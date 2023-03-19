Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Ольборг

45' Ох, нехорошо это выглядит. Хелениус Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Ольборг

41' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Аллан II сейчас получил желтую

39' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ольборг

37' Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Каллесеэ Миккель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Андреасен Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Андреасен Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Удар от ворот произведет Ольборг

28' Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Ольборг

27' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Андреасен Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

22' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Рефери не любит споров - именно за это Хёйхольт Мальте сейчас получил желтую

19' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Ольборг

18' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

15' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Ольборг

5' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля