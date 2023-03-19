Тур: 25. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
0:5
Конец матча
0'
0:1
19' ГолСалиакас Манолис
0:2
24' ГолДашнер Лукас
0:3
25' ГолOladapo Afolayan
28' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
35' Желтая карточкаХён Иммануэль
45' Красная карточкаЭшвайн Александер
0:4
45' ГолИрвайн Джексон
0:5
88' ГолИрвайн Джексон
90'+3
Ход матча
19'
0:1
24'
0:2
25'
28'
35'
45'
0:4
88'
0:5
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 15
-
1 Удары в створ 9
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
235 Количество передач 728
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ценга
Эрик
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Эвина ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Орал Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Зандхаузен
Санкт-Паули
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
0.91
Среднее время на гол
50
99
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.67
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
54
94
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.24
|Кинсомби Кристиан
|5
|0.2
|Эшвайн Александер
|4
|0.16
|Бахманн Яник
|2
|0.08
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.08
|Эвина Франк
|2
|0.08
|Айдини Басхким
|2
|0.08
|Суку Себио
|1
|0.04
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Папела Мервиль
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|0
|0
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.28
|Ирвайн Джексон
|7
|0.28
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.2
|Хартель Марсель
|3
|0.12
|Салиакас Манолис
|3
|0.12
|Меткалф Коннор
|3
|0.12
|Медич Яков
|3
|0.12
|Смит Эрик
|2
|0.08
|Oladapo Afolayan
|2
|0.08
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Отто Давид
|1
|0.04
|Немет Давид
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|7
|1
|Бахманн Яник
|7
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Айдини Басхким
|5
|0
|Кинсомби Давид
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Эвина Франк
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|6
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
11
Зандхаузен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Санкт-Паули
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
7
19
Зандхаузен
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Санкт-Паули
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
16
30
Голы по времени матча
Забито
13
22
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
12%
4
21%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
6
40%
3
16%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90
Забито
28
41
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
7
25%
5
12%
1-15
1
4%
9
22%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
4
14%
3
7%
46-60
8
29%
7
17%
61-75
5
18%
9
22%
76-90
Пропущено
46
26
17 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
5
11%
5
19%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
7
15%
5
19%
31-45
12
26%
4
15%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
10
22%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3
Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0
Результаты матчей
Зандхаузен
Санкт-Паули
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
817
1213
124
520
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|11 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7