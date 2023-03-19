  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 8452 Главный судья: Jonas Hansen
Ольборг
0:1
Конец матча
Раннерс
0'
20' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
40' Желтая карточка
Соуза Аллан
0:1
51' Гол
Копплин Бьорн
71' Желтая карточка
Хег Даниэль
90' Желтая карточка
Кехинде Тосин
90'+6

Ход матча

20'
Хёйхольт Мальте
 
40'
Соуза Аллан
 
46'
 
Кехинде Тосин
Анкерсен Якоб
51'
0:1
Копплин Бьорн
62'
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
 
62'
Anosike Ementa
Андерсен Лукас
 
71'
 
Хег Даниэль
72'
 
Педерсен Миккель
Энггаард Мэдс
75'
 
Клюснер Тобиас
Нордли Симен Болькан
77'
 
Бундгаард Филип
Камара Аль-Хаджи
81'
Альманн Якоб
Хёйхольт Мальте
 
81'
Феррейра Педру
Гранли Даниэль
 
90'
 
Кехинде Тосин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
17
Хелениус
Никлас
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
15
Копплин
Бьорн
17
Нордли
Симен
Болькан
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
9
Анкерсен
Якоб
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Ольборг
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Ольборг
Раннерс

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 13 побед

49 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.8%
30.6%
28.6%
20 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
44.9%
26.5%
14 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

СД
1:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
40

Голов в среднем за матч

1.73
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.26
1.32

Среднее время на гол

71
68

Всего голов

72
69

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.18
Бакиз Юнес 4 0.18
Куск Каспер 1 0.05
Фоссум Ивер 1 0.05
Гранли Даниэль 1 0.05
Феррейра Педру 1 0.05
Педерсен Йеппе 1 0.05
Поульсен Андреас 1 0.05
Рамкильде Марко 1 0.05
Крамер Ларс II 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.27
Бундгаард Филип 4 0.18
Hugo Andersson2 3 0.14
Хег Даниэль 2 0.09
Копплин Бьорн 2 0.09
Бабаян Эдгар 2 0.09
Камара Аль-Хаджи 2 0.09
Анкерсен Якоб 1 0.05
Андерссон Адам 1 0.05
Кехинде Тосин 1 0.05
Лауэнборг Фредерик 1 0.05
Юханссон Карл II 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 6 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Феррейра Педру 3 0
Anosike Ementa 3 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Теландер Расмус 1 0
Андерсен Лукас 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Юханссон Карл II 2 1
Бабаян Эдгар 3 0
Эгхо Марвин 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Педерсен Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Энггаард Мэдс 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Одей Стивен 1 0

Результаты матчей

Ольборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
12
Ольборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

4
8
Ольборг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Раннерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
4
57%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
6
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

19
30
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
4
21%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
3
16%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
32%
8
27%
76-90

Пропущено

32
28
9 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
9%
7
25%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
8
25%
3
11%
61-75
8
25%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0
Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0
Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2

Результаты матчей

Ольборг
Раннерс

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
4
18
1.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 22 12 7 3 38 - 20 43
2.
Копенгаген
 22 13 3 6 45 - 22 42
3.
Виборг
 22 10 7 5 32 - 25 37
4.
Орхус
 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 22 8 6 8 32 - 34 30
7.
Силькеборг
 22 8 5 9 34 - 35 29
8.
Оденсе
 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 22 6 10 6 32 - 29 28
10.
Хорсенс
 22 6 5 11 26 - 37 23
11.
Люнгбю
 22 3 7 12 21 - 36 16
12.
Ольборг
 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 22 - 8 23
3.
Виборг
 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 18 - 18 17
8.
Раннерс
 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Митьюлланд
 11 2 3 6 9 - 17 9
11.
Ольборг
 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Люнгбю
 11 1 5 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 11 4 7 0 23 - 12 19
3.
Виборг
 11 5 2 4 16 - 12 17
4.
Орхус
 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Оденсе
 11 3 4 4 14 - 22 13
8.
Силькеборг
 11 3 3 5 16 - 17 12
9.
Брондбю
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Люнгбю
 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 11 1 2 8 7 - 18 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Митьюлланд Исаксен Густав 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
  • 95'
    Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 95'
    Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 94'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 0:1 Раннерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     