Тур: 22. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 8452 Главный судья: Jonas Hansen
0'
20' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
40' Желтая карточкаСоуза Аллан
0:1
51' ГолКопплин Бьорн
71' Желтая карточкаХег Даниэль
90' Желтая карточкаКехинде Тосин
90'+6
Ход матча
20'
40'
51'
0:1
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
22
Theo
Sander
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
27 Gustav DahlЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver Ross
-
-
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
42 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Раннерс
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 13 побед
49 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
40.8%
30.6%
28.6%
20 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
44.9%
26.5%
14 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
40
Голов в среднем за матч
1.73
1.48
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.26
1.32
Среднее время на гол
71
68
Всего голов
72
69
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.18
|Бакиз Юнес
|4
|0.18
|Куск Каспер
|1
|0.05
|Фоссум Ивер
|1
|0.05
|Гранли Даниэль
|1
|0.05
|Феррейра Педру
|1
|0.05
|Педерсен Йеппе
|1
|0.05
|Поульсен Андреас
|1
|0.05
|Рамкильде Марко
|1
|0.05
|Крамер Ларс II
|1
|0.05
|Росс Матиас
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Андреасен Лука
|0
|0
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.27
|Бундгаард Филип
|4
|0.18
|Hugo Andersson2
|3
|0.14
|Хег Даниэль
|2
|0.09
|Копплин Бьорн
|2
|0.09
|Бабаян Эдгар
|2
|0.09
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.09
|Анкерсен Якоб
|1
|0.05
|Андерссон Адам
|1
|0.05
|Кехинде Тосин
|1
|0.05
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.05
|Юханссон Карл II
|1
|0.05
|Гравес Симон
|1
|0.05
|Педерсен Миккель
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|6
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Альманн Якоб
|3
|0
|Феррейра Педру
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Йоргенсен Каспер
|2
|0
|Бакиз Юнес
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Теландер Расмус
|1
|0
|Андерсен Лукас
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Кехинде Тосин
|4
|0
|Юханссон Карл II
|2
|1
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Эгхо Марвин
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Педерсен Миккель
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Энггаард Мэдс
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
12
Ольборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
4
8
Ольборг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Раннерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
9
20
Голы по времени матча
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
4
57%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
6
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
19
30
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
4
21%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
3
16%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
32%
8
27%
76-90
Пропущено
32
28
9 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
9%
7
25%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
8
25%
3
11%
61-75
8
25%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0
Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0
Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2
Результаты матчей
Ольборг
Раннерс
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
418
814
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|9 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6