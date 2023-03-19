Тур: 25. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Конец матча
0'
79' Желтая карточкаКунце Фабиан
88' Желтая карточкаКраусе Робин
90' Желтая карточкаКерк Себастьян
1:0
90' ГолНиколау Яннис
90' Желтая карточкаУджа Энтони
90'+7
Ход матча
79'
88'
90'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
248 Количество передач 368
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
21
Муроя
Сэй
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферай Иммануэль
|6
|0.24
|Уджа Энтони
|6
|0.24
|Лаубербах Лион
|3
|0.12
|Кауфманн Фабио
|3
|0.12
|Виб Данило
|2
|0.08
|Винтцаймер Мануэль
|2 (1)
|0.08
|Донкор Антон
|2
|0.08
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Николау Яннис
|1
|0.04
|Мультауп Маурице
|1
|0.04
|Хеннинг Брайан
|1
|0.04
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10
|0.4
|Нильсен Ховард
|7
|0.28
|Бейер Максимилиан
|4 (1)
|0.16
|Муроя Сэй
|3
|0.12
|Кён Деррик
|2
|0.08
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.08
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Шауб Луис
|1
|0.04
|Крайнц Лука
|1
|0.04
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.04
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|0
|Краусе Робин
|7
|0
|Де Медина Натан
|5
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Донкор Антон
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Фейзич Ясмин
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Мультауп Маурице
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Крайнц Лука
|5
|0
|Кён Деррик
|5
|0
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Нильсен Ховард
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
8
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
6
11
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Ганновер 96
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
12
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
6
33%
2
13%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
18%
5
28%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
27
16
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
6
22%
4
25%
61-75
9
33%
5
31%
76-90
Забито
29
34
8 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
10%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
3
10%
6
18%
31-45
7
24%
4
12%
46-60
8
28%
5
15%
61-75
6
21%
8
24%
76-90
Пропущено
44
32
17 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
8
18%
4
13%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
3
7%
2
6%
31-45
6
14%
7
22%
46-60
10
23%
7
22%
61-75
11
25%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3
Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
57
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
1015
817
223
322
124
124
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|11 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7