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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Нордшелланн
2:1
Конец матча
Брондбю
0'
3' Желтая карточка
Винтер Фредерик
37' Желтая карточка
Валлис Николай
0:1
39' Гол
Эвьен Хэкон
1:1
52' Гол
Ernest Nuamah
1:1
89' Не забитый пенальти
Ernest Nuamah
2:1
90' Гол
Ernest Nuamah
91' Желтая карточка
Хермансен Мадс
90'+8

Ход матча

3'
 
Винтер Фредерик
37'
 
Валлис Николай
39'
0:1
Эвьен Хэкон
52'
Ernest Nuamah
(Диоманде Мохаммед)
1:1
62'
 
Слимане Анис
Эвьен Хэкон
63'
 
Радошевич Йосип
Белл Джо
78'
 
Себулонсен Себастьян
Васс Даниэль
83'
Фагир Вахид
Диоманде Мохаммед
 
89'
Ernest Nuamah
1:1
90'
Ernest Nuamah
(Кристенсен Якоб)
2:1
90'
Хансен Мадс
Бидструп Мадс
 
90'
Jonas Jensen-Abbew
Ernest Nuamah
 
90'
 
Дивкович Марко
Винтер Фредерик
90'
 
Бьёрк Карл
Греве Матиас
91'
 
Хермансен Мадс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
8
Хансен
Эмилиано
10
Диоманде
Мохаммед
1
Хермансен
Мадс
10
Васс
Даниэль
32
Алвес
Фредерик
4
Винтер
Фредерик
15
Риверос
Блас
8
Греве
Матиас
6
Белл
Джо
36
Квистгарден
Матиас
11
Эвьен
Хэкон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Нордшелланн
4-3-3
Брондбю
4-2-3-1

История личных встреч

Нордшелланн
Брондбю

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 23 победы

50 матчей

22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

16%
28%
56%
8 побед 14 ничьих 28 побед

Второй тайм

30%
24%
46%
15 побед 12 ничьих 23 победы

История матчей

СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СДЧГ
2:0
СДЧГ
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СДЧГ
2:0
СДЧГ
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.04
1.18

Среднее время на гол

86
76

Всего голов

53
48

Голов в среднем за матч

2.41
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

82
74

Голов в среднем за матч

1.64
1.48

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
18
Больше 36%
Меньше 64%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.45
Ernest Nuamah 8 0.36
Фагир Вахид 4 0.18
Диоманде Мохаммед 3 0.14
Хансен Мадс 2 0.09
Хансен Эмилиано 2 0.09
Беньямин Нюгрен 2 0.09
Антман Оливер 2 0.09
Асконе Рокко 2 0.09
Lasso Coulibaly 1 0.05
Свенссон Даниэль 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Кристенсен Якоб 0 0
Фресе Мартин 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Хансен Киан 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 8 0.36
Слимане Анис 3 0.14
Oscar Schwartau 3 0.14
Хедлунд Симон 2 0.09
Радошевич Йосип 2 (2) 0.09
Каппис Кристиан 2 0.09
Васс Даниэль 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Квистгарден Матиас 1 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 5 0
Кристенсен Якоб 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Ernest Nuamah 3 1
Диоманде Мохаммед 3 0
Бидструп Мадс 3 0
Хансен Киан 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Марксен Эрик 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 5 0
Радошевич Йосип 4 0
Слимане Анис 4 0
Хедлунд Симон 3 0
Махсо Андреас 3 0
Каппис Кристиан 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Валлис Николай 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Брондбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
6
Нордшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Брондбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

13
20
Нордшелланн
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Брондбю
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

15
26

Голы по времени матча

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
8
32%
1
9%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
20%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
29%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
4
44%
3
18%
76-90

Забито

39
32
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
9
23%
5
16%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
6
15%
7
22%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
15%
5
16%
61-75
12
31%
6
19%
76-90

Пропущено

19
34
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
2
11%
7
21%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
2
11%
6
18%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
4
21%
9
26%
61-75
8
42%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Орхус - Нордшелланн 0:2 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2
Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0

