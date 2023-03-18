Тур: 26. Стадион: De Oude Meerdijk. Главный судья: Sander van der Eijk
0:2
Конец матча
0'
0:1
44' ГолСаито Коки
86' Желтая карточкаКитолано Джошуа
0:2
89' ГолВан Крой Вито
90' Желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
90'+6
Ход матча
44'
0:1
86'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Те
Вирик
Мик
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
10 Димерс МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хюсен ДэнниНападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
17 Намли ЮнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эммен
Спарта Роттердам
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.3
Среднее время на гол
115
69
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
2.33
0.88
Среднее время на гол
38
102
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|7
|0.27
|Живкович Рицхайро
|3
|0.12
|Бернаду Лукас
|2
|0.08
|Велдмате Йерун
|2 (1)
|0.08
|Димерс Марк
|1
|0.04
|Rui Mendes
|1
|0.04
|Бушуари Мохамед
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Араухо Мигель
|1
|0.04
|Влак Яри
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|9 (3)
|0.35
|Версейрен Арно
|8
|0.31
|Леуритсен Тобиас
|8
|0.31
|Саито Коки
|4
|0.15
|Мейнанс Свен
|3
|0.12
|Китолано Джошуа
|3
|0.12
|Вриндс Барт
|2
|0.08
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Энгельс Марио
|1
|0.04
|Абелс Дирк
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|5
|0
|Араухо Мигель
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Те Вирик Мик
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|5
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Эрдхёйзен Майк
|3
|0
|Самбо Шуранди
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Результаты матчей
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Спарта Роттердам
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
4
Эммен
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
7
Волевые поражения
2
21
Эммен
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Спарта Роттердам
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
29
9
Волевые поражения
10
25
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
18
15
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
4
27%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Забито
8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
13%
6
26%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Пропущено
28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
18%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
14%
2
15%
31-45
5
18%
3
23%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
8
29%
2
15%
76-90
Забито
22
40
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
2
9%
7
18%
1-15
3
14%
4
10%
16-30
4
18%
3
8%
31-45
5
23%
8
20%
46-60
5
23%
7
18%
61-75
3
14%
11
28%
76-90
Пропущено
46
28
24 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
8
17%
5
18%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
5
11%
5
18%
46-60
5
11%
6
21%
61-75
12
26%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1
Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Спакенбург 3:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Результаты матчей
Эммен
Спарта Роттердам
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эммен
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
59
85
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
521
1313
224
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|7
|1
|56 - 23
|58
|2.
|25
|16
|7
|2
|70 - 25
|55
|3.
|25
|16
|5
|4
|51 - 28
|53
|4.
|25
|16
|4
|5
|66 - 30
|52
|5.
|26
|13
|7
|6
|41 - 27
|46
|6.
|25
|12
|8
|5
|42 - 21
|44
|7.
|26
|10
|8
|8
|42 - 41
|38
|8.
|3:0
|26
|7
|13
|6
|35 - 25
|34
|9.
|0:3
|25
|8
|8
|9
|39 - 40
|32
|10.
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|11.
|25
|7
|8
|10
|36 - 44
|29
|12.
|26
|8
|5
|13
|32 - 46
|29
|13.
|26
|7
|5
|14
|31 - 56
|26
|14.
|25
|5
|8
|12
|29 - 45
|23
|15.
|26
|4
|9
|13
|23 - 45
|21
|16.
|25
|6
|2
|17
|21 - 60
|20
|17.
|25
|4
|5
|16
|25 - 50
|17
|18.
|25
|4
|4
|17
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|3.
|12
|9
|3
|0
|30 - 6
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|35 - 9
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|26 - 15
|25
|7.
|0:3
|13
|6
|3
|4
|26 - 19
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|9.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|10.
|3:0
|13
|3
|9
|1
|23 - 14
|18
|11.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|12.
|12
|5
|1
|6
|13 - 22
|16
|13.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|18.
|13
|2
|0
|11
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|35 - 16
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 16
|27
|4.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|28 - 28
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|3:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|13.
|0:3
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 30
|7
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 29
|5
|17.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|12 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6