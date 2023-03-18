Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды НЕК Неймеген , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

41' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

39' Силлессен Яспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сёнтьенс Матс

37' Удар от ворот произведет Валвейк

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Валвейк

35' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

34' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Г О О О О Л - Таннан Уссама левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

29' Яссин Оукили получил желтую карточку от судьи

26' Г О О О О Л - Тавшан Элаис забивает с левой ноги!

26' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

24' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Димата Ландри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игра в одни ворота сейчас. Валвейк доминирует и владеет мячом

16' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Леливелд Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Димата Ландри нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

10' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Валвейк

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля