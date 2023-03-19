Тур: 25. Стадион: Ostseestadion.
0'
0:1
12' ГолКовнацки Давид
0:2
20' ГолХеннингс Роувен
0:3
41' ГолЦиммерман Маттиас
0:4
48' ГолЦиммерман Маттиас
1:4
56' ГолПрёгер Кай
78' Желтая карточкаКларер Кристоф
79' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
2:4
79' ГолШумахер Кевин
2:5
82' ГолКларер Кристоф
84' Желтая карточкаМайсснер Томас
90'+3
Ход матча
12'
20'
0:2
41'
46'
48'
56'
1:4
78'
79'
79'
2:4
82'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
323 Количество передач 474
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мэлоун
Райан
19
Прёгер
Кай
17
Ли
Дон-Ген
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Louis Koster
-
-
Главный тренер: Patrick Gloeckner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Ганза
Фортуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.13
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|7
|0.28
|Лукас Фрёде
|4
|0.16
|Шумахер Кевин
|2
|0.08
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|1
|0.04
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.04
|Dennis Dressel
|1
|0.04
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|11 (3)
|0.44
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.24
|Аппелькамп Синта
|5
|0.2
|Петерсон Кристофер
|3
|0.12
|Клаус Феликс
|2
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|2
|0.08
|Циммерман Маттиас
|2
|0.08
|Кларер Кристоф
|2
|0.08
|Обердорф Тим
|2
|0.08
|Зоботка Марсель
|2
|0.08
|Карбовник Михал
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Танака Ао
|1
|0.04
|Jona Niemiec
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Ферхук Йон
|6
|1
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Лукас Фрёде
|6
|0
|Шумахер Кевин
|6
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Ковнацки Давид
|6
|0
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Де Вейс Йорди
|4
|1
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
5
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Фортуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
9
26
Ганза
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Фортуна
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
12
7
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
12
31
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
7
33%
4
20%
76-90
Забито
10
27
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
3
30%
2
7%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
3
30%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
1
9%
1-15
6
35%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Забито
20
44
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
10%
7
16%
1-15
4
20%
8
18%
16-30
2
10%
4
9%
31-45
4
20%
6
14%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
6
30%
11
25%
76-90
Пропущено
38
31
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
11%
1
3%
1-15
10
26%
5
16%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
5
13%
8
26%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
10
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1
Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Результаты матчей
Ганза
Фортуна
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
7 раз 28%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганза
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
111
49
84
112
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
210
58
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
205
619
1312
223
619
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|11 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7