Результаты матчей

Нордшелланн
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
4
7
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
9
13
6
16
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 22 12 7 3 38 - 20 43
2.
Копенгаген
 22 13 3 6 45 - 22 42
3.
Виборг
 22 10 7 5 32 - 25 37
4.
Орхус
 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 22 8 6 8 32 - 34 30
7.
Силькеборг
 22 8 5 9 34 - 35 29
8.
Оденсе
 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 22 6 10 6 32 - 29 28
10.
Хорсенс
 22 6 5 11 26 - 37 23
11.
Люнгбю
 22 3 7 12 21 - 36 16
12.
Ольборг
 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 22 - 8 23
3.
Виборг
 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 18 - 18 17
8.
Раннерс
 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Митьюлланд
 11 2 3 6 9 - 17 9
11.
Ольборг
 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Люнгбю
 11 1 5 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 11 4 7 0 23 - 12 19
3.
Виборг
 11 5 2 4 16 - 12 17
4.
Орхус
 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Оденсе
 11 3 4 4 14 - 22 13
8.
Силькеборг
 11 3 3 5 16 - 17 12
9.
Брондбю
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Люнгбю
 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 11 1 2 8 7 - 18 5
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Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Митьюлланд Исаксен Густав 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
  • 97'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 97'
    Хансен Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
  • 97'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 96'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 96'
    Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Йонас Йенсен-Эббью
  • 95'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Эмилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    94'
    Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 90'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 90'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Фагир Вахид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 89'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Фагир Вахид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Описание гола
      89'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ernest Nuamah пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • Фол, нарушение
      87'
      ПЕНАЛЬТИ - Квистгарден Матиас из команды Брондбю привез своей команде пенальти за опасную игру против Вилладсен Оливер.
    • 87'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 86'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Sebastian Sebulonsen
    • 86'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 86'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 85'
      Валлис Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • 85'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      83'
      Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Фресе Мартин
    • 83'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 83'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид
    • 82'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 82'
      Хансен Эмилиано бьет со штрафного в створ, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      81'
      Радошевич Йосип наказан за толчок Хансен Эмилиано
    • 81'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      80'
      Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Фресе Мартин.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Sebastian Sebulonsen
    • 79'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 78'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 78'
      Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen
    • 77'
      Квистгарден Матиас успешно блокирует удар.
    • 77'
      Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 76'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Хансен Эмилиано бьет со штрафного в створ, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Слимане Анис из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 74'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      73'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде
    • 72'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      71'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали
    • 70'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • 70'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 70'
      Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Радошевич Йосип ошибается в защите.
    • 69'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 68'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 65'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Слимане Анис выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.
    • 65'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Валлис Николай ошибается в защите.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 64'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 63'
      Тактическая замена. Белл Джо уходит с поля и его заменяет Радошевич Йосип
    • 63'
      Тактическая замена. Эвьен Хэкон уходит с поля и его заменяет Слимане Анис
    • 62'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Васс Даниэль.
    • 62'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Белл Джо выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 61'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      60'
      Бидструп Мадс наказан за толчок Белл Джо
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 60'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Эвьен Хэкон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      59'
      Эвьен Хэкон из команды Брондбю в офсайде
    • 58'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 57'
      Кристенсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
    • 57'
      Белл Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • 54'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 52'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Васс Даниэль выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 51'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      50'
      Винтер Фредерик возвращается на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Брондбю: 52%.
    • 50'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Винтер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      49'
      Винтер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Белл Джо из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Бидструп Мадс пострадал.
    • 48'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 47'
      Винтер Фредерик успешно блокирует удар.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • 48'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 47'
      Хансен Эмилиано наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
    • 47'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Брондбю: 54%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Валлис Николай из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Ernest Nuamah пострадал.
    • 44'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Брондбю начинает контратаку
    • 42'
      Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи.
    • 42'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Брондбю: 54%.
    • 40'
      Хансен Киан ошибается в защите.
    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Хансен Андреас III ошибается в защите.
    • 39'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Хермансен Мадс из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Греве Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Брондбю: 51%.
    • 35'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 33'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Эвьен Хэкон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 32'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • Угловой
      31'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Брондбю начинает контратаку
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Брондбю: 55%.
    • 29'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 28'
      Хермансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Хансен Эмилиано из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Кристенсен Якоб ошибается в защите.
    • 27'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      26'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 26'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 26'
      Эвьен Хэкон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      25'
      Адамо Нагало наказан за толчок Омойджуфано Охи
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
    • 24'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Омойджуфано Охи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      23'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 22'
      Хансен Эмилиано ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 21'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Васс Даниэль ошибается в защите.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 19'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Бидструп Мадс пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 16'
      Винтер Фредерик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Эвьен Хэкон успешно блокирует удар.
    • 14'
      Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Хермансен Мадс из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      14'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Даниэль Свенссон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      12'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Омойджуфано Охи успешно блокирует удар.
    • 12'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 12'
      Хансен Эмилиано нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.
    • 12'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Брондбю: 49%.
    • 11'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Адамо Нагало пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен ловит мяч
    • Угловой
      11'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 10'
      Эвьен Хэкон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      10'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 10'
      Белл Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Винтер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 8'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 6'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Квистгарден Матиас должен был забить с этой позиции.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Адамо Нагало ошибается в защите.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 5'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
    • 4'
      Хансен Эмилиано пробил со штрафного прямо в стенку
    • 3'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Белл Джо ошибается в защите.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • Фол, нарушение
      2'
      Эвьен Хэкон наказан за толчок Адамо Нагало
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 2:1 Брондбю онлайн

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