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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
79' Желтая карточка
Кунце Фабиан
88' Желтая карточка
Краусе Робин
90' Желтая карточка
Керк Себастьян
1:0
90' Гол
Николау Яннис
90' Желтая карточка
Уджа Энтони
90'+7

Ход матча

46'
 
Керк Себастьян
Шауб Луис
59'
 
Кунце Фабиан
Эрнст Себастьян
73'
Мультауп Маурице
Кауфманн Фабио
 
73'
Винтцаймер Мануэль
Лаубербах Лион
 
75'
 
Бёрнер Юлиан
Крайнц Лука
79'
 
Кунце Фабиан
83'
Маркс Ян-Хендрик
Де Медина Натан
 
84'
 
Тойхерт Седрик
Нильсен Ховард
88'
Краусе Робин
 
90'
 
Керк Себастьян
90'
Николау Яннис
(Уджа Энтони)
1:0
90'
Уджа Энтони
 
90'
Хеннинг Брайан
Ферай Иммануэль
 
90'
Бенкович Филип
Краусе Робин
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 248 Количество передач 368
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
29
Hasan
Kurucay
3
Декарли
Сауло
37
Кауфманн
Фабио
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
20
Лаубербах
Лион
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
10
Эрнст
Себастьян
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
14
Бейер
Максимилиан
9
Вайдандт
Хендрик
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 6 0.24
Уджа Энтони 6 0.24
Лаубербах Лион 3 0.12
Кауфманн Фабио 3 0.12
Виб Данило 2 0.08
Винтцаймер Мануэль 2 (1) 0.08
Донкор Антон 2 0.08
Краусе Робин 1 0.04
Николау Яннис 1 0.04
Мультауп Маурице 1 0.04
Хеннинг Брайан 1 0.04
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 0.4
Нильсен Ховард 7 0.28
Бейер Максимилиан 4 (1) 0.16
Муроя Сэй 3 0.12
Кён Деррик 2 0.08
Вайдандт Хендрик 2 0.08
Безушков Макс 1 0.04
Шауб Луис 1 0.04
Крайнц Лука 1 0.04
Керк Себастьян 1 (1) 0.04
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 0
Краусе Робин 7 0
Де Медина Натан 5 1
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Донкор Антон 4 0
Уджа Энтони 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Киевски Нико 3 0
Фейзич Ясмин 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Мультауп Маурице 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 11 1
Нойман Фил 5 2
Крайнц Лука 5 0
Кён Деррик 5 0
Бёрнер Юлиан 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Нильсен Ховард 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Муроя Сэй 3 0
Monju Momuluh 2 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
8
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

6
11
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Ганновер 96
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
12

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
6
33%
2
13%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
18%
5
28%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

27
16
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
6
22%
4
25%
61-75
9
33%
5
31%
76-90

Забито

29
34
8 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
10%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
3
10%
6
18%
31-45
7
24%
4
12%
46-60
8
28%
5
15%
61-75
6
21%
8
24%
76-90

Пропущено

44
32
17 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
8
18%
4
13%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
3
7%
2
6%
31-45
6
14%
7
22%
46-60
10
23%
7
22%
61-75
11
25%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3
Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
5
7
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
21
4
10
15
1.5
8
17
2
23
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Фортуна
 25 13 3 9 43 - 32 42
5.
Санкт-Паули
 25 11 8 6 39 - 28 41
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 25 8 7 10 33 - 33 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Айнтрахт Бр
 25 6 7 12 30 - 43 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 25 5 6 14 26 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
15.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 11 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
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