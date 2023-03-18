Тур: 25. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 6658 Главный судья: Франковски Бартож
2:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолЖивец Саша
51' Желтая карточкаМата Луиш
0:1
54' Не забитый пенальтиИмас Хесус
1:1
54' ГолГуаль Марк
61' Желтая карточкаСтойинович Душан
2:1
72' ГолПаздан Михал
2:2
75' ГолХодына Кацпер
90'+7
Ход матча
1'
0:1
51'
54'
0:1
54'
1:1
61'
72'
2:1
75'
2:2
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ягеллония
Заглембе Любин
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
0.93
1.31
Среднее время на гол
96
68
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.19
1.16
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
75
77
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|10
|0.4
|Гуаль Марк
|10 (2)
|0.4
|Нене III
|4
|0.16
|Mateusz Kowalski
|2
|0.08
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|1
|0.04
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.04
|Jakub Lewicki
|1
|0.04
|Паздан Михал
|1
|0.04
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.04
|Бортничук Мачей
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|5 (1)
|0.2
|Бохар Дамьян
|3
|0.12
|Lukasz Lakomy
|3
|0.12
|Долежал Мартин
|2
|0.08
|Живец Саша
|2
|0.08
|Rafal Adamski
|2
|0.08
|Стажиньски Филип
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Ях Ярослав
|1
|0.04
|Курминовски Давид
|1
|0.04
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.04
|Tomasz Pienko
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|8
|1
|Цэру Богдан
|8
|0
|Романчук Тарас
|8
|0
|Пуэрто Исраэль
|7
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|1
|Имас Хесус
|4
|0
|Гуаль Марк
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Настич Боян
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|0
|Полетанович Марко
|4
|0
|Маковский Томаш
|4
|0
|Ях Ярослав
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
4
Ягеллония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
13
Волевые поражения
11
7
Ягеллония
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Заглембе Любин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
17
Волевые поражения
19
11
Голы по времени матча
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
25%
5
36%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
5
36%
61-75
5
21%
1
7%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
5
26%
6
32%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
5
33%
7
39%
76-90
Забито
35
23
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
7
20%
6
26%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
8
23%
7
30%
61-75
7
20%
3
13%
76-90
Пропущено
34
37
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
7
21%
4
11%
31-45
4
12%
6
16%
46-60
8
24%
9
24%
61-75
8
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0
Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2
Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3
Результаты матчей
Ягеллония
Заглембе Любин
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ягеллония
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
85
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
1114
718
223
223
223
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8