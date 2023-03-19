Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Копенгаген

47' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Ларссон Джордан

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

44' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Классон Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Сёндергаард Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Леманс Клинт получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Вавро Денис получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

32' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Виборг

28' Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

25' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ларссон Джордан пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Судья свистит. Оливер Бундгар Кристенсен атаковал сзади соперника. Это Ларссон Джордан заработал своей команде штрафной

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Леманс Клинт и попал в перекладину!

22' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Удар от ворот произведет Виборг

20' Ох, нехорошо это выглядит. Гонсалвеш Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Матч возобновлен

19' Гонсалвеш Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Виборг

13' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген . Классный гол!

13' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Гонсалвеш Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Гонсалвеш Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

9' Хорошую попытку сделал Классон Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Элиас из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Виборг

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Классон Виктор

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Копенгаген начинает с центра поля