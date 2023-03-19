Тур: 22. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
1:1
Второй тайм: 71'
0'
3' Желтая карточкаВинтер Фредерик
37' Желтая карточкаВаллис Николай
0:1
39' ГолЭвьен Хэкон
1:1
52' ГолErnest Nuamah
Ход матча
37'
39'
0:1
52'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
10
Васс
Даниэль
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
11
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Брондбю
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед
Первый тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 23 победы
50 матчей
22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
16%
28%
56%
8 побед 14 ничьих 28 побед
Второй тайм
30%
24%
46%
15 побед 12 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.04
1.18
Среднее время на гол
86
76
Всего голов
53
48
Голов в среднем за матч
2.41
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
82
74
Голов в среднем за матч
1.64
1.48
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
18
Больше 36%
Меньше 64%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.45
|Ernest Nuamah
|7
|0.32
|Фагир Вахид
|4
|0.18
|Диоманде Мохаммед
|3
|0.14
|Хансен Мадс
|2
|0.09
|Хансен Эмилиано
|2
|0.09
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.09
|Антман Оливер
|2
|0.09
|Асконе Рокко
|2
|0.09
|Lasso Coulibaly
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|1
|0.05
|Adamo Nagalo
|1
|0.05
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Фресе Мартин
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|8
|0.36
|Слимане Анис
|3
|0.14
|Oscar Schwartau
|3
|0.14
|Хедлунд Симон
|2
|0.09
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.09
|Каппис Кристиан
|2
|0.09
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Квистгарден Матиас
|1
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|5
|0
|Кристенсен Якоб
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|Бидструп Мадс
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Васс Даниэль
|5
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Слимане Анис
|4
|0
|Хедлунд Симон
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Каппис Кристиан
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Валлис Николай
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Брондбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
2
5
Нордшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Брондбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
13
20
Нордшелланн
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Брондбю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
23
10
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
1
4%
3
30%
46-60
4
17%
3
30%
61-75
7
30%
1
10%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
22%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
4
44%
4
27%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
4
29%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
4
44%
3
18%
76-90
Забито
37
31
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
9
24%
5
16%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
2
5%
6
19%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
11
30%
30%
6
19%
76-90
Пропущено
18
32
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
2
11%
7
22%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
4
22%
9
28%
61-75
8
44%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Орхус - Нордшелланн 0:2 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2
Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0
Результаты матчей
Нордшелланн
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
65
46
38
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
47
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
165
1011
912
615
417
219
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|13
|3
|6
|44 - 21
|42
|2.
|1:1
|22
|11
|8
|3
|37 - 20
|41
|3.
|0:1
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|4.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|26 - 20
|35
|5.
|1:0
|22
|8
|8
|6
|28 - 30
|32
|6.
|1:1
|22
|8
|7
|7
|32 - 33
|31
|7.
|2:2
|22
|8
|5
|9
|33 - 34
|29
|8.
|0:1
|22
|7
|7
|8
|27 - 38
|28
|9.
|2:2
|22
|6
|10
|6
|31 - 28
|28
|10.
|0:1
|22
|6
|4
|12
|25 - 37
|22
|11.
|1:0
|22
|4
|6
|12
|21 - 35
|18
|12.
|0:1
|22
|3
|6
|13
|18 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 7
|23
|3.
|0:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 13
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|5.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|2:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|10.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|11.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|12.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 14
|19
|2.
|2:2
|11
|4
|7
|0
|22 - 11
|19
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|4.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|9.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 18
|8
|11.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 20
|7
|12.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Силькеборг
|Валлис Николай
|8 (6)
|Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6