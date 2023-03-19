Тур: 22. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Lasse Graagaard
Ход матча
24'
63'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Люнгбю
Хорсенс
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
33 матча
30.3%
15.2%
54.5%
10 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.12
Среднее время на гол
68
80
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.38
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.42
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|4
|0.18
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.18
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.14
|Гюткьяер Фредерик
|3
|0.14
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.09
|Чорлу Резан
|2
|0.09
|Нильсен Эмиль
|2
|0.09
|Риис Кристиан
|1
|0.05
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнссон Кольбейн
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдарсон Арон
|6 (4)
|0.27
|Anders Jacobsen II
|5 (1)
|0.23
|Мусонда Лубамба
|3
|0.14
|Йенсен Магнус
|3
|0.14
|Thomas Santos
|2
|0.09
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|Макиенок Симон
|1
|0.05
|Геммер Йонас
|1
|0.05
|Лассен Миккель
|1
|0.05
|Гомес Джеймс
|1
|0.05
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|6
|0
|Ромер Марсель
|5
|0
|Чуквуани Точи
|5
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Чорлу Резан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Lucas Boel Hey
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Йенсен Магнус
|5
|0
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Киилерик Мальте
|4
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Геммер Йонас
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Опондо Мозес
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Джанус Драчманн
|1
|0
|Делач Матей
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Хорсенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
4
Люнгбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хорсенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
9
17
Люнгбю
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Хорсенс
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
6
35%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
20%
1-15
5
28%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Забито
20
23
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
7
35%
6
26%
76-90
Пропущено
35
38
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 16
7
20%
6
16%
1-15
5
14%
9
24%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
8
23%
9
24%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
8
23%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1
Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2
Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Люнгбю
Хорсенс
Точный счет
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:2
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
28
56
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
516
615
318
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|13
|3
|6
|44 - 21
|42
|2.
|1:1
|22
|11
|8
|3
|37 - 20
|41
|3.
|0:1
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|4.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|26 - 20
|35
|5.
|1:0
|22
|8
|8
|6
|28 - 30
|32
|6.
|1:1
|22
|8
|7
|7
|32 - 33
|31
|7.
|2:2
|22
|8
|5
|9
|33 - 34
|29
|8.
|0:1
|22
|7
|7
|8
|27 - 38
|28
|9.
|2:2
|22
|6
|10
|6
|31 - 28
|28
|10.
|0:1
|22
|6
|4
|12
|25 - 37
|22
|11.
|1:0
|22
|4
|6
|12
|21 - 35
|18
|12.
|0:1
|22
|3
|6
|13
|18 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 7
|23
|3.
|0:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 13
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|5.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|2:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|10.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|11.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|12.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 14
|19
|2.
|2:2
|11
|4
|7
|0
|22 - 11
|19
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|4.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|9.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 18
|8
|11.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 20
|7
|12.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Силькеборг
|Валлис Николай
|8 (6)
|Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6