб
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Karol Knap
|1 (1)
|0.04
|Хосконен Артту
|1
|0.04
|Родин Матай
|1
|0.04
|Яблонски Давид
|1
|0.04
|Бохнак Матеуш
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Петрашек Томаш
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Югас Якуб
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Ракочи Михал
|3
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
8
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
17
14
Ракув
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Краковия
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
18
22
Голы по времени матча
Забито
32
14
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
6
19%
2
14%
1-15
1
3%
3
21%
16-30
5
16%
3
21%
31-45
8
25%
0
0%
46-60
4
13%
4
29%
61-75
8
25%
2
14%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
5
29%
29%
5
36%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
49
28
19 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
8
16%
2
7%
1-15
4
8%
5
18%
16-30
7
14%
5
18%
31-45
13
27%
5
18%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
11
22%
6
21%
76-90
Пропущено
18
24
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2
Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Ракув - Висла Плоцк 7:1 Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1
Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1
Результаты матчей
Ракув
Краковия
Точный счет
1:0
5 раз 38%
4:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ракув
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
57
67
210
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
66
49
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
178
1411
916
817
223
520
124
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8