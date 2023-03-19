Тур: 22. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаВинтер Фредерик
37' Желтая карточкаВаллис Николай
0:1
39' ГолЭвьен Хэкон
1:1
52' ГолErnest Nuamah
1:1
89' Не забитый пенальтиErnest Nuamah
2:1
90' ГолErnest Nuamah
91' Желтая карточкаХермансен Мадс
90'+8
Ход матча
37'
39'
0:1
52'
89'
1:1
90'
2:1
91'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
10
Васс
Даниэль
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
11
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Брондбю
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед
Первый тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 23 победы
50 матчей
22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
16%
28%
56%
8 побед 14 ничьих 28 побед
Второй тайм
30%
24%
46%
15 побед 12 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.04
1.18
Среднее время на гол
86
76
Всего голов
53
48
Голов в среднем за матч
2.41
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
82
74
Голов в среднем за матч
1.64
1.48
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
18
Больше 36%
Меньше 64%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.45
|Ernest Nuamah
|8
|0.36
|Фагир Вахид
|4
|0.18
|Диоманде Мохаммед
|3
|0.14
|Хансен Мадс
|2
|0.09
|Хансен Эмилиано
|2
|0.09
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.09
|Антман Оливер
|2
|0.09
|Асконе Рокко
|2
|0.09
|Lasso Coulibaly
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|1
|0.05
|Adamo Nagalo
|1
|0.05
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Фресе Мартин
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|8
|0.36
|Слимане Анис
|3
|0.14
|Oscar Schwartau
|3
|0.14
|Хедлунд Симон
|2
|0.09
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.09
|Каппис Кристиан
|2
|0.09
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Квистгарден Матиас
|1
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|5
|0
|Кристенсен Якоб
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|Бидструп Мадс
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Васс Даниэль
|5
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Слимане Анис
|4
|0
|Хедлунд Симон
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Каппис Кристиан
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Валлис Николай
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Брондбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
6
Нордшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Брондбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
13
20
Нордшелланн
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Брондбю
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
8
32%
1
9%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
20%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
29%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
4
44%
3
18%
76-90
Забито
39
32
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
9
23%
5
16%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
6
15%
7
22%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
15%
5
16%
61-75
12
31%
6
19%
76-90
Пропущено
19
34
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
2
11%
7
21%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
2
11%
6
18%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
4
21%
9
26%
61-75
8
42%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Орхус - Нордшелланн 0:2 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2
Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0
Результаты матчей
Нордшелланн
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
65
47
38
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
175
1111
913
616
418
220
121
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|9 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6