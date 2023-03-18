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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 20006 Главный судья: Нихуйс Бас Главный судья: Alex Bos
Утрехт
1:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
20' Желтая карточка
Клюйверт Рубен
21' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
33' Желтая карточка
Адеканье Бобби
1:0
41' Гол
Дувикас Анастасиос
1:1
45' Гол
Эдвардсен Оливер
86' Желтая карточка
Амофа Джамал
1:2
90' Гол
Виллюмссон Виллюм
90'+7

Ход матча

20'
Клюйверт Рубен
 
21'
Тоорнстра Йенс
 
33'
 
Адеканье Бобби
41'
Дувикас Анастасиос
(Бауссайд Отман)
1:0
45'
1:1
Эдвардсен Оливер
58'
 
Фернандес Рашаан
Эдвардсен Оливер
61'
Бут Тейлор
Лабьяд Закария
 
65'
 
Виллюмссон Виллюм
Адеканье Бобби
72'
Рамселар Барт
Дескотт Антони
 
78'
 
Фонтан Хосе
Оппегорд Фредрик
78'
 
Со Силла
Штоккерс Финн
83'
Юнес Амин
Бауссайд Отман
 
86'
 
Амофа Джамал
90'
1:2
Виллюмссон Виллюм
(Фонтан Хосе)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
25
Клюйверт
Рубен
14
Хендрикс
Рамон
24
Виргевер
Ник
18
Тоорнстра
Йенс
20
Лабьяд
Закария
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Дувикас
Анастасиос
19
Дескотт
Антони
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
26
Оппегорд
Фредрик
11
Адеканье
Бобби
6
Идзес
Джей
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
27
Штоккерс
Финн
Утрехт
4-1-2-1-2
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:2
ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.8

Среднее время на гол

105
112

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
60

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 13 (2) 0.5
Дост Бас 7 0.27
Ван де Стрек Сандер 7 0.27
Бауссайд Отман 3 0.12
Бут Тейлор 2 0.08
Боздоган Джан 1 0.04
Тоорнстра Йенс 1 0.04
Клейбер Шон 1 0.04
Силла Мусса 1 0.04
Йенсен Виктор 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Редан Дайшон 1 0.04
Дескотт Антони 1 0.04
Юнес Амин 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеканье Бобби 6 0.24
Эдвардсен Оливер 6 0.24
Лидберг Исак 5 0.2
Виллюмссон Виллюм 5 (2) 0.2
Штоккерс Финн 3 0.12
Ромменс Филипп 3 0.12
Кюйперс Бас 3 0.12
Фонтан Хосе 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Со Силла 1 0.04
Идзес Джей 1 0.04
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Брауэрс Люк 4 0
Бут Тейлор 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Клейбер Шон 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 6 0
Амофа Джамал 6 0
Идзес Джей 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Льянсана Энрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Эдвардсен Оливер 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Наубер Геррит 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0

Результаты матчей

Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
11
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

24
14
Утрехт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Гоу Эхед Иглс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

30
25

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
3
21%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
38%
6
26%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Забито

27
19
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
15%
6
32%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
26%
76-90

Пропущено

29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
14%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
8
28%
4
20%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
28%
6
30%
76-90

Забито

41
37
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
7
17%
9
24%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
6
15%
8
22%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
10
24%
1
3%
61-75
12
29%
29%
10
27%
76-90

Пропущено

42
43
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
12%
7
16%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
13
31%
10
23%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
6
14%
5
12%
61-75
12
29%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1
АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0

Результаты матчей

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
7
5
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
5
12
14
1.5
12
13
5
21
2.5
4
21
3
23
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 25 17 7 1 56 - 23 58
2.
Аякс
 25 16 7 2 70 - 25 55
3.
АЗ Алкмаар
 25 16 5 4 51 - 28 53
4.
ПСВ
 25 16 4 5 66 - 30 52
5.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
6.
Твенте
 25 12 8 5 42 - 21 44
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 3:0 26 7 13 6 35 - 25 34
9.
Валвейк
 0:3 25 8 8 9 39 - 40 32
10.
Херенвен
 25 8 7 10 29 - 36 31
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 25 5 8 12 29 - 45 23
15.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
16.
Эксельсиор
 25 6 2 17 21 - 60 20
17.
Гронинген
 25 4 5 16 25 - 50 17
18.
Камбюр
 25 4 4 17 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
3.
Твенте
 12 9 3 0 30 - 6 30
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 12 7 4 1 35 - 9 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 0:3 13 6 3 4 26 - 19 21
8.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
10.
НЕК Неймеген
 3:0 13 3 9 1 23 - 14 18
11.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
12.
Эксельсиор
 12 5 1 6 13 - 22 16
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 12 3 3 6 17 - 21 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 12 2 4 6 13 - 24 10
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
АЗ Алкмаар
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 12 8 3 1 30 - 16 27
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
6.
ПСВ
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Херенвен
 12 4 5 3 14 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 3:0 13 4 4 5 12 - 11 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 0:3 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 12 2 4 6 10 - 20 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
ПСВ Симонс Хави 12 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 93'
      Гоу Эхед Иглс контролирует мяч.
    • 93'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Де Ланге Жеффри взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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