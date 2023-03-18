Тур: 26. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Хиглер Деннис
1:3
Второй тайм: 64'
0'
0:1
18' ГолТаннан Уссама
0:2
26' ГолТавшан Элаис
29' Желтая карточкаYassin Oukili
0:3
31' ГолТаннан Уссама
46' Желтая карточкаВассен Этьенн
46' Undefined phrase: football_event_Yassin Oukili
1:3
61' ГолАнита Вурнон
Ход матча
18'
0:1
26'
0:2
29'
31'
0:3
46'
46'
61'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
НЕК Неймеген
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
23 матча
30.4%
13%
56.6%
7 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
28
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.7
0.91
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
53
98
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (1)
|0.28
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.2
|Йозефзон Флориан
|4
|0.16
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.12
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.12
|Баккали Закария
|3
|0.12
|Леливелд Юлиан
|2
|0.08
|Лобете Хулен
|2
|0.08
|Yassin Oukili
|2
|0.08
|Клемент Пелле
|2
|0.08
|Бирет Мика
|2
|0.08
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Лутонда Тьерри
|1
|0.04
|Адевойе Шоун
|1
|0.04
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|8 (2)
|0.31
|Маркеш Педру
|5
|0.19
|Таннан Уссама
|4
|0.15
|Маттссон Магнус
|3
|0.12
|Тавшан Элаис
|3
|0.12
|Маркес Иван
|3
|0.12
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.08
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.08
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Сандлер Филипп
|1
|0.04
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Мусаба Антони
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
|Пропер Дирк
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Крамер Михил
|4
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|6
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|6
|0
|Маркес Иван
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
НЕК Неймеген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
1
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
10
23
Валвейк
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
67% (16)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
2
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
25
9
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
11
44%
3
33%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
12%
3
27%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
9%
76-90
Забито
13
23
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
1
8%
6
26%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
4
31%
9
39%
76-90
Пропущено
21
14
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
9
43%
2
14%
76-90
Забито
38
32
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
4
11%
2
6%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
15
39%
12
38%
76-90
Пропущено
38
25
13 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
8%
5
20%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
8
21%
5
20%
31-45
6
16%
5
20%
46-60
7
18%
4
16%
61-75
12
32%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1
Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3
НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0
Результаты матчей
Валвейк
НЕК Неймеген
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валвейк
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
84
58
57
49
210
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
39
210
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1510
1113
718
717
619
321
223
222
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|7
|1
|56 - 23
|58
|2.
|25
|16
|7
|2
|70 - 25
|55
|3.
|25
|16
|5
|4
|51 - 28
|53
|4.
|25
|16
|4
|5
|66 - 30
|52
|5.
|26
|13
|7
|6
|41 - 27
|46
|6.
|25
|12
|8
|5
|42 - 21
|44
|7.
|26
|10
|8
|8
|42 - 41
|38
|8.
|3:0
|26
|7
|13
|6
|35 - 25
|34
|9.
|0:3
|25
|8
|8
|9
|39 - 40
|32
|10.
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|11.
|25
|7
|8
|10
|36 - 44
|29
|12.
|26
|8
|5
|13
|32 - 46
|29
|13.
|26
|7
|5
|14
|31 - 56
|26
|14.
|25
|5
|8
|12
|29 - 45
|23
|15.
|26
|4
|9
|13
|23 - 45
|21
|16.
|25
|6
|2
|17
|21 - 60
|20
|17.
|25
|4
|5
|16
|25 - 50
|17
|18.
|25
|4
|4
|17
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|3.
|12
|9
|3
|0
|30 - 6
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|35 - 9
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|26 - 15
|25
|7.
|0:3
|13
|6
|3
|4
|26 - 19
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|9.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|10.
|3:0
|13
|3
|9
|1
|23 - 14
|18
|11.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|12.
|12
|5
|1
|6
|13 - 22
|16
|13.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|18.
|13
|2
|0
|11
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|35 - 16
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 16
|27
|4.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|28 - 28
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|3:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|13.
|0:3
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 30
|7
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 29
|5
|17.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|12 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6