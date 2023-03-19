Тур: 22. Стадион: Паркен. Главный судья: Mikkel Redder
2:0
Второй тайм: 68'
0'
1:0
13' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
36' Желтая карточкаВавро Денис
36' Желтая карточкаЛеманс Клинт
55' Желтая карточкаКлассон Виктор
64' Желтая карточкаЙелерт Элиас
2:0
66' ГолДарами Мохаммед
Ход матча
13'
36'
36'
55'
64'
66'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Копенгаген
Виборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.17
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.33
Среднее время на гол
78
270
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|9
|0.41
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.27
|Лерагер Лукас
|6
|0.27
|Дарами Мохаммед
|5
|0.23
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.18
|Бардгджи Руни
|3
|0.14
|Фальк Расмус
|2
|0.09
|Йелерт Элиас
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Кристиансен Виктор
|1
|0.05
|Ларссон Джордан
|1
|0.05
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.05
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.05
|Дикс Кевин
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.41
|Леманс Клинт
|5
|0.23
|Mendes Elias2
|4
|0.18
|Соренсен Кристиан I
|3
|0.14
|Лонвейк Джастин
|2
|0.09
|Бех Тобиас
|2
|0.09
|Ибрагим Саид
|1
|0.05
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.05
|Жамбурек Ян
|1
|0.05
|Бундгаард Оливер
|1
|0.05
|Лауритсен Мадс
|1
|0.05
|Бонде Якуб
|1
|0.05
|Джатта Алассана
|1
|0.05
|Гааей Антон
|0
|0
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Хочолава Давид
|5
|0
|Классон Виктор
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Вавро Денис
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Залетел Жан
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Гроннинг Йеппе
|4
|0
|Бюрги Николас
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Mendes Elias2
|2
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
3
Копенгаген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Виборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
18
16
Копенгаген
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Виборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
21
19
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
22
16
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
14%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
8
36%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
5
31%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Забито
42
31
13 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
10%
6
19%
1-15
3
7%
7
23%
16-30
6
14%
3
10%
31-45
12
29%
2
6%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
11
26%
7
23%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
5
22%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1
Виборг
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1
Результаты матчей
Копенгаген
Виборг
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
37
65
37
110
28
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
165
1011
1110
714
318
318
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|22
|13
|3
|6
|45 - 21
|42
|2.
|1:1
|22
|11
|8
|3
|37 - 20
|41
|3.
|0:2
|22
|10
|7
|5
|31 - 25
|37
|4.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|26 - 20
|35
|5.
|1:0
|22
|8
|8
|6
|28 - 30
|32
|6.
|1:1
|22
|8
|7
|7
|32 - 33
|31
|7.
|2:2
|22
|8
|5
|9
|33 - 34
|29
|8.
|0:1
|22
|7
|7
|8
|27 - 38
|28
|9.
|2:2
|22
|6
|10
|6
|31 - 28
|28
|10.
|1:1
|22
|6
|5
|11
|26 - 37
|23
|11.
|1:1
|22
|3
|7
|12
|21 - 36
|16
|12.
|0:1
|22
|3
|6
|13
|18 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|2.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 7
|23
|3.
|0:2
|11
|5
|5
|1
|16 - 13
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|5.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|2:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|10.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|11.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|12.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 14
|19
|2.
|2:2
|11
|4
|7
|0
|22 - 11
|19
|3.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|4.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|9.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 18
|8
|11.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 20
|7
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Силькеборг
|Валлис Николай
|8 (6)
|Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6