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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Ракув
4:1
Конец матча
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Кялльман Беньямин
7' Желтая карточка
Атанасов Яни
15' Желтая карточка
Takuto Oshima
0:1
16' Гол
Ракочи Михал
1:1
38' Гол
Гутковский Владислав
2:1
59' Гол
Новак Бартош
3:1
65' Гол
Иви Лопес
69' Желтая карточка
Patryk Makuch
83' Желтая карточка
Ярошински Павел
4:1
84' Пенальти
Цебуля Марчин
88' Желтая карточка
Югас Якуб
90' Красная карточка
Атанасов Яни
90'+4
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
20
Салес
Жеан
Карлос
27
Новак
Бартош
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
25
Какабадзе
Отар
71
Patryk
Makuch
6
Атанасов
Яни
18
Takuto
Oshima
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
Ракув
3-4-3
Краковия
5-4-1

История личных встреч

Ракув
Краковия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 8 (3) 0.32
Новак Бартош 8 0.32
Гутковский Владислав 7 (1) 0.28
Пясецки Фабиан 5 0.2
Кочергин Владислав 5 0.2
Сварнас Стратос 3 0.12
Вдовяк Матеуш 3 0.12
Салес Жеан Карлос 3 0.12
Кун Патрик 2 0.08
Сореску Деян 2 0.08
Тудор Фран 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Цебуля Марчин 1 (1) 0.04
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Длугош Виктор 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 6 0.24
Кялльман Беньямин 4 0.16
Patryk Makuch 4 (1) 0.16
Мишор Якуб 2 0.08
Какабадзе Отар 1 0.04
Коноплянка Евгений 1 0.04
Югас Якуб 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Лосаж Флорьян 1 0.04
Karol Knap 1 (1) 0.04
Хосконен Артту 1 0.04
Родин Матай 1 0.04
Яблонски Давид 1 0.04
Бохнак Матеуш 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Атанасов Яни 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Вдовяк Матеуш 4 0
Папаниколау Яннис 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Петрашек Томаш 2 1
Кун Патрик 3 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Сварнас Стратос 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Гутковский Владислав 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 5 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Югас Якуб 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Ракочи Михал 3 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Коноплянка Евгений 1 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
8
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

17
14
Ракув
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Краковия
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

18
22

Голы по времени матча

Забито

32
14
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
6
19%
2
14%
1-15
1
3%
3
21%
16-30
5
16%
3
21%
31-45
8
25%
0
0%
46-60
4
13%
4
29%
61-75
8
25%
2
14%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
5
29%
29%
5
36%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

49
28
19 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
8
16%
2
7%
1-15
4
8%
5
18%
16-30
7
14%
5
18%
31-45
13
27%
5
18%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
11
22%
6
21%
76-90

Пропущено

18
24
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2
Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Ракув - Висла Плоцк 7:1 Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1
Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1

Результаты матчей

Ракув
Краковия

Точный счет

1:0
5 раз 38%
4:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ракув
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
5
7
6
7
2.5
2
10
4
9
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
4
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
17
8
14
11
1.5
9
16
8
17
2.5
2
23
5
20
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 24 11 7 6 32 - 22 40
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Видзев Лодзь
 24 10 7 7 30 - 26 37
6.
Варта Познань
 24 9 7 8 28 - 23 34
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
11.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
12.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
13.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
14.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
15.
Пяст
 24 7 6 11 26 - 27 27
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 24 7 4 13 25 - 40 25
18.
Медзь
 24 4 7 13 25 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 12 5 3 4 17 - 15 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Медзь
 12 3 5 4 14 - 17 14
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Пяст
 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Варта Познань
 12 2 6 4 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
4.
Лех
 12 5 6 1 16 - 10 21
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 12 4 3 5 13 - 13 15
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 12 3 1 8 13 - 24 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
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    • Описание гола
      65'
      Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
    • 59'
      Тудор Фран сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Новак Бартош бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ракув 4:1 Краковия онлайн

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