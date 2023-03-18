Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Anthony Descotte из команды Утрехт в офсайде

48' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает с левой ноги!

47' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос забивает с правой ноги!

41' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Адеканье Бобби - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Адеканье Бобби получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Утрехт

22' Тоорнстра Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Ромменс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Ромменс Филипп бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем

20' Ruben Kluivert - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Лидберг Исак выиграл воздушное противоборство у Ruben Kluivert.

17' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

13' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Хорошую попытку сделал Anthony Descotte. Удар в створ, но вратарь начеку

7' Удар от ворот произведет Утрехт

5' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Утрехт

1' Anthony Descotte наказан за толчок Ромменс Филипп

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре