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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Зандхаузен
0:5
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
19' Гол
Салиакас Манолис
0:2
24' Гол
Дашнер Лукас
0:3
25' Гол
Oladapo Afolayan
28' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
35' Желтая карточка
Хён Иммануэль
45' Красная карточка
Эшвайн Александер
0:4
45' Гол
Ирвайн Джексон
0:5
88' Гол
Ирвайн Джексон
90'+3

Ход матча

19'
0:1
Салиакас Манолис
(Дашнер Лукас)
24'
0:2
Дашнер Лукас
25'
0:3
Oladapo Afolayan
(Меткалф Коннор)
27'
Мехлем Марсель
Ценга Эрик
 
28'
Кутуджу Ахмед
 
35'
Хён Иммануэль
 
45'
Эшвайн Александер
 
45'
0:4
Ирвайн Джексон
(Пакарада Леарт)
46'
Пулкраб Матей
Аль-Гаддиуи Хамади
 
46'
Зикер Арне
Кинсомби Кристиан
 
62'
 
Эггештайн Йоханнес
Меткалф Коннор
65'
Думич Дарио
Кутуджу Ахмед
 
73'
 
Фазлии Бетим
Oladapo Afolayan
73'
 
Мауридес Жуниор
Дашнер Лукас
78'
Айдини Басхким
Пулкраб Матей
 
81'
 
Рицка Ларс
Пакарада Леарт
81'
 
Джигала Адам
Салиакас Манолис
88'
0:5
Ирвайн Джексон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 15
  • 1 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 235 Количество передач 728
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
2
Жиров
Александр
15
Хён
Иммануэль
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
30
Эшвайн
Александер
10
Кинсомби
Давид
8
Кинсомби
Кристиан
14
Аль-Гаддиуи
Хамади
23
Кутуджу
Ахмед
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
24
Меткалф
Коннор
13
Дашнер
Лукас
17
Oladapo
Afolayan
Зандхаузен
4-1-3-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Зандхаузен
Санкт-Паули

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
0.91

Среднее время на гол

50
99

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.67
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

54
94

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 6 (1) 0.24
Кинсомби Кристиан 5 0.2
Эшвайн Александер 4 0.16
Бахманн Яник 2 0.08
Кутуджу Ахмед 2 0.08
Эвина Франк 2 0.08
Айдини Басхким 2 0.08
Суку Себио 1 0.04
Жиров Александр 1 0.04
Папела Мервиль 1 0.04
Окороджи Чима 0 0
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 7 0.28
Ирвайн Джексон 7 0.28
Эггештайн Йоханнес 5 0.2
Хартель Марсель 3 0.12
Салиакас Манолис 3 0.12
Меткалф Коннор 3 0.12
Медич Яков 3 0.12
Смит Эрик 2 0.08
Oladapo Afolayan 2 0.08
Пакарада Леарт 1 (1) 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Отто Давид 1 0.04
Немет Давид 1 0.04
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 7 1
Бахманн Яник 7 0
Трибулл Том 4 1
Айдини Басхким 5 0
Кинсомби Давид 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Думич Дарио 3 0
Ценга Эрик 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Папела Мервиль 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Жиров Александр 2 0
Окороджи Чима 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Эвина Франк 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 6 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Пакарада Леарт 3 0
Василь Никола 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
11
Зандхаузен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Санкт-Паули
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

7
19
Зандхаузен
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Санкт-Паули
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

16
30

Голы по времени матча

Забито

13
22
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
12%
4
21%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
6
40%
3
16%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90

Забито

28
41
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
7
25%
5
12%
1-15
1
4%
9
22%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
4
14%
3
7%
46-60
8
29%
7
17%
61-75
5
18%
9
22%
76-90

Пропущено

46
26
17 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
5
11%
5
19%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
7
15%
5
19%
31-45
12
26%
4
15%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
10
22%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3
Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0

Результаты матчей

Зандхаузен
Санкт-Паули

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
12
13
1
24
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Фортуна
 25 13 3 9 43 - 32 42
5.
Санкт-Паули
 25 11 8 6 39 - 28 41
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 25 8 7 10 33 - 33 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Айнтрахт Бр
 25 6 7 12 30 - 43 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 25 5 6 14 26 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
15.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 11 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Пакарада Леарт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Ирвайн Джексон бьет в цель!
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Эшвайн Александер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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