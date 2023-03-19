Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Хансен Эмилиано наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

47' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

41' Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновлен

40' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

39' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Норшеланн контролирует мяч.

37' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Греве Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

31' Удар от ворот произведет Норшеланн

31' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

26' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Брондбю

18' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бидструп Мадс пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

16' Норшеланн контролирует мяч.

15' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

14' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

13' Хорошую попытку сделал Даниэль Свенссон. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Брондбю

12' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хансен Эмилиано нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

12' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Адамо Нагало пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен ловит мяч

11' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

10' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Брондбю

8' Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали

7' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Норшеланн контролирует мяч.

6' Оооо... вот это был удар! Квистгарден Матиас должен был забить с этой позиции.

5' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

4' Хансен Эмилиано пробил со штрафного прямо в стенку

3' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля