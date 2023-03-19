Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Брондбю

90' Хорошую попытку сделал Фагир Вахид . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Хорошую попытку сделал Фагир Вахид . Удар в створ, но вратарь начеку

89' ОН ПРОМАЗАЛ - Ernest Nuamah пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

87' После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Sebastian Sebulonsen

86' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

86' Норшеланн начинает контратаку

86' Норшеланн контролирует мяч.

85' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

84' Норшеланн контролирует мяч.

83' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Фресе Мартин

83' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид

82' Хансен Эмилиано бьет со штрафного в створ, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

80' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Sebastian Sebulonsen

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Брондбю

78' Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

76' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хансен Эмилиано бьет со штрафного в створ, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

74' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде

72' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

71' Удар от ворот произведет Норшеланн

71' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

70' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Брондбю

68' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Слимане Анис выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.

65' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Белл Джо выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.

61' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Норшеланн контролирует мяч.

58' Удар от ворот произведет Брондбю

57' Кристенсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

56' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Удар от ворот произведет Брондбю

55' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

52' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Васс Даниэль выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.

50' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ох, нехорошо это выглядит. Винтер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Винтер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля