Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

89' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

89' Удар от ворот произведет Хорсенс

88' Бизоза Парфе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Финнссон Кольбейн пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

87' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хорсенс

86' Удар от ворот произведет Хорсенс

86' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Ромер Марсель получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Ох, нехорошо это выглядит. Буус Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Буус Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Хорсенс

79' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Макиенок Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Хорсенс

72' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

71' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Удар от ворот произведет Хорсенс

68' Удар от ворот произведет Люнгбю

67' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Люнгбю

62' Опондо Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Г О О О О Л - Макиенок Симон правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Хорсенс

59' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Люнгбю

58' Джанус Драчманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Люнгбю

57' Буус Якоб из команды Хорсенс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Буус Якоб из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Буус Якоб из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Сигурдарсон Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хамалайнен Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Хорсенс

47' Гюткьяер Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля