Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Спарта Роттердам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

46' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фантастический гол, где все сам сделал Саито Коки

44' Г О О О О Л - Саито Коки забивает с правой ноги!

44' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Шуранди Самбо нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Антониссе Джереми не смог попасть в створ ударом издали

25' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дирксен Юлиюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Эммен

21' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Шуранди Самбо пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

20' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Эммен

17' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Те Вирик Мик нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

14' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Версейрен Арно нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.

13' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Дирксен Юлиюс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Антониссе Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ван Крой Вито пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

5' Антониссе Джереми нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

5' Бушуари Мохамед из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Китолано Джошуа нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.

5' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

2' Бернаду Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Эммен начинает с центра поля