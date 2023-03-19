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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Ольборг
0:1
Второй тайм: 75'
Раннерс
0'
20' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
40' Желтая карточка
Соуза Аллан
0:1
51' Гол
Копплин Бьорн
71' Желтая карточка
Хег Даниэль

Ход матча

20'
Хёйхольт Мальте
 
40'
Соуза Аллан
 
46'
 
Кехинде Тосин
Анкерсен Якоб
51'
0:1
Копплин Бьорн
62'
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
 
62'
Anosike Ementa
Андерсен Лукас
 
71'
 
Хег Даниэль
72'
 
Педерсен Миккель
Энггаард Мэдс
75'
 
Клюснер Тобиас
Нордли Симен Болькан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Раннерс
2.64
4.50
2.88
Все Коэффициенты
22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
17
Хелениус
Никлас
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
15
Копплин
Бьорн
17
Нордли
Симен
Болькан
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
9
Анкерсен
Якоб
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Ольборг
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Ольборг
Раннерс

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 13 побед

49 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.8%
30.6%
28.6%
20 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
44.9%
26.5%
14 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

СД
1:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
40

Голов в среднем за матч

1.73
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.26
1.32

Среднее время на гол

71
68

Всего голов

72
69

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.18
Бакиз Юнес 4 0.18
Куск Каспер 1 0.05
Фоссум Ивер 1 0.05
Гранли Даниэль 1 0.05
Феррейра Педру 1 0.05
Педерсен Йеппе 1 0.05
Поульсен Андреас 1 0.05
Рамкильде Марко 1 0.05
Крамер Ларс II 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.27
Бундгаард Филип 4 0.18
Hugo Andersson2 3 0.14
Хег Даниэль 2 0.09
Копплин Бьорн 2 0.09
Бабаян Эдгар 2 0.09
Камара Аль-Хаджи 2 0.09
Анкерсен Якоб 1 0.05
Андерссон Адам 1 0.05
Кехинде Тосин 1 0.05
Лауэнборг Фредерик 1 0.05
Юханссон Карл II 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 6 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Феррейра Педру 3 0
Anosike Ementa 3 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Теландер Расмус 1 0
Андерсен Лукас 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 4 0
Юханссон Карл II 2 1
Бабаян Эдгар 3 0
Эгхо Марвин 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Педерсен Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Энггаард Мэдс 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Одей Стивен 1 0

Результаты матчей

Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
12
Ольборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

4
8
Ольборг
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Раннерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
4
57%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
6
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

19
29
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
4
21%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
2
11%
7
24%
61-75
6
32%
8
28%
76-90

Пропущено

31
28
9 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
3
10%
7
25%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
6
19%
5
18%
46-60
8
26%
3
11%
61-75
8
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0
Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0
Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2

Результаты матчей

Ольборг
Раннерс

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
5
4
17
1.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 22 13 3 6 44 - 21 42
2.
Нордшелланн
 1:1 22 11 8 3 37 - 20 41
3.
Виборг
 0:1 22 10 7 5 31 - 24 37
4.
Орхус
 1:0 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 1:0 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 1:1 22 8 7 7 32 - 33 31
7.
Силькеборг
 2:2 22 8 5 9 33 - 34 29
8.
Оденсе
 0:1 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 2:2 22 6 10 6 31 - 28 28
10.
Хорсенс
 0:1 22 6 4 12 25 - 37 22
11.
Люнгбю
 1:0 22 4 6 12 21 - 35 18
12.
Ольборг
 0:1 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:1 11 7 3 1 23 - 11 24
2.
Копенгаген
 1:0 11 7 2 2 21 - 7 23
3.
Виборг
 0:1 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 1:0 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 1:1 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 0:1 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 2:2 11 5 2 4 17 - 17 17
8.
Раннерс
 1:0 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 0:1 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Люнгбю
 1:0 11 2 4 5 9 - 17 10
11.
Митьюлланд
 2:2 11 2 3 6 9 - 17 9
12.
Ольборг
 0:1 11 1 5 5 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 2:2 11 4 7 0 22 - 11 19
3.
Виборг
 0:1 11 5 2 4 15 - 11 17
4.
Орхус
 1:0 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 1:1 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 1:0 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Брондбю
 1:1 11 3 4 4 12 - 15 13
8.
Оденсе
 0:1 11 3 4 4 14 - 22 13
9.
Силькеборг
 2:2 11 3 3 5 16 - 17 12
10.
Люнгбю
 1:0 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 0:1 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 0:1 11 1 1 9 6 - 18 4
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Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Силькеборг Валлис Николай 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Раннерс
    2.64
    4.50
    2.88
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