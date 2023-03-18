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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 6658 Главный судья: Франковски Бартож
Ягеллония
2:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
1' Гол
Живец Саша
51' Желтая карточка
Мата Луиш
0:1
54' Не забитый пенальти
Имас Хесус
1:1
54' Гол
Гуаль Марк
61' Желтая карточка
Стойинович Душан
2:1
72' Гол
Паздан Михал
2:2
75' Гол
Ходына Кацпер
90'+7
1
Аломерович
Златан
3
Стойинович
Душан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
19
Ольшевски
Павел
36
Jakub
Lewicki
16
Сачек
Михал
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
87
Диудис
Сократис
55
Мата
Луиш
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
13
Mateusz
Grzybek
99
Lukasz
Lakomy
20
Полетанович
Марко
26
Ходына
Кацпер
21
Tomasz
Pienko
7
Живец
Саша
90
Курминовски
Давид
Ягеллония
5-3-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония
Заглембе Любин

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

0.93
1.31

Среднее время на гол

96
68

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.19
1.16

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

75
77

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 10 0.4
Гуаль Марк 10 (2) 0.4
Нене III 4 0.16
Mateusz Kowalski 2 0.08
Черных Фёдор 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 1 0.04
Пржикрыл Томаш 1 0.04
Jakub Lewicki 1 0.04
Паздан Михал 1 0.04
Скшипчак Матеуш 1 0.04
Бортничук Мачей 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Вдовик Бартломей 0 0
Настич Боян 0 0
Сачек Михал 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 5 (1) 0.2
Бохар Дамьян 3 0.12
Lukasz Lakomy 3 0.12
Долежал Мартин 2 0.08
Живец Саша 2 0.08
Rafal Adamski 2 0.08
Стажиньски Филип 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Ях Ярослав 1 0.04
Курминовски Давид 1 0.04
Гаприндашвили Торнике 1 0.04
Tomasz Pienko 1 0.04
Bartlomiej Kludka 0 0
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 8 1
Цэру Богдан 8 0
Романчук Тарас 8 0
Пуэрто Исраэль 7 0
Скшипчак Матеуш 3 1
Имас Хесус 4 0
Гуаль Марк 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Milosz Matysik 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Паздан Михал 1 0
Сачек Михал 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 4 0
Маковский Томаш 4 0
Ях Ярослав 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Koki Hinokio 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Ягеллония
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
4
Ягеллония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
13

Волевые поражения

11
7
Ягеллония
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Заглембе Любин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
17

Волевые поражения

19
11

Голы по времени матча

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
25%
5
36%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
5
36%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
5
26%
6
32%
61-75
3
16%
2
11%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
5
33%
7
39%
76-90

Забито

35
23
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
7
20%
6
26%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
8
23%
7
30%
61-75
7
20%
3
13%
76-90

Пропущено

34
37
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
7
21%
4
11%
31-45
4
12%
6
16%
46-60
8
24%
9
24%
61-75
8
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0
Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2
Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3

Результаты матчей

Ягеллония
Заглембе Любин

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ягеллония
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
11
14
1.5
7
18
2
23
2.5
2
23
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 24 11 7 6 32 - 22 40
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Видзев Лодзь
 24 10 7 7 30 - 26 37
6.
Варта Познань
 24 9 7 8 28 - 23 34
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
11.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
12.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
13.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
14.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
15.
Пяст
 24 7 6 11 26 - 27 27
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 24 7 4 13 25 - 40 25
18.
Медзь
 24 4 7 13 25 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 12 5 3 4 17 - 15 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Медзь
 12 3 5 4 14 - 17 14
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Пяст
 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Варта Познань
 12 2 6 4 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
4.
Лех
 12 5 6 1 16 - 10 21
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 12 4 3 5 13 - 13 15
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 12 3 1 8 13 - 24 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
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    • Описание гола
      51'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Имас Хесус пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      51'
      Мата Луиш получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Живец Саша уходит с поля. Гаприндашвили Торнике выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Mateusz Grzybek сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Живец Саша бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония 2:2 Заглембе Любин онлайн

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