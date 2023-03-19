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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Ганза
2:5
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
12' Гол
Ковнацки Давид
0:2
20' Гол
Хеннингс Роувен
0:3
41' Гол
Циммерман Маттиас
0:4
48' Гол
Циммерман Маттиас
1:4
56' Гол
Прёгер Кай
78' Желтая карточка
Кларер Кристоф
79' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
2:4
79' Гол
Шумахер Кевин
2:5
82' Гол
Кларер Кристоф
84' Желтая карточка
Майсснер Томас
90'+3

Ход матча

12'
0:1
Ковнацки Давид
(Карбовник Михал)
20'
0:2
Хеннингс Роувен
(Клаус Феликс)
41'
0:3
Циммерман Маттиас
(Ийоха Эммануэль)
46'
Рейн Симон
Ли Дон-Ген
 
46'
Россбах Дамиан
Лукоки Андерсон
 
48'
0:4
Циммерман Маттиас
(Ковнацки Давид)
56'
Прёгер Кай
(Рейн Симон)
1:4
67'
Хинтерзеер Лукас
Ферхук Йон
 
75'
 
Jona Niemiec
Хеннингс Роувен
75'
Дулевич Харис
Ингельссон Сванте
 
76'
 
Аппелькамп Синта
Клаус Феликс
78'
 
Кларер Кристоф
79'
 
Хендрикс Йоррит
79'
Шумахер Кевин
(Дулевич Харис)
2:4
79'
Штраус Джон-Патрик
Мэлоун Райан
 
82'
2:5
Кларер Кристоф
(Аппелькамп Синта)
84'
Майсснер Томас
 
85'
 
Де Вейс Йорди
Кларер Кристоф
85'
 
Benjamin Boeckle
Карбовник Михал
85'
 
Гинчек Даниэль
Ковнацки Давид

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 323 Количество передач 474
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
25
Майсснер
Томас
21
Лукоки
Андерсон
14
Ингельссон
Сванте
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
17
Ли
Дон-Ген
13
Шумахер
Кевин
18
Ферхук
Йон
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
29
Хендрикс
Йоррит
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
Ганза
4-2-3-1
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
2:1
К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.13
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 7 0.28
Лукас Фрёде 4 0.16
Шумахер Кевин 2 0.08
Ингельссон Сванте 1 0.04
Ферхук Йон 1 0.04
Хинтерзеер Лукас 1 0.04
Dennis Dressel 1 0.04
Мэлоун Райан 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 11 (3) 0.44
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.24
Аппелькамп Синта 5 0.2
Петерсон Кристофер 3 0.12
Клаус Феликс 2 0.08
Ийоха Эммануэль 2 0.08
Циммерман Маттиас 2 0.08
Кларер Кристоф 2 0.08
Обердорф Тим 2 0.08
Зоботка Марсель 2 0.08
Карбовник Михал 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Танака Ао 1 0.04
Jona Niemiec 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Хендрикс Йоррит 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 9 0
Ферхук Йон 6 1
Россбах Дамиан 6 1
Мэлоун Райан 7 0
Лукас Фрёде 6 0
Шумахер Кевин 6 0
Dennis Dressel 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Анану Фредерик 3 0
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 6 1
Ковнацки Давид 6 0
Кларер Кристоф 6 0
Де Вейс Йорди 4 1
Хендрикс Йоррит 5 0
Хеннингс Роувен 4 0
Клаус Феликс 4 0
Карбовник Михал 4 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Танака Ао 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Результаты матчей

Ганза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
5
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Фортуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

9
26
Ганза
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Фортуна
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

12
7

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

12
31

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
7
33%
4
20%
76-90

Забито

10
27
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
3
30%
2
7%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
3
30%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
1
9%
1-15
6
35%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Забито

20
44
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
10%
7
16%
1-15
4
20%
8
18%
16-30
2
10%
4
9%
31-45
4
20%
6
14%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
6
30%
11
25%
76-90

Пропущено

38
31
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
11%
1
3%
1-15
10
26%
5
16%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
5
13%
8
26%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
10
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1
Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1

Результаты матчей

Ганза
Фортуна

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
7 раз 28%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганза
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
8
4
1
12
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
20
5
6
19
1.5
13
12
2
23
2.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Фортуна
 25 13 3 9 43 - 32 42
5.
Санкт-Паули
 25 11 8 6 39 - 28 41
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 25 8 7 10 33 - 33 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Айнтрахт Бр
 25 6 7 12 30 - 43 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 25 5 6 14 26 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
15.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 11 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ийоха Эммануэль сделал результативную передачу.
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    Где смотреть матч Ганза 2:5 Фортуна онлайн

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