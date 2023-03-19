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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Люнгбю
1:1
Второй тайм: 67'
Хорсенс

Ход матча

16'
Бизоза Парфе
Магнуссон Сайвар-Атли
 
24'
Финнбогасон Альфред
(William Kumado)
1:0
46'
Ромер Марсель
Винтер Каспер
 
46'
Хамалайнен Брайан
Бьеллан Андреас
 
52'
 
Джаст Элайджа
Сигурдарсон Арон
62'
 
Макиенок Симон
Людвиг Александр
63'
1:1
Макиенок Симон
(Опондо Мозес)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Хорсенс
3.60
4.50
9.80
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
6
Бьеллан
Андреас
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
18
Финнбогасон
Альфред
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
24
Мусонда
Лубамба
23
Крузе
Давид
8
Джанус
Драчманн
6
Опондо
Мозес
11
Сигурдарсон
Арон
9
Anders
Jacobsen
II
Люнгбю
5-3-2
Хорсенс
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Хорсенс

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

30.3%
15.2%
54.5%
10 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
СБЗВ
3:4
СБЗВ
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:1
С
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.12

Среднее время на гол

68
80

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.42
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0.18
Йоргенсен Каспер 4 0.18
Финнбогасон Альфред 3 0.14
Гюткьяер Фредерик 3 0.14
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.09
Чорлу Резан 2 0.09
Нильсен Эмиль 2 0.09
Риис Кристиан 1 0.05
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнссон Кольбейн 0 0
Ромер Марсель 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
William Kumado 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдарсон Арон 6 (4) 0.27
Anders Jacobsen II 5 (1) 0.23
Мусонда Лубамба 3 0.14
Йенсен Магнус 3 0.14
Thomas Santos 2 0.09
Опондо Мозес 1 0.05
Макиенок Симон 1 0.05
Геммер Йонас 1 0.05
Лассен Миккель 1 0.05
Гомес Джеймс 1 0.05
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 6 0
Ромер Марсель 5 0
Чуквуани Точи 5 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Чорлу Резан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Lucas Boel Hey 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигурдарсон Арон 5 0
Йенсен Магнус 5 0
Гомес Джеймс 3 1
Мусонда Лубамба 4 0
Киилерик Мальте 4 0
Лассен Миккель 3 0
Людвиг Александр 1 1
Геммер Йонас 2 0
Anders Jacobsen II 2 0
Опондо Мозес 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Джанус Драчманн 1 0
Делач Матей 1 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Крузе Давид 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Хорсенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
4
Люнгбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хорсенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

9
17
Люнгбю
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Хорсенс
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
6
35%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
20%
1-15
5
28%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Забито

20
23
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
7
35%
6
26%
76-90

Пропущено

35
38
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 16
7
20%
6
16%
1-15
5
14%
9
24%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
8
23%
9
24%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
8
23%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1
Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2
Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Люнгбю
Хорсенс

Точный счет

0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:2
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
5
6
1
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
1
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
5
16
1.5
6
15
3
18
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 22 13 3 6 44 - 21 42
2.
Нордшелланн
 1:1 22 11 8 3 37 - 20 41
3.
Виборг
 0:1 22 10 7 5 31 - 24 37
4.
Орхус
 1:0 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 1:0 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 1:1 22 8 7 7 32 - 33 31
7.
Силькеборг
 2:2 22 8 5 9 33 - 34 29
8.
Оденсе
 0:1 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 2:2 22 6 10 6 31 - 28 28
10.
Хорсенс
 0:1 22 6 4 12 25 - 37 22
11.
Люнгбю
 1:0 22 4 6 12 21 - 35 18
12.
Ольборг
 0:1 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:1 11 7 3 1 23 - 11 24
2.
Копенгаген
 1:0 11 7 2 2 21 - 7 23
3.
Виборг
 0:1 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 1:0 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 1:1 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 0:1 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 2:2 11 5 2 4 17 - 17 17
8.
Раннерс
 1:0 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 0:1 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Люнгбю
 1:0 11 2 4 5 9 - 17 10
11.
Митьюлланд
 2:2 11 2 3 6 9 - 17 9
12.
Ольборг
 0:1 11 1 5 5 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 2:2 11 4 7 0 22 - 11 19
3.
Виборг
 0:1 11 5 2 4 15 - 11 17
4.
Орхус
 1:0 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 1:1 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 1:0 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Брондбю
 1:1 11 3 4 4 12 - 15 13
8.
Оденсе
 0:1 11 3 4 4 14 - 22 13
9.
Силькеборг
 2:2 11 3 3 5 16 - 17 12
10.
Люнгбю
 1:0 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 0:1 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 0:1 11 1 1 9 6 - 18 4
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Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Силькеборг Валлис Николай 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Хорсенс
    3.60
    4.50
    9.80
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