Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Команда Люнгбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Оооо... вот это был удар! Сигурдарсон Арон должен был забить с этой позиции.

53' Сигурдарсон Арон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Опондо Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Люнгбю

51' Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Киилерик Мальте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

47' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

43' Джанус Драчманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Сигурдарсон Арон пробил со штрафного прямо в стенку

40' Хорошую попытку сделал Мусонда Лубамба . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Опондо Мозес нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

40' Крузе Давид из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Крузе Давид из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Гюткьяер Фредерик пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

36' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Люнгбю

35' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Людвиг Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорошую попытку сделал William Kumado . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

24' Мусонда Лубамба плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

24' Джанус Драчманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Людвиг Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Людвиг Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Людвиг Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Магнуссон Сайвар-Атли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

10' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Люнгбю

7' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

7' Джанус Драчманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Финнбогасон Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

2' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

1' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорсенс начинает с центра поля