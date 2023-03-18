Тур: 26. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20006 Главный судья: Нихуйс Бас Главный судья: Alex Bos
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКлюйверт Рубен
21' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
33' Желтая карточкаАдеканье Бобби
1:0
41' ГолДувикас Анастасиос
1:1
45' ГолЭдвардсен Оливер
86' Желтая карточкаАмофа Джамал
1:2
90' ГолВиллюмссон Виллюм
90'+7
Ход матча
20'
21'
33'
41'
45'
1:1
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
-
11 Юнес АминНападающий
-
30 Маэда НаокиНападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.8
Среднее время на гол
105
112
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
60
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|13 (2)
|0.5
|Дост Бас
|7
|0.27
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.27
|Бауссайд Отман
|3
|0.12
|Бут Тейлор
|2
|0.08
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|Силла Мусса
|1
|0.04
|Йенсен Виктор
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Редан Дайшон
|1
|0.04
|Дескотт Антони
|1
|0.04
|Юнес Амин
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеканье Бобби
|6
|0.24
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.24
|Лидберг Исак
|5
|0.2
|Виллюмссон Виллюм
|5 (2)
|0.2
|Штоккерс Финн
|3
|0.12
|Ромменс Филипп
|3
|0.12
|Кюйперс Бас
|3
|0.12
|Фонтан Хосе
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Со Силла
|1
|0.04
|Идзес Джей
|1
|0.04
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Бут Тейлор
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Клейбер Шон
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|6
|0
|Амофа Джамал
|6
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Эдвардсен Оливер
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
11
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
24
14
Утрехт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Гоу Эхед Иглс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
30
25
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
3
21%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
38%
6
26%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Забито
27
19
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
15%
6
32%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
26%
76-90
Пропущено
29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
14%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
8
28%
4
20%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
28%
6
30%
76-90
Забито
41
37
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
7
17%
9
24%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
6
15%
8
22%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
10
24%
1
3%
61-75
12
29%
29%
10
27%
76-90
Пропущено
42
43
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
12%
7
16%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
13
31%
10
23%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
6
14%
5
12%
61-75
12
29%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1
АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0
Результаты матчей
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
310
75
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
94
58
49
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
205
1214
1213
521
421
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|7
|1
|56 - 23
|58
|2.
|25
|16
|7
|2
|70 - 25
|55
|3.
|25
|16
|5
|4
|51 - 28
|53
|4.
|25
|16
|4
|5
|66 - 30
|52
|5.
|26
|13
|7
|6
|41 - 27
|46
|6.
|25
|12
|8
|5
|42 - 21
|44
|7.
|26
|10
|8
|8
|42 - 41
|38
|8.
|3:0
|26
|7
|13
|6
|35 - 25
|34
|9.
|0:3
|25
|8
|8
|9
|39 - 40
|32
|10.
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|11.
|25
|7
|8
|10
|36 - 44
|29
|12.
|26
|8
|5
|13
|32 - 46
|29
|13.
|26
|7
|5
|14
|31 - 56
|26
|14.
|25
|5
|8
|12
|29 - 45
|23
|15.
|26
|4
|9
|13
|23 - 45
|21
|16.
|25
|6
|2
|17
|21 - 60
|20
|17.
|25
|4
|5
|16
|25 - 50
|17
|18.
|25
|4
|4
|17
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|3.
|12
|9
|3
|0
|30 - 6
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|35 - 9
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|26 - 15
|25
|7.
|0:3
|13
|6
|3
|4
|26 - 19
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|9.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|10.
|3:0
|13
|3
|9
|1
|23 - 14
|18
|11.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|12.
|12
|5
|1
|6
|13 - 22
|16
|13.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|18.
|13
|2
|0
|11
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|35 - 16
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 16
|27
|4.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|28 - 28
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|3:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|13.
|0:3
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 30
|7
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 29
|5
|17.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|12 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6