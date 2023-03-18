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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
Эммен
0:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
44' Гол
Саито Коки
86' Желтая карточка
Китолано Джошуа
0:2
89' Гол
Ван Крой Вито
90' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
90'+6

Ход матча

44'
0:1
Саито Коки
(Пинту Мика)
60'
Эль-Мессауди Ахмед
Бернаду Лукас
 
75'
 
Мейерс Арон
Саито Коки
79'
Ассехнун Джасин-Амин
Антониссе Джереми
 
85'
Хюсен Дэнни
Веендорп Кезиа
 
85'
 
Абелс Дирк
Версейрен Арно
86'
 
Китолано Джошуа
89'
0:2
Ван Крой Вито
(Леуритсен Тобиас)
90'
 
Эрдхёйзен Майк
90'
 
Мейссен Рик
Самбо Шуранди

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
17
Те
Вирик
Мик
24
Дирксен
Юлиюс
2
Веендорп
Кезиа
8
Бернаду
Лукас
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
6
Jeremy
van
Mullem
7
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Эммен
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
Спарта Роттердам

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
ПДПОЭ
1:3
ПДПОЭ
0:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.3

Среднее время на гол

115
69

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

2.33
0.88

Среднее время на гол

38
102

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 7 0.27
Живкович Рицхайро 3 0.12
Бернаду Лукас 2 0.08
Велдмате Йерун 2 (1) 0.08
Димерс Марк 1 0.04
Rui Mendes 1 0.04
Бушуари Мохамед 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Араухо Мигель 1 0.04
Влак Яри 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Веендорп Кезиа 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 9 (3) 0.35
Версейрен Арно 8 0.31
Леуритсен Тобиас 8 0.31
Саито Коки 4 0.15
Мейнанс Свен 3 0.12
Китолано Джошуа 3 0.12
Вриндс Барт 2 0.08
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Энгельс Марио 1 0.04
Абелс Дирк 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Намли Юнес 0 0
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 5 0
Араухо Мигель 3 1
Влак Яри 4 0
Те Вирик Мик 2 1
Веендорп Кезиа 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Димерс Марк 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Де Гузман Джонатан 3 0
Эрдхёйзен Майк 3 0
Самбо Шуранди 1 1
Вриндс Барт 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Jeremy van Mullem 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Rayvien Rosario 1 0

Результаты матчей

Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Спарта Роттердам
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
4
Эммен
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
7

Волевые поражения

2
21
Эммен
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Спарта Роттердам
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

29
9

Волевые поражения

10
25

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Пропущено

18
15
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
4
27%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Забито

8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
13%
6
26%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Пропущено

28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
18%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
14%
2
15%
31-45
5
18%
3
23%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
8
29%
2
15%
76-90

Забито

22
40
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
2
9%
7
18%
1-15
3
14%
4
10%
16-30
4
18%
3
8%
31-45
5
23%
8
20%
46-60
5
23%
7
18%
61-75
3
14%
11
28%
76-90

Пропущено

46
28
24 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
8
17%
5
18%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
5
11%
5
18%
46-60
5
11%
6
21%
61-75
12
26%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1
Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Спакенбург 3:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0

Результаты матчей

Эммен
Спарта Роттердам

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эммен
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
8
5
2
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
18
8
5
21
1.5
13
13
2
24
2.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 25 17 7 1 56 - 23 58
2.
Аякс
 25 16 7 2 70 - 25 55
3.
АЗ Алкмаар
 25 16 5 4 51 - 28 53
4.
ПСВ
 25 16 4 5 66 - 30 52
5.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
6.
Твенте
 25 12 8 5 42 - 21 44
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 3:0 26 7 13 6 35 - 25 34
9.
Валвейк
 0:3 25 8 8 9 39 - 40 32
10.
Херенвен
 25 8 7 10 29 - 36 31
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 25 5 8 12 29 - 45 23
15.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
16.
Эксельсиор
 25 6 2 17 21 - 60 20
17.
Гронинген
 25 4 5 16 25 - 50 17
18.
Камбюр
 25 4 4 17 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
3.
Твенте
 12 9 3 0 30 - 6 30
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 12 7 4 1 35 - 9 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 0:3 13 6 3 4 26 - 19 21
8.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
10.
НЕК Неймеген
 3:0 13 3 9 1 23 - 14 18
11.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
12.
Эксельсиор
 12 5 1 6 13 - 22 16
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 12 3 3 6 17 - 21 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 12 2 4 6 13 - 24 10
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
АЗ Алкмаар
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 12 8 3 1 30 - 16 27
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
6.
ПСВ
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Херенвен
 12 4 5 3 14 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 3:0 13 4 4 5 12 - 11 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 0:3 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 12 2 4 6 10 - 20 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
ПСВ Симонс Хави 12 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
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