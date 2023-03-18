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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Валвейк
1:3
Второй тайм: 64'
НЕК Неймеген
0'
0:1
18' Гол
Таннан Уссама
0:2
26' Гол
Тавшан Элаис
29' Желтая карточка
Yassin Oukili
0:3
31' Гол
Таннан Уссама
46' Желтая карточка
Вассен Этьенн
46' Undefined phrase: football_event_
Yassin Oukili
1:3
61' Гол
Анита Вурнон

Ход матча

18'
0:1
Таннан Уссама
(Димата Ландри)
26'
0:2
Тавшан Элаис
(Пропер Дирк)
29'
Yassin Oukili
 
31'
0:3
Таннан Уссама
46'
Леливелд Юлиан
Лутонда Тьерри
 
46'
Баккали Закария
Йозефзон Флориан
 
46'
Вассен Этьенн
 
46'
Yassin Oukili
 
61'
Анита Вурнон
1:3
62'
Бирет Мика
Крамер Михил
 
62'
Лобете Хулен
Yassin Oukili
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
НЕК Неймеген
68.00
4.50
2.85
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
5
Лутонда
Тьерри
29
Крамер
Михил
20
Сёнтьенс
Матс
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Валвейк
3-5-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
НЕК Неймеген

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

23 матча

30.4%
13%
56.6%
7 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
6:1
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЭ
3:0
ПДПОЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

28
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.7
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

53
98

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (1) 0.28
Бель-Хассани Иллиас 5 0.2
Йозефзон Флориан 4 0.16
Сёнтьенс Матс 3 0.12
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.12
Баккали Закария 3 0.12
Леливелд Юлиан 2 0.08
Лобете Хулен 2 0.08
Yassin Oukili 2 0.08
Клемент Пелле 2 0.08
Бирет Мика 2 0.08
Анита Вурнон 1 0.04
Лутонда Тьерри 1 0.04
Адевойе Шоун 1 0.04
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 8 (2) 0.31
Маркеш Педру 5 0.19
Таннан Уссама 4 0.15
Маттссон Магнус 3 0.12
Тавшан Элаис 3 0.12
Маркес Иван 3 0.12
Эль-Каруани Суфьян 2 0.08
Сиссоко Ибрагим I 2 0.08
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Сандлер Филипп 1 0.04
Шоне Лассе 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Мусаба Антони 1 0.04
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0
Пропер Дирк 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Адевойе Шоун 5 0
Крамер Михил 4 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 6 1
Эль-Каруани Суфьян 6 0
Маркес Иван 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Результаты матчей

Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
НЕК Неймеген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
1
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

10
23
Валвейк
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
67% (16)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
2

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

25
9
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
11
44%
3
33%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
12%
3
27%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
9%
76-90

Забито

13
23
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
1
8%
6
26%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
4
31%
9
39%
76-90

Пропущено

21
14
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
9
43%
2
14%
76-90

Забито

38
32
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
4
11%
2
6%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
15
39%
12
38%
76-90

Пропущено

38
25
13 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
8%
5
20%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
8
21%
5
20%
31-45
6
16%
5
20%
46-60
7
18%
4
16%
61-75
12
32%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1
Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3
НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0

Результаты матчей

Валвейк
НЕК Неймеген

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
5
8
5
7
2.5
4
9
2
10
3.5
1
12
2
10
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
10
11
13
1.5
7
18
7
17
2.5
6
19
3
21
3.5
2
23
2
22
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 25 17 7 1 56 - 23 58
2.
Аякс
 25 16 7 2 70 - 25 55
3.
АЗ Алкмаар
 25 16 5 4 51 - 28 53
4.
ПСВ
 25 16 4 5 66 - 30 52
5.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
6.
Твенте
 25 12 8 5 42 - 21 44
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 3:0 26 7 13 6 35 - 25 34
9.
Валвейк
 0:3 25 8 8 9 39 - 40 32
10.
Херенвен
 25 8 7 10 29 - 36 31
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 25 5 8 12 29 - 45 23
15.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
16.
Эксельсиор
 25 6 2 17 21 - 60 20
17.
Гронинген
 25 4 5 16 25 - 50 17
18.
Камбюр
 25 4 4 17 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
3.
Твенте
 12 9 3 0 30 - 6 30
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 12 7 4 1 35 - 9 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 0:3 13 6 3 4 26 - 19 21
8.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
10.
НЕК Неймеген
 3:0 13 3 9 1 23 - 14 18
11.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
12.
Эксельсиор
 12 5 1 6 13 - 22 16
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 12 3 3 6 17 - 21 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 12 2 4 6 13 - 24 10
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
АЗ Алкмаар
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 12 8 3 1 30 - 16 27
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
6.
ПСВ
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Херенвен
 12 4 5 3 14 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 3:0 13 4 4 5 12 - 11 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 0:3 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 12 2 4 6 10 - 20 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
ПСВ Симонс Хави 12 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    НЕК Неймеген
    68.00
    4.50
    2.85
